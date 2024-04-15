Батискаф «Титан» и роман-предупреждение: 7 жутких фактов о «Титанике»

В материале РИАМО – некоторые факты о «Титанике», от которых становится не по себе.

15 апреля 1912 года в бескрайних водах Атлантического океана во время своего первого и последнего рейса из Англии в США затонул крупнейший на тот момент лайнер – великий корабль под названием «Титаник». С тех пор «Титаник» оброс множеством слухов и фактов о том, почему же на самом деле он затонул, а кто-то считает, что он до сих пор продолжает забирать жизни людей.

1. Крушение «Титаника» было пророческим

Фото - © Wikipedia.org

Всего за каких-то 14 лет до отплытия «Титаника» из гавани американский писатель-фантаст Морган Робертсон написал книгу под названием «Тщетность», в которой описал трагические события, случившиеся со знаменитым на весь мир лайнером. Кроме того, он даже сам корабль в книге назвал похожим образом – «Титан».

Интересно, что на момент публикации книга не имела никакого успеха, более того, даже не окупила вложенные в издание средства. Зато после крушения «Титаника» роман оперативно переиздали, да еще и под новым названием – «Тщетность, или гибель Титана», чтобы акцентировать связь с затонувшим в действительности лайнером. Автор же романа стал народным «пророком».

2. Коллективная интуиция и сдача билетов

Известно, что билеты на знаменитый «Титаник» было очень трудно достать – во-первых, они были очень дорогими, а во-вторых, разлетались как горячие пирожки. Однако после произошедшей трагедии очень много людей (больше сотни) затем признались, что буквально накануне отплытия решили сдать свои заветные билеты и отказались от путешествия. Некоторые пассажиры и вовсе поднялись на борт корабля, однако сошли с него на остановке в Куинстауне.

Кому-то из пассажиров, отказавшихся от поездки, накануне снились зловещие сны о крушении «Титаника», кто-то себя стал плохо чувствовать, а у кого-то было давящее чувство беспокойства. Как бы то ни было, это спасло людей, а такая коллективная интуиция вызывает интерес у исследователей – как они могли предвидеть трагедию?

3. Корабль после потопления продолжал издавать сигналы SOS

Фото - © Wikipedia.org

Существует много свидетельств о том, что даже когда «Титаник» ушел под воду, на протяжении нескольких последующих лет корабли, проходившие неподалеку от места затопления, продолжали ловить сигналы SOS, исходящие от знаменитого лайнера. Как это могло быть – никто не может объяснить, однако этот факт подтверждают несколько разных судов.

Кроме того, есть даже истории, когда проходящие мимо корабли спасали некоторых жертв крушения «Титаника»! Однажды выловили одну женщину в одеждах XX века, и она утверждала, что сейчас 1912 год и как же ей повезло спастись. И удивительно, но ее имя совпадает с именем женщины, которая действительно была на «Титанике» в ту роковую ночь.

В последний раз такие истории относятся к 1996 году, затем они магическим образом прекратились.

4. На дне океана обнаружили тело музыканта с привязанной скрипкой

Фото - © Обломки Титаника/Wikipedia.org

Известно, что на борту «Титаника» находились также и музыканты, которые в момент крушения, когда люди в панике спасались и пытались пробраться в шлюпки, продолжали играть, чтобы хоть немного успокоить окружающих. Уоллес Хартли – руководитель группы музыкантов – пошел ко дну вместе с судном, он не смог спастись. Спустя две недели после крушения его тело было найдено на дне – и к нему была привязана его скрипка с его инициалами. Эту скрипку ему подарила его невеста во время помолвки. Инструмент затем передали ей, а она так никогда больше и не вышла замуж.

5. Первый фильм о «Титанике» вышел всего спустя месяц после трагедии

Фото - © Wikipedia.org

Фильм Джеймса Кэмерона, знаменитый на весь мир, – не единственная кинолента о затонувшем лайнере. Менее чем через месяц после катастрофы одна известная в то время актриса Дороти Гибсон снялась в короткометражном фильме о затоплении корабля – «Спасшаяся с „Титаника”». К слову, сама Гибсон действительно была пассажиркой «Титаника» и смогла спастись. Она долго отказывалась от участия в съемках из-за своих тяжелых воспоминаний, которые были очень болезненными, однако продюсеры фильма настояли на своем, и она подчинилась.

Фильм был принял публикой неоднозначно – люди не могли понять, как можно снимать кино о такой трагедии, да к тому же так скоро после нее. Лента считается утраченной после пожара на студии Éclair Film Company в 1914 году.

6. Фотографию злополучного айсберга сделали почти сразу после крушения «Титаника»

Фото - © Wikipedia.org

Спустя день после трагедии в море вышел другой лайнер – Prinz Adalbert. Старший стюард, стоя на борту, заметил кое-что странное на айсберге, мимо которого проходило его судно. Он разглядел огромную красную полосу, которая была похожа на краску. Сюарт сфотографировал айсберг на всякий случай, хотя команда судна о крушении «Титаника» еще ничего не знала.

Фотографию подписали так: «На следующий день после гибели „Титаника" пароход Prinz Adalbert прошел мимо айсберга, представленного на этой фотографии. Мы еще не знали о катастрофе „Титаника”. С одной стороны отчетливо видна красная краска, которая выглядит как царапина, оставленная судном на айсберге».

7. Батискаф «Титан» затонул, потому что «Титаник» забрал «недостающие» жизни

Фото - © «Титан» за неделю до крушения/Wikipedia.org

После затопления «Титаника» энтузиасты периодически совершают погружения к его обломкам. На глубину несколько раз опускался даже режиссер Джеймс Кэмерон, когда планировал снять знаменитый фильм о корабле.

Летом 2023 года случилась трагедия: к «Титанику» решила спуститься группа фанатов на батискафе «Титан», однако в ходе погружения судно было расплющено толщей воды, а весь экипаж туристов погиб. Интересно, что среди них был муж прапраправнучки американского магната Исидора Штрауса, который погиб вместе со своей женой на «Титанике» в 1912 году.

Некоторые астрологи потом писали, что ситуация с батискафом была кармической – «Титаник» таким образом забрал «недостающие» жизни, которые не смог забрать с собой в день трагедии. А многие люди и вовсе решили, что это некое проклятие «Титаника» и не нужно тревожить прошлое.