9 интересных фактов о Храме Христа Спасителя: бассейн, смотровые площадки и десятки тысяч прихожан

В материале РИАМО – о том, как строился храм, какому событию посвящен и другие интересные факты, которые вы могли не знать.

Сто сорок один год назад был освящен храм Христа Спасителя в столице. Строили его как памятник в честь Победы в Отечественной войне 1812 года. Рассказываем о некоторых интересных фактах о храме.

1. Храм Христа Спасителя должен был стоять в другом месте

Фото - © Фотобанк Лори

Решение о возведении первого храма в честь победы в Отечественной войне 1812 года над Наполеоном было принято императором Александром I, а закладка храма во имя Христа Спасителя по проекту архитектора Александра Витберга состоялась 24 октября 1817 года на Воробьевых горах. Однако в 1825 году работы были приостановлены, а архитектора с другими членами комиссии по строительству обвинили в финансовых растратах.

Автором нового проекта стал архитектор Константин Тон. 10 сентября 1839 года состоялась торжественная закладка собора на Волхонке. Строительство началось фактически за 2 года до торжественной закладки камня и было завершено в 1860 году, после чего создавался интерьер и внутреннее убранство. В воссоздании живописи храма приняли участие более 400 величайших художников современности. Общая площадь росписей составила более 22 тысяч квадратных метров.

26 мая 1883 года первый храм был освящен.

2. Творение Константина Тона не понравилось москвичам

Фото - © Фотобанк Лори

Как только строительство храма было завершено, в его адрес тут же начали сыпаться обидные прозвища в стиле «гриб», «самовар», «чернильница» и т.д.

Такая ненависть к храму возникла не просто так. Дело в том, что на его месте с XVII века стоял Алексеевский женский монастырь. Жители столицы к нему очень привыкли, и им не хотелось, чтобы его разрушали. Есть даже легенда, по которой настоятельница этого самого монастыря на эмоциях прокляла стройку.

Представители мира искусства тоже не полюбили новое здание. Василий Верещагин, к примеру, считал, что представленный «довольно бездарным архитектором Тоном» проект собора «есть прямое воспроизведение знаменитого Тадж-Махала в городе Агра».

Однако потом Верещагина пригласили поучаствовать в оформлении храма.

3. На месте взорванного храма возвели бассейн

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В 1958–1960 годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина был возведен самый большой открытый плавательный бассейн в СССР и один из крупнейших в мире. Назывался он «Москва». Построили его на месте взорванного в 1931 году храма Христа Спасителя и на фундаменте недостроенного Дворца Советов. Здание храма было разрушено в результате сталинской реконструкции Москвы, причем сначала его пытались просто разобрать, но ничего не вышло. Тогда было принято решение взорвать здание, однако оно уцелело. Лишь со второй попытки его удалось снести.

4. За взрыв храма Христа Спасителя людям потом стало стыдно

Фото - © Фотобанк Лори

В апреле 1988 года в Москве была организована инициативная группа за воссоздание храма Христа Спасителя. Одна из движущих сил – покаяние перед РПЦ за разрушение храма в прошлом. Группа активно распространяла информацию, не допускавшуюся в официальной риторике атеистического СССР. Однако после празднования летом того же года 1000-летия Крещения Руси политика государства в отношении церкви и религии смягчилась. В сентябре 1989 года инициативная группа переформировалась в православную общину и организовала «народный референдум» за возрождение храма, который поддержали тысячи советских граждан.

5. Храм восстанавливали по старым эскизам

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Воссозданный храм был открыт для прихожан 31 декабря 1999 года. Целых пять лет архитекторы и художники восстанавливали его облик и внутреннее убранство. Как и было ранее, фасад украшают 48 горельефов на темы библейской и русской истории. Также можно увидеть изображения святых, чьи дни памяти приходятся на время сражений Отечественной войны 1812 года. В нижней галерее храма располагаются доски с именами героев войны.

В Спасо-Преображенской церкви на нижнем уровне находится единственная сохранившаяся икона – «Спас Нерукотворный» Евграфа Сорокина. В алтарной части также находятся полотна Василия Верещагина «Се человек», «Несение Креста», «Моление о чаше», «Снятие с Креста», «Распятие» и «Положение во гроб», спасенные от уничтожения в 1930-е.

6. В храме давали музыкальные представления

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В наше время в храме Христа Спасителя ежегодно проходят детские новогодние елки и другие праздники и представления, но мало кто знает, что за год до освящения в стенах сооружения была исполнена Увертюра 1812 года, которую написал Чайковский в честь победы в войне над Наполеоном. Хор, выступавший в храме, считался лучшим в России.

В стенах храма Христа Спасителя пел и Шаляпин. А еще в стенах собора была расположена большая библиотека, куда водили на экскурсии.

7. Первый взорванный храм Христа Спасителя по-прежнему находится в Москве

Фото - © Фотобанк Лори

Правда, в несколько ином виде. После взрывов в декабре 1931 года остатки храма очень долго разбирали для других строек. Камень храма, к примеру, пошел на сооружение здания Совета труда и обороны (сейчас это Государственная Дума РФ). А еще – на строительство Московского метрополитена. Так что можно считать, что первый храм по-прежнему с нами.

8. В современном храме находится множество святынь

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В храме Христа Спасителя хранится множество святынь Русской Православной Церкви: Частица Ризы Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, гвоздь Креста Господня, Риза Пресвятой Богородицы, мощи благоверного великого князя Александра Невского, Святые мощи митрополита Московского Филарета (Дроздова) и многие другие.

9. В храме есть смотровая площадка

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А если точнее – у храма Христа Спасителя целых четыре смотровые площадки. Расположены они на высоте сорока метров, между его колокольнями. Оттуда, с крытых галерей, открываются фантастически красивые виды на Москву. Попасть же на смотровые площадки можно в часы работы храма – достаточно просто купить билеты в кассе.