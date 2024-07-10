День Петра и Павла 12 июля: история, традиции и приметы, связанные с праздником

День Петра и Павла, по-другому также Петров день, – христианский праздник в честь, как можно догадаться, святых апостолов Петра и Павла. Этот день завершает собой Петров пост. Об истоках праздника, традициях и том, как стоит провести этот день – далее в материале.

Апостолы Петр и Павел: история

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Православная церковь каждый год 12 июля празднует День святых апостолов Петра и Павла и называет их первоверховными, почитая тем самым их большой вклад в дело распространения Евангелия по всему миру. Петр и Павел были самоотверженными проповедниками в течение многих лет.

Дню Петра и Павла предшествует пост, устроенный и названный в честь этих апостолов. Этим же праздником он как раз и заканчивается. Что любопытно, начало у поста подвижное и зависит от дня празднования Пасхи, а вот праздник Петра и Павла в календаре закреплен, и именно поэтому продолжительность поста меняется от года к году.

О жизни Петра и Павла рассказывают Деяния святых апостолов, послания апостола Павла, а также апокрифическая литература. Апостол Петр упоминается только в первой части книги Деяний апостолов, а в следующих главах о нем нет никаких упоминаний.

Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть 12 июля (по новому стилю). Апостол Петр был распят головой вниз, а Павел – обезглавлен. Святитель Димитрий Ростовский считает, что либо оба апостола умерли в один день, либо с разницей в один год.

Первые же упоминания о празднике восходят к IV веку. Его начали сначала отмечать в Риме, епископы которого ведут свое преемство от апостола Петра. 29 июня (по юлианскому календарю) 258 года в Риме было совершено перенесение мощей апостолов Петра и Павла. Со временем содержание этого события было утрачено, и день 29 июня (ныне 12 июля) стал рассматриваться как день общего мученичества святых Петра и Павла. Об этом пишет, например, Блаженный Августин: «В один день совершаем память страдания обоих апостолов этих, хотя они пострадали в разные дни, но по духу и по близости страданий своих они составляют одно».

Первые храмы были построены около 324 года при императоре Константине в Риме и Константинополе. С того времени праздник стал особо почитаемым, великим, а литургия – торжественной.

Пути апостолов Петра и Павла к Иисусу

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Петра изначально звали Симоном, и был он простым галилейским рыбаком. Был у него также и брат Андрей, который тоже ловил рыбу. Галилея была самой дальней от Иерусалима областью Палестины, где проживало много язычников. Жители столицы с пренебрежением относились к галилеянам, считали их провинциалами. Доходы у Петра и Андрея были непредсказуемые и слишком зависели от удачи, да и в целом их жизни вряд ли можно было позавидовать. Отчасти поэтому, когда они увидели странствующего Проповедника, сказавшего «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков», они тут же пошли за Ним.

Апостол Павел, напротив, не был беден – принадлежал к тогдашней элите. Родился он в греческом городе Тарсе и был из колена Вениаминова, как и царь Саул. К слову, именно в честь царя его и назвали при рождении – Савл. Одновременно с этим Павел был римским гражданином, что давало ему множество привилегий. Получил он и престижное образование, а также принадлежал к числу фарисеев. И хотя Христос их обличал, есть несколько примеров (и Павел среди них), когда именно фарисей стал Его преданным учеником.

В жизни каждого из них случился переломный момент, который привел их к Богу. Павел, будучи человеком начитанным и образованным, чтил Закон Моисеев и применял его на практике, в частности он боролся с «ересью», с теми людьми, которые рассказывали о некоем воскресшем Иисусе Христе. По пути в Дамаск ему явился по дороге Воскресший Христос и спросил: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» (Деян. 9:4) И именно с этого момента в жизни Павла изменилось все: он посвятил ее теперь Богу.

Что касается Петра, то в его случае сыграла свою роль клятва в том, что он не оставит Христа даже под страхом собственной смерти, на что Иисус ответил: «…В эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня» (Мф. 26: 34). И так и случилось. Это произошло совсем буднично. Таким образом первый из апостолов увидел, что можно легко стать последним. Петр в результате покаялся за свой поступок и снова повернулся лицом к Иисусу.

Традиции Петрова дня 12 июля

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В старые времена люди считали, что в Петров день на небе буквально «играет» солнце, переливаясь различными цветами. Поэтому в канун события все шли на возвышенность и на протяжении всей ночи жгли костры, водили хороводы, пели и веселились, готовили еду. «Караулить» солнце было своеобразной традицией многие годы.

В Древней Руси этот день завершал также купания в честь праздника Ивана Купалы. Считалось, что настало время окончательного расцвета природы, это кульминация лета. Именно поэтому люди обращали свои молитвы к апостолам, чтобы они помогли увеличить урожай.

В сам Петров день также было принято, как и накануне ночью, жечь костры, танцевать, петь, а пастухи зажигали факелы и ходили с ними вокруг загонов со скотом – чтобы защитить животных.

Что можно и нельзя делать в День Петра и Павла

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Что делать нежелательно:

Как и в любой другой православный праздник, запрещено браниться, злословить, завидовать, желать кому-то зла, учинять конфликты.

Нежелательно заниматься уборкой, работой в огороде, в саду.

Работать также не рекомендуется – лучше отдохнуть и подумать о духовной стороне жизни.

Нельзя венчаться.

Что делать можно:

Стоит сходить утром на службу в храм и помолиться.

Собрать близких дома или выйти всем вместе погулять.

Приготовить что-нибудь из рыбы – это к счастью, к тому же пост завершается 11 июля.

Можно заключать брак в загсе.

Приметы, связанные с Петровым днем 12 июля

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