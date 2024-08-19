День Преображения Господне 19 августа: истоки праздника и традиции

Преображение Господне русская православная церковь каждый год отмечает 19 августа. Еще этот праздник называется Яблочным Спасом , поскольку в этот день принято освящать яблоки в храме. Об истории праздника и о том, что можно и нельзя делать в этот день верующим, читайте в материале РИАМО.

В чем смысл праздника Преображения

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В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос преобразился перед апостолами. В предании говорится, что Иисус вместе с Петром, Иаковом и Иоанном, своими учениками, взошел на гору Фавор и, произнеся молитву, «преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». Об этом событии можно прочитать в Евангелиях от Матфея, Луки и Марка.

Случилось же это за 40 дней до того, как Христос был осужден и распят. В учении церкви говорится, что Иисусу Христу было важно показать ученикам, что он является мессией, явить свою неземную суть и убедить в том, что все, что будет с ним происходить в дальнейшем, это его добровольная жертва за грехи людей. Ведь, несмотря на чудеса, которые совершал Иисус, его ученики все же воспринимали его как духовного учителя и наставника, а не как Бога. Также на горе Фавор Иисусу явились и пророки Ветхого Завета Илия и Моисей.

Увидевших преображение Иисуса апостолов, по преданию, охватила «неизреченная радость», а Господь попросил их не рассказывать о случившемся никому вплоть до самого его воскресения.

Традиция празднования Преображения

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Известно, что самые первые случаи празднования приходятся на ранние христианские времена: церкви Армении и Каппадокии отмечали Преображение Господне на шестую неделю после Пасхи. Современная же дата 19 августа была установлена лишь во времена Римской Империи, и сделано это было неслучайно. В это же самое время люди поклонялись богу виноделия Вакху, что сопровождалось бесконечными пьянками и гуляниями, а это противоречило христианской морали. Тогда-то и приняли решение совместить праздник Преображения с языческой датой сбора урожая. Сделано это было для того, чтобы, во-первых, не лишать людей праздника и не спровоцировать народные негодования, а во-вторых, чтобы все-таки таким образом пресечь языческие ритуалы. Поскольку созвать людей в храм, а особенно с отдаленных территорий, было непросто, нужна была веская причина, поэтому и назначили на эти дни благодарственный молебен за урожай винограда, который даровал Бог, а также освящение плодов.

Храмы Преображения Господне

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Первый храм Преображения появился уже в IV веке на горе Фавор. Он был воздвигнут равноапостольной Еленой, матерью императора Константина Великого. Постройка до наших дней не сохранилась, но на ее месте в 1924 году возвели базилику Преображения Господня, где по сей день проходят службы.

В настоящее время храмов, которые посвящены этому событию, очень много. В одной только Москве их около 15-ти. Что касается других городов, то, несомненно, стоит вспомнить о Санкт-Петербургском Спасо-Преображенском соборе — это один из самых посещаемых храмов в северной столице. Известно, что этот храм был действующим всегда, а во времена Великой Отечественной войны в его подвале располагалось бомбоубежище на полтысячи человек. Также храмы расположены и в Архангельской области, и в Выборге, и в Валааме, и в Нижнем Новгороде, и в Саратове, и в Сочи, и во многих других российских городах.

Икона Преображения Господня

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На иконах, посвященных событию, мы наблюдаем то, что произошло на горе Фавор почти две тысячи лет назад.

Так, в центре иконы располагается Христос, слева и справа от него — пророки Моисей и Илья. На переднем плане — павшие ниц апостолы Иоанн, Петр и Иаков. Священнослужители объясняют, что на иконе мы наблюдаем два разных мира — совершенный небесный и земной.

Выделяет икону и изображение большого нимба, который встречается на разных иконах (например, Успения Богородицы, Воскресения Христова и т.д.), но наиболее характерен он именно для икон Преображения. Мандрола, особая, вытянутая форма нимба, внутри которого располагается фигура Христа, олицетворяет сияние славы Господней, чаще всего она передается красным, золотым или сине-голубым цветами.

Интересен и еще один элемент икон Преображения — гора Фавор. Вообще Фавор — это довольно пологий холм, а не скала, как можно было подумать. Однако на изображениях Преображения можно наблюдать именно склон, причем резкий. Считаетсч, что это символизирует восхождение души на пути к Вечности. А деревья на горе — это напоминание о Крестном Древе и приближающемся голгофском подвиге.

Как отмечается Преображение

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В православных храмах, в том числе и в главном из них — на горе Фавор, по обыкновению, проводятся праздничные службы. Священнослужители облачаются в белую одежду, которая символизирует собой свет Божий, который Иисус Христос явил на горе Фавор перед апостолами. Вечером накануне совершают Всенощное Бдение, а утром — Литургию. Как правило, в этот праздник в храмах очень многолюдно, поскольку даже тем, кто редко посещает службы, кажется привлекательной традиция освящать урожай.

Известно, что в Греции с самого начала празднования Преображения освящались в храмах виноград и злаки, которые были нужны не только для питания, но и для совершения Литургии. Однако затем праздник стал распространяться и на другие регионы православного мира, и там, где виноград не растет, начали освящать яблоки и другие фрукты. Поэтому Преображение Господне еще называется Яблочным Спасом.

Что можно и нельзя делать в день Преображения

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Несмотря на то, что праздник приходится на Успенский пост, в этот день можно сделать послабление в питании. Можно употреблять в пищу рыбу, масло и пить вино в умеренных количествах. Также это первый день, когда можно пробовать плоды из нового урожая.

Важно в день Преображения сохранять хорошее расположение духа, не унывать, несмотря на любые жизненные обстоятельства. Духовная радость и вера должны быть сильнее невзгод. Рекомендуется этот день провести в молитве о том, чтобы Господь укрепил своим светом всех верующих.

Следует в день Преображения воздержаться от любой суеты, раздражения, ссор, громких торжеств и гуляний. Лучше провести время с близкими и родными, больше общаться, не думать о бытовых делах — их лучше завершить заранее.

Есть также давняя христианская традиция — приносить в храм свой урожай, чтобы получить благословение на дальнейший труд и успехи в работе. Если же человек занят интеллектуальным трудом, то следует завершить какое-то важное для него дело, чтобы в праздник почувствовать удовлетворение от проделанной работы.