Акция «Ночь музеев 2025»: куда сходить и что посмотреть в Москве

В материале РИАМО афиша на случай, если вы еще не решили, куда сходить.

17 мая 2025 года в Москве состоится традиционная ежегодная акция «Ночь музеев». Многие музеи приготовили беспрецедентную программу для гостей, которая понравится как взрослым, так и детям. В материале РИАМО — о том, куда сходить в Москве.

Московский зоопарк

Фото - © Кирилл Зыков/РИА Новости

В Московском зоопарке состоится ночная иммерсивная выставка «Тени незабытых предков». Она посвящена животным, которые либо уже вымерли, либо находятся на грани исчезновения. Данная выставка — инструмент экологического просвещения. Ведущим шоу будет известный актер Вячеслав Макаров.

Также будет доступен и Музей истории Московского зоопарка. Там пройдет выставка «„Музей Самоцветы” в гостях у Московского зоопарка». Работать она будет с 19:00 до 22:00. Посетители смогут воочию увидеть фрагменты скелета мамонта, черепа шерстистого носорога, минералы, которые заместили древние раковины аммонитов, и многие другие палеонтологические экспонаты.

Где: ул. Большая Грузинская, 1с1

Музей имени Андрея Рублева

Фото - © Сергей Пятаков/РИА Новости

17 мая экскурсии и лекции в музее имени Андрея Рублева будут посвящены небесным покровителям русского воинства, образам великомучеников Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, Федора Стратилата и других почитавшихся в Древней Руси воинов, жизни которых были наполнены подвигом и крепостью веры. Гостей ожидают бесплатные экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых, а также интересные лекции.

На экскурсиях, например, посетители смогут посмотреть шедевры древнерусской иконописи XIII—XVII веков, узнать об истории основания древней обители, в которой был иноком Андрей Рублев, и многое другое.

В 21:00 зажгут уличные свечи, которые создадут особую атмосферу вечера. А завершит мероприятие музыкальный концерт под открытым небом.

Где: пл. Андроньевская, 10

Исторический музей

Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

17 мая Исторический музей будет работать до 23:00. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, квестах, обзорных и тематических экскурсиях по основным экспозициям и выставкам, а также в специальных мероприятиях. Одним из центральных мероприятий станет «медленное чтение» блокадного дневника 17-летнего жителя Ленинграда Владимира Гришина. Гости музея смогут погрузиться в хронику восьми дней зимы 1941–1942 гг., описанных молодым человеком, ставшим свидетелем одной из величайших трагедий XX века.

Где: Красная площадь, 1

Мультимедиа-арт-музей, МАММ

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

МАММ подготовил действительно захватывающую программу в честь акции «Ночь музеев». Так, музей предлагает посетителям присоединиться к обзорным экскурсиям по представленным выставкам. Среди них: «Павел Пепперштейн. Пражские сказки», «Память и свет. Японская фотография, 1950–2000», «Дэвид Яррок. Встречи с дикой природой» и многие другие. В 20:00 состоится авторская экскурсия участника легендарной художественной группы «Мухомор», художника Владимира Мироненко по выставке «Захват власти». С 21:00 до 23:30 посетителей порадуют dj-сетом от Пани Кириллиной и Дарьи Яструбицкой.

Более подробную программу можно посмотреть на сайте музея.

Где: ул. Остоженка, 16

Новая Третьяковка

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Посещение Новой Третьяковки в «Ночь музеев» будет бесплатным. Программа вечера обширная и очень интересная. В 18:00 мероприятие стартует с концерта-лекции «Итальянская русская музыка». Ансамбль Questa Musica, дирижер Филипп Чижевский и струнный квартет под управлением Леонида Железного исполнят произведения М. Березовского, М. Глинки, П. Чайковского, И. Стравинского, Л. Десятникова.

В 18:30 и 19:30 пройдут экскурсии по выставке «История российского дизайна. Избранное. 1917–2022». Зрители смогут увидеть все разделы выставки: авангард, ар-деко и сталинский ампир, послевоенный и современный дизайн. В каждом из них представлены инновационные для своего времени дизайн-проекты, а также изделия массового производства.

В 21:00 состоится показ фильма «Черный квадрат» (16+, СССР, 1988, 56 мин). В киноленте представлена история русского неофициального искусства 1953–1988 годов.

Где: ул. Крымский Вал, 10

ГМИИ имени А.С. Пушкина

Фото - © Наталья Волкова / Фотобанк Лори

Входные билеты в музей на время проведения акции будут продаваться по специальной цене: 100 рублей — посещение постоянной экспозиции, 250 рублей — проход в постоянную экспозицию и на выставки.

В Главном здании можно будет посмотреть выставку «Подвиг музея» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, экспозицию «Сокровищница графики. Гравюрный кабинет в первой четверти XX века» в зале 31, а также камерную выставку «К 100-летию Картинной галереи ГМИИ им. А.С. Пушкина» на Белом полу. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков работает выставка «Французский рисунок первой половины — середины XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина». В Итальянском дворике состоится лекция «Подвиг музея».

Где: Волхонка, 12

Российская академия художеств

Фото - © Илюхина Наталья / Фотобанк Лори

Выставочные залы Российской академии художеств (Москва, Пречистенка, 21) открыты для посетителей с 12:00 до 19:00. Гости могут посетить выставочный проект «Вера – Подвиг – Победа», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Выставочные залы МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (Москва, Пречистенка, 19) открыты для посетителей с 12:00 до 19:00. Время работы Зала «Познания Добра и зла» («Яблоко») с 12:00 до 23:30. Посетители смогут посмотреть многие выставки, среди них, например, постоянная экспозиция произведений З.К. Церетели, выставка «Мадхубани: отражение Бхарата», выставка к 15-летию образования Южного регионального отделения Российской академии художеств, постоянная экспозиция слепков с произведений античной скульптуры из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина и другие.

В рамках «Ночи музеев» в грандиозном зале «Яблоко» МВК РАХ с 18:00 до 22:00 пройдет традиционное многочасовое выступление участников ХVI Международного хорового фестиваля «Хрустальная часовня».

Где: ул. Пречистенка, 19

Государственный музей Л.Н. Толстого

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Вход на все три площадки 17 мая будет бесплатным. На Литературной экспозиции на ул. Пречистенке с 18:00 каждый час будет проходить блиц-экскурсия по выставке «Жизнь для Победы и Победа для жизни» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию С.А. Толстой-Есениной. Во внутреннем дворике будет работать фотозона в стиле 40-х годов. Для любителей активного отдыха можно будет потанцевать на «Танцевальной площадке 40-х»: состоится вечер-мастер-класс в стиле 40-х годов ХХ века при участии артистов Студии «Танец весны».

В Музее-усадьбе Л.Н. Толстого в Хамовниках можно посетить планшетную выставку «Иллюстрации А.В.Кокорина к «Севастопольским рассказам» Л.Н. Толстого». В мемориальном саду пройдет литературно-музыкальный вечер «Границы южных рубежей»: в исполнении фольклорного ансамбля «Слобожане» гости услышат отрывки из повести Л.Н. Толстого «Казаки», аутентичные казачьи песни, присказки, смогут станцевать вместе с артистами народные танцы и увидеть танцы с саблями. В 21:00 состоится вечерняя экскурсия по дому Л.Н. Толстого. Но это далеко не все мероприятия к «Ночи музеев». Подробнее можно почитать на сайте.

Где: Литературная экспозиция на Пречистенке: Москва, Пречистенка, 11/8;

Музей-усадьба Толстого в Хамовниках: Москва, ул. Льва Толстого, 21

Музей Министерства транспорта РФ

Фото - © Pukhov K / Фотобанк Лори

Музей Минтранса РФ совсем молодой — он открылся в 2016 году. Тем не менее возраст некоторых его экспонатов насчитывает пару веков. Значительная часть музейной экспозиции отведена ведомственным наградам транспортного комплекса с 1934 года по настоящее время. Еще одна составляющая музейной экспозиции — портретная галерея руководителей транспортного комплекса за 215-летнюю историю транспортного ведомства и транспортного образования России. Многие картины представляют не только историческую, но и художественную ценность. В конце экскурсии посетителей пригласят на смотровую площадку Министерства, с которой открывается один из лучших видов на центр столицы России. В рамках уличной части программы гостей ждут экспонаты городской ретротехники.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно записаться с 12 по 16 мая с 09:00 до 18:00 по телефону:+7(499)495-00-35.

Где: ул. Рождественка, 1