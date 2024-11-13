Как «видят» мир слепые люди

В материале РИАМО рассказываем о том, каким «видят» мир незрячие люди и что помогает им ориентироваться в пространстве.

Что могут «увидеть» слепые люди

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По разным данным, среди слабовидящих людей только у 15-25% встречается так называемая тотальная слепота, то есть полное и абсолютное отсутствие зрения. Остальные могут различать контуры предметов либо видеть разницу между светом и тенью. У многих незрячих людей сохраняются остатки цветового восприятия, которое позволяет, скажем, отличить зеленое дерево от красного рекламного баннера.

Очень многое зависит от того, в каком возрасте человек потерял зрение. Те, с кем это случилось в подростковые или взрослые годы, продолжают визуализировать мир таким, каким они смогли его запомнить – «видеть» мысленным взором лес, услышав шелест листьев, определять размер едущей машины по звуку, который она издает. Впрочем, со временем «картинки из прошлого» тускнеют и меркнут, и через 10-15 лет о том, что было увидено раньше, у многих остаются только расплывчатые воспоминания.

Люди, которые лишены зрения с самого первого дня жизни или ослепли в раннем возрасте, не имеют представления о том, что такое цвет или свет. Если спросить их, что они видят, то они не скажут «темноту» – потому что не знают, что это значит. Их представление о мире состоит из тактильных, звуковых и обонятельных ощущений.

Если с незрячим ребенком с раннего возраста занимаются, давая ощупывать разные предметы, со временем он учится «составлять» в восприятии очертания знакомых вещей. Он сможет без особого труда найти в комнате стол и стоящие на нем тарелки с едой, взять ложку и самостоятельно позавтракать, а затем сесть в кресло и включить радио.

Также незрячие очень хорошо умеют различать звуки. По тому, как льется вода, они могут определить, наливают ее в пустой стакан или наполовину полный, холодная это вода или кипяток. Приближение людей они могут распознать по шороху одежды, шагам, дыханию или запаху парфюма, причем характеристики знакомых запоминают очень точно.

Как слепые люди ориентируются в окружающем мире

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Люди, полностью или частично лишенные зрения, со временем обучаются ориентироваться в окружающем пространстве, используя остальные органы чувств. Многие из них могут, например, распознать находящуюся рядом стену дома по теплу или холоду, исходящим от каменной кладки. На оживленной улице они четко понимают, в каком направлении движутся машины, на каком расстоянии от них начинается проезжая часть, при этом задействуется и тактильное, и слуховое восприятие.

Тотально слепые люди могут самостоятельно ходить за покупками, достаточно несколько раз пройти один и тот же маршрут и запомнить, какие именно ступеньки ведут к нужному магазину. Расплачиваться на кассе незрячий способен на ощупь: купюры разного номинала различаются размером, плотностью и звуком, с которым их достают из кошелька.

Белая трость – неизменный атрибут слепого человека – помогает ему ориентироваться и в знакомых, и в незнакомых пространствах. Постукивая тростью перед собой, он может определить, что кончился тротуар и начался газон, что на дороге стоит скамейка, клумба или дерево. Трость работает своего рода эхолокатором, и звук сообщает незрячему размер, форму и фактуру препятствия.

Некоторые слепые умеют обходиться и без белой трости. Например, американец Дэниел Киш, который потерял зрение в 13 месяцев, разработал собственную методику эхолокации. Перемещаясь по дому или улице, Дэниел постоянно щелкает языком и по эху, которое доносится от окружающих предметов, определяет, что находится вокруг него. Дэниел настолько хорошо овладел этим мастерством, что может даже кататься на велосипеде, не боясь наткнуться на препятствия или съехать с дорожки.

Другой знаменитый незрячий – Эрик Вейенмайер, который смог покорить Эверест, – говорил в интервью: «Я решил заняться альпинизмом, потому что считаю его очень хорошим спортом для слепых. Ты можешь слышать тех, кто идет впереди тебя и идти следом за ними. Все сливается в один ритм. Горы – это прекрасное место. Слепые люди различают место по звуку. Кроме того, альпинизм – очень тактильный вид спорта, просто зрячие люди не пользуются этими возможностями. Я ощущаю все трещинки. Вы знаете, что, приложив определенные усилия, на ощупь можно определить характеристики горной породы? А я знаю».

Видят ли незрячие люди сны

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Люди, которые родились слепыми, рассказывают о своих сновидениях исключительно как о переживаниях телесного свойства. Их сны, как и сны обычных людей, состоят из перемешанных впечатлений, полученных ранее. Если зрячий человек, побывавший на море, сможет увидеть во сне волны и горизонт, то незрячий – услышит плеск воды и крики чаек, почувствует запах водорослей и песок под ногами, никак не представляя окружающее пространство визуально.

Те, кто потерял зрение в подростковом или взрослом возрасте, долгое время продолжают видеть сновидения, состоящие из образов и картинок, которые они успели запечатлеть на протяжении жизни. Впрочем, со временем эти воспоминания, как правило, «стираются» из памяти, и на смену им приходят сны-ощущения. При этом у сновидений вполне может присутствовать сюжет, только вместо визуальных образов людей и пространств во сне появляются их звуковые, тактильные и даже обонятельные аналоги.