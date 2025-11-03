День коровьего навоза и день голых мужчин: 10 самых необычных праздников и фестивалей в мире

1. Горехабба — день метания навоза в Индии

На днях соцсети облетели шокирующие видео, вызывающие недоумение: на юге Индии, в очень живописном штате Карнатака, состоялся ежегодный фестиваль Горехабба. Это событие привлекает путешественников со всего мира. В рамках фестиваля местные жители освящают коровий навоз, а затем кидаются им друг в друга. И все не просто так — это действо наполнено сакральным смыслом: кидая в других фекалии, местные жители таким образом выражают уважение к древним верованиям и традициям, которые уходят корнями в более чем столетнюю историю. Этот праздник возник в ХХ веке как выражение почтения к богу Бирешваре Свами, который дарует удачу и благополучие.

Бирешваре родился из коровьего навоза, поэтому фекалии стали основой для ритуала. Те люди, которые не брезгуют брать в руки навоз и испачкаться в нем, будут защищены на целый год от любых неприятностей.

2. Битва томатов в Валенсии

В Испании есть свой праздник, когда люди кидаются друг в друга. Правда, они выбрали более позитивное «орудие» — томаты. Праздник проходит в последнюю неделю августа в городе Буньол в провинции Валенсия. Он посвящен уходящему лету и знаменит во всем мире.

Начинается праздник за неделю до дня борьбы томатами. На улицах проходят красочные парады, конкурсы по приготовлению паэльи, отовсюду звучит громкая музыка, люди поют и танцуют, а по вечерам запускают фейерверки. День томатной битвы делится на три этапа: сначала один из участников должен забраться на смазанный мылом столб и достать с него кусочек хамона. После этого звучат сигналы пушек, знаменуя тем самым начало битвы. В 11 часов утра люди начинают кидаться друг в друга томатами, предварительно их раздавив, чтобы пошел сок. Третий этап — купание в бассейне, заполненном томатным соком.

3. Сырная гонка в Англии

В Англии каждый год проходит Куперсхиллская сырная гонка. Она состоится в рамках праздника Весны на холме Купера, в графстве Глостершир.

Что нужно делать? Участники выстраиваются в ряд на вершине крутого высокого холма (200 м), а потом по сигналу мчатся вниз, чтобы поймать головку сыра Double Gloucester. Этот сыр выбрали не просто так. Дело в том, что в момент спуска он может набирать скорость до 113 км в час! Средняя скорость участников при этом всего около 50 км в час. Выигрывает состязание тот участник, который пересекает финишную черту и ловит сыр. В качестве трофея — тот самый сыр.

Правда, это состязание не безобидное: многие люди во время конкурса получают тяжелые травмы. Так, например, в 2025 году победителем стал Том Копке из Мюнхена, и эта победа ему дорого обошлась: мужчина получил ссадины на спине и даже кратковременную потерю памяти.

4. Эль-Колачо: прыжки через младенцев в Испании

Не менее странный праздник есть в Испании. В деревне Кастрильо-де-Мурсия в период майских праздников особенно выделяется Эль-Калачо, который восходит аж к 1620 году.

Участвовать в празднике могут только мужчины, которых так и называют — Эль Калачо. Они одеваются в желтые костюмы и маски, напоминающие Дьявола. Затем эти мужчины бегают и прыгают через матрасы, на которых лежат младенцы, родившиеся за последний год. Их одевают в крестильную одежду. Участники этого действа верят, что таким образом малыши очищаются от первородного греха, защищаются от болезней и злых духов и получают безопасный путь в жизни.

Любопытно, но родители со всего мира сами привозят своих детей на этот праздник ради участия в таком необычном «обряде».

5. День без штанов в США

В США есть неформальный праздник, который проходит в формате флешмоба, — День без штанов. Обычно он состоится в первую пятницу мая, но вообще дата плавающая. Во время праздника люди выходят на улицу без брюк — причем могут появиться так даже в общественных местах, таких как метро, кафе, а кто-то и вовсе так ходит на работу. Верхняя одежда остается обычной: можно надеть футболку, джемпер, рубашки и тд. Самое главное — чтобы ноги были голыми.

Главная цель этого праздника — привнести элемент веселья и абсурда в повседневную жизнь.

6. Обезьяний банкет в Таиланде

Вот уже четверть века в Таиланде, в городке Лобпур недалеко от Бангкока, в последнее воскресенье ноября проходит праздник для обезьян, который местные жители называют «обезьяньим банкетом». Отмечают этот день с размахом: основные действа проходят на площади перед самым большим отелем города, а начинается он в месте, которое облюбовали макаки, — развалинах древнего храма Пра Пранг Сам Йот. Здесь люди заботливо устанавливают длинные столы, которые обильно заполняют едой: рисом, фруктами, пирожными и желе. Всего в течение дня обезьянки съедают до двух тонн угощений.

В конце дня, когда животные уже набили свои животики, они становятся очень покладистыми и могут даже забраться на колени к людям, чтобы те их погладили. Завершается же праздник представлением, в котором участвуют и люди, и обезьянки. Оно рассказывает о том, как появился этот праздник.

7. День голых мужчин в Японии

Каждый год в третью субботу февраля жители Страны восходящего Солнца отмечают необычный праздник — День голого мужчины, Хадака Мацури.

Во время праздника мужчины в возрасте от 23 до 43 лет раздеваются почти до гола, оставляя только набедренную повязку, как у сумоистов, и выходят на улицы городов и деревень. В Японии считается, что голый человек забирает все несчастья, если к нему прикоснуться, поэтому главная цель древнего праздника Хадака Мацури, который, кстати, отмечается с VIII века, — привлечь к себе удачу.

Раньше этот праздник проводили по всей Японии, однако теперь он сохранился лишь в небольших городах, в том числе в Окаяме, где его впервые отметили.

8. Бег быков в Испании

Испания богата на праздники. К примеру, вот еще один — Сан-Фермин, или бег быков. Без быков Испания — не Испания, поэтому логично было бы предположить, что подобный праздник в стране действительно есть.

Сан-Фермин проводится ежегодно в одном из древнейших городов страны — Памплоне, столице Наварры. Праздник длится целую неделю: начало приходится на полдень 6 июля, в канун Дня святого Фермина, а завершается ровно в полночь 15 июля. Всю неделю жители и гости страны поют, танцуют, пьют и просто веселятся, а по вечерам смотрят на красочные фейерверки. 7 июля проходит религиозное шествие, которое начинается от церкви Сан-Лоренцо, где находится часовня Сан-Фермин. Но самая знамения часть праздника, ради которой и приезжают туристы со всего света, — забег быков. Их выпускают на городскую площадь, а потом люди, находящиеся на местах, начинают убегать от них. Организаторы не допускают к участию пьяных людей. Кроме того, это мероприятие достаточно опасное для жизни, поэтому сойти с дистанции можно в любой момент.

9. День спасшихся от смерти в Лас Ньевес

Еще один необычный испанский праздник — День спасшихся от смерти. Проходит от в День святой Марты, 29 июля, в городе Лас Ньевес. Основное действие происходит возле местной церкви Virgin Santa Marta. Туда стекаются сотни выживших, а приезжают они… в гробах. Такая уж традиция! Родственники выживших приносят их к церкви, где в полдень начинается праздничная служба. Затем состоится шествие прямиком к кладбищу, где все участники процессии насмехаются над смертью, а потом возвращаются оттуда со статуей святой Марты.

После службы все присутствующие начинают пить, петь, танцевать и в целом веселиться. И длится эта радость до самого утра.

10. День зомби в Австралии

В австралийском городе Аделаида ежегодно проходит праздник в честь зомби, на который стекаются любители ужастиков со всего мира. Многотысячная толпа, искусно нагримированная под живых мертвецов, проходит по улицам города — на радость фанатам фильмов о зомби и на ужас местных жителей и туристов, которые «не в теме».

Мероприятие это благотворительное: все средства направляются в различные фонды помощи.