День матери 2025: когда отмечается в России, история и традиции праздника

Когда в 2025 году отмечают День матери

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Ежегодно в России День матери отмечают в последнее воскресенье последнего осеннего месяца. В этом году он выпадет на 30 ноября.

В остальном мире тоже есть есть такой праздник, но отмечают его в другие дни. Так, например, в США, Канаде, Германии, Италии, Бельгии, Дании, Эстонии, Турции, Японии, Австралии и ряде других стран своих мам поздравляют 11 мая; в Грузии — 3 марта; в Великобритании — в первое воскресенье марта; в Греции — 9 мая; в Армении — 7 апреля; во Франции и Швеции — в последнее воскресенье мая. Белорусы проводят День матери 14 октября, а Казахстан отмечает его в третье воскресенье сентября.

История праздника Дня матери

Фото - © Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори

Истоки Дня матери следует искать в глубокой древности. Еще в античной Греции люди воспевали богиню-матерь Рею, которая считалась прародительницей богов. Похожие традиции были и в Древнем Риме.

Уже в XVI веке в Англии появляется очень трепетная традиция проводить материнское воскресенье. В этот день дети чествовали своих матерей и устраивали в честь них домашние торжества. Многие люди в те времена работали прислугой у богатых господ, и им приходилось жить вдали от своей семьи — в домах работодателей. В материнское воскресенье им предоставлялся день отдыха, чтобы они отправлялись домой и проводили этот день с матерями.

В 1972 году американская писательница и поэтесса Джулия Уорд Хоув предложила отмечать День матери. Однако ее инициатива не получила никакой поддержки.

В начале ХХ века была предпринята еще одна попытка, уже ее соотечественницей: гражданская активистка Анна Джарвис посвятила один день в году памяти своей матери. С 1910 года она стала добиваться его признания на государственном уровне, и ей это удалось — тогда его отметили всего лишь в одном штате, Виргинии. В 1914 году второй воскресный день мая официально стал национальным Днем матери в США, а позднее традиция начала распространяться и по всему миру.

До России после нескольких неудачных попыток День матери добрался лишь в 1998 году, когда его утвердили на официальном уровне указом президента РФ. Отмечается он в последнее воскресенье ноября и служит важной датой в календаре семейных и социальных инициатив по поддержке материнства, укреплению роли матери в обществе и популяризации семейных ценностей.

Какие существуют традиции празднования Дня матери

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Несмотря на то, что День матери — достаточно молодой праздник, в России он уже оброс своими традициями. Так, например, считается, что символ этого дня — незабудка.

По всей России в этот день проводят различные концерты, конкурсы, акции и выставки. С размахом отмечают праздник в детских садах и школах: ребята учат стихи про мам и потом рассказывают их перед родителями на детских утренниках и школьных концертах. Малыши любят рисовать портреты своих мам, делать поделки своими руками в качестве подарка.

В других странах — свои традиции, касающиеся Дня матери. Так, например, в США этот день по популярности находится на пятом месте после находится на пятом месте после Дня св. Валентина, Дня отцов, Пасхи и Рождества. В этот день всем сыновьям, независимо от их отношений с родителями, полагается навестить маму, преподнести ей символический подарок и побыть с ней какое-то время.

Похожая традиция и в Австралии: этот день австралийцы используют для того, чтобы выразить искреннюю благодарность и признательность своим матерям. Взрослые дарят серьезные подарки, малыши — цветы и открытки. Помимо собственных мам дети благодарят и поздравляют бабушек, а также всех женщин, которые воспитывали их и заботились с не меньшей любовью.

В Бразилии в честь Дня матери даже устраивают специальные скидки в торговых центрах, чтобы порадовать женщин разных поколений.

В Австрии праздник похож на 8 Марта. Обычно дети на этот праздник преподносят небольшие букетики весенних цветов. В школе и на специальных занятиях детям помогают учить стихи и мастерить подарки. Этому празднику посвящаются многочисленные развлекательные мероприятия, кондитеры выпекают специальные торты, которые тут же раскупают, а в меню ресторанов появляются специальные угощения.

С большим размахом отмечают День матери в Италии. В это время мамы становятся настоящими королевами мира — все сладости, подарки, добрые слова и цветы бросают к их ногам.

Что можно подарить своей маме на День Матери

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Классическими подарками ко Дню матери являются цветы, открытки, украшения, сувениры ручной работы. В последние годы становятся востребованными разные подарки-впечатления: можно приобрести для своей мамы билеты на какие-нибудь культурные события (концерт, театр, выставка), организовать семейный ужин в ресторане, погулять с мамой или же куда-то съездить вместе с ней. Важно подчеркнуть: главная ценность — проявление внимания и заботы, а не стоимость подарка.