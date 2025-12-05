Что говорят Ванга, Нострадамус и другие: основные пророчества на 2026 год

В материале РИАМО читайте о том, что нас ждет согласно пророчествам провидцев.

1. Пророчества Ванги

Фото - © Инна Дудник / Фотобанк Лори

Серьезные экологические проблемы

Ясновидящая Ванга в своих видениях часто предсказывала пагубное влияние человека на экологию. Так, в 2026 году нас ждут глобальное потепление климата, исчезновение природных ресурсов, а также катастрофические природные явления. Ванга предупреждала, что Земля будет часто содрогаться, а вода покроет многие берега.

Вероятно, речь идет о таянии ледников, а также извержении проснувшихся вулканов и землетрясениях, которые затронут большую часть планеты.

Военные геополитические конфликты

Еще одно предостережение Ванги касается геополитики. По мнению предсказательницы, в 2026 году обострятся отношения между ведущими державами: проблемы могут привести к крупным военным конфликтам.

Критической точки могут достигнуть конфликты на Ближнем Востоке, в странах Юно-Восточной и Южной Азии.

Не всем хватит жизненно важных ресурсов

Ванга предупреждала и о нехватке жизненно важных ресурсов. В 2026 году множество регионов утратят доступ к чистой питьевой воде, а также столкнутся с дефицитом продовольствия. Из-за этого люди будут вынуждены покидать свои дома в поисках лучшей жизни. Это, в свою очередь, приведет к серьезным социальным потрясениям. Борьба за ресурсы может стать причиной многочисленных конфликтов.

Технологические достижения

Есть у Ванги и хорошие новости на 2026 год. Ясновидящая говорила о технологических достижениях, которые могут в корне изменить нашу жизнь. Правда, Ванга подчеркивала: этот технологический прорыв, помимо колоссальных возможностей, несет в себе и серьезные риски.

По словам провидицы, к 2026 году ученые смогут приручить невидимые силы, а также совершат открытия, которые буквально перевернут медицину и коммуникации с ног на голову. Вероятно, речь идет о квантовых вычислениях, достижениях в генной инженерии или развитии искусственного интеллекта, который будет способен принимать решения самостоятельно.

Прогноз для России

Россию, по словам Ванги, в 2026 году ждут не самые простые и приятные времена. При этом не все так плохо: перед страной откроются возможности для настоящего возрождения.

Россия, вероятно, столкнется с трудностями в области экономики, и причины для этого будут как внутренними, так и внешними. Также Ванга упоминала возможные перемены в политическом устройстве и усиление роли России на мировой арене.

Кроме того, ясновидящая говорила о том, что русский народ в трудный для своей страны период обратится к глубинным национальным ценностям, из-за чего произойдет укрепление понимания собственной идентичности. Такое духовное возрождение может стать той силой, которая даст России возможность справиться со всеми трудностями.

2. Пророчества Нострадамуса

Фото - © César de Notre-Dame/Wikipedia.org

Вооруженные конфликты не будут ослабевать

Нострадамус, французский астролог и прорицатель, описал свои предвидения в формате катренов. В тех из них, которые относятся к 2026 году, исследователи увидели продолжение вооруженных конфликтов. Нострадамус писал о «великой войне» и «времени правления Марса».

Запад останется без электричества

Французский прорицатель писал о том, что «Запад потеряет свой свет». Толкователи Нострадамуса считают, что в этих строках астролог зашифровал предвестие энергетического кризиса в европейских странах.

Восточные страны усилят свое влияние

Один из катренов астролога посвящен неким «трем огням». Они должны восстать с восточной стороны. Толкователи предположили, что речь может идти о возможном изменении расстановки политических сил и усилении влияния восточных стран.

Мир увидит новые технологии

Согласно предсказаниям Нострадамуса, нас ждут и технологические изменения. Среди них есть особенно важные — открытие новых источников энергии.

Новая пандемия

Нострадамус говорил о какой-то болезни, которая вернется к нам из прошлого. Толкователи видят в его катренах намеки на новую пандемию. Какое-то заболевание, которое ранее считалось побежденным, вернется к людям.

Ядерная война

Самым страшным катреном является следующий: «Из космоса поднимется огненный шар, предвестник судьбы. Судьба Земли, второй шанс».

Некоторые интерпретаторы посчитали, что речь может идти о столкновении Земли с неким небесным телом, например, с астероидом. Однако астрономы уверяют, что такое почти невозможно. Именно поэтому появляются подозрения о том, что Нострадамус увидел нечто, напоминающее ядерный взрыв. Таким образом он предрек ядерную войну.

Но есть и хорошие новости: вероятно, ядерной войны не будет, а Нострадамус сказал о вторгшемся в Солнечную систему загадочном межзвездном объекте 3I/ATLAS. Может быть, он сулит какие-то новые судьбоносные открытия.

3. Пророчества Арчены Нагабушанам

Фото - © скриншот

Россию ждет трансформация

Арчена Нагабушанам — индийская ясновидящая. Когда-то она предвидела наводнения в Сочи и ураганы в Центральной России. Ей есть что сказать и о грядущем 2026-м. Так, по ее словам, Россия должна столкнуться с новым этапом, который будет связан с переменами и нестабильностью. Россия, несмотря на все изменения в мире, будет идти своей дорогой и продолжать выполнять свою миссию. Стране удастся наладить отношения с другими странами и урегулировать некоторые конфликты.

Конфликт на Украине

О том, когда закончится специальная военная операция, Арчена рассказала еще в 2023 году. Прорицательница сказала, что завершение конфликта наступит в 2026 году. Завершится он победой России.

Тем не менее Арчена предупредила: если люди не извлекут урок, история заставит их страдать дальше. В таком случае Украина обречена на долгие муки и может исчезнуть с карты как государство.

Природные катаклизмы

Арчена присоединяется к Ванге и говорит о природных катаклизмах, которые ждут наш мир, в частности — Россию. Прорицательница говорила о неком сильном ветре в Сочи, который принесет с собой разрушения. А в Сибири возможные землетрясения. Центральная Россия может столкнуться с лесными пожарами.

4. Пророчества Раджиша

Фото - © Сгенерировано ИИ

Индийский монах и философ Раджиш, говоря о 2026 годе, предсказал в основном природные катаклизмы. Он считает, что Землю накроет череда мощных землетрясений, которые скажутся на крупнейших мегаполисах. Могут проснуться и вулканы, которые спали долгое время.

Все эти природные катаклизмы принесут с собой глобальные проблемы в мировой финансовой системе.