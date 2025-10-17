8 интересных фактов о галстуках: от воинского облачения до королевского аксессуара

18 октября отмечается Всемирный День галстука. В материале РИАМО рассказываем о том, как появился в гардеробе этот предмет одежды и какое значение придается галстуку в современном мире.

1. Первые галстуки носили императорские воины

Первые свидетельства о ношении галстуков относятся к III веку до нашей эры. В 1980-х годах при раскопках гробницы китайского императора Цинь Шихуанди была найдена знаменитая Терракотовая армия, причем у каждого из восьми тысяч глиняных воинов на шее был повязанный особым образом галстук или шейный платок. Форма галстука, его размер и узел, очевидно, указывали на место солдата или офицера в воинской иерархии.

Также шейные платки были обнаружены на барельефах 2,5 тысяч воинов, изображенных на триумфальной колонне древнеримского императора Траяна. Сама колонна была возведена в 113 году нашей эры. Это говорит о том, что традиция шейных платков зародилась в далекой древности и сохранялась на протяжении веков в совершенно разных культурах.

2. Древний галстук служил и маской, и шарфом, и перевязочным материалом

Тысячи лет назад шейные платки и галстуки имели исключительно утилитарное назначение. В холодное время они согревали горло и грудь, а в походе по пустынным землям галстук можно было при необходимости смочить водой и обернуть вокруг лица, чтобы не дышать песком и пылью. Широкий тканевый галстук препятствовал натиранию шеи жесткими железными или кожаными доспехами. Кроме того, в бою по цвету шейного платка можно было отличить соратника от противника. А в случае ранения шейный платок часто использовали как бинт или давящую повязку для остановки кровотечения.

3. Моду на галстуки ввел «Король-Солнце»

Фото - © Wikipedia.org

Галстуки перестали быть исключительно армейским предметом гардероба и перешли в категорию модных аксессуаров с подачи французского короля Людовика XIV. В те времена для ведения больших и малых междоусобных войн очень часто нанимали воинов-хорватов (cravate). Привлекались хорватские бойцы и для сражений в Тридцатилетней войне. Однажды, после очередной битвы, военачальников-хорватов пригласили на аудиенцию к королю, и Людовику настолько понравились яркие шейные платки славных воинов, что он решил ввести новую моду.

При дворе была создана мастерская, где для короля и придворных изготавливались изысканные галстуки-cravate, причем носили этот аксессуар как мужчины, так и женщины. При дворе короля появилась даже должность галстучника: каждое утро он приносил монарху корзину шейных платков, повязанных самыми разнообразными узлами, и Людовик выбирал себе «наряд» на утро. Днем и вечером ритуал повторялся. Свита короля постоянно изобретала новые варианты завязывания галстуков, и в какой-то момент в моду вошел бант (галстук-бабочка), который впоследствии стал неизменным предметом гардероба высшей знати.

Интересно, что во времена Французской революции галстуки носили уже все – и знать, и простолюдины, а по цвету аксессуара можно было определить, на чьей стороне находится тот или иной человек: борется ли он за монархию или за республику.

Галстуки современного вида появились в середине XIX века в Англии, когда в моду вошли рубашки с отложным воротником. В то время зародилась английская традиция ношения этого предмета одежды: считалось, что материал, фактура ткани и узел галстука многое говорит о его хозяине. Из-за претензий к форме и виду галстука английские джентльмены порой даже устраивали дуэли: галстук считался своего рода «визитной карточкой» почтенного господина, и насмешки над галстуком приравнивались к оскорблению.

4. В Россию галстуки завез Петр I

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

В Россию слово «галстук» пришло из Германии: там этот предмет гардероба называли halstuch («hals» в переводе с немецкого – шея, «tuch» – платок). Первые галстуки в Россию привез император Петр I – и эту новинку, как и европейские кафтаны и бритье бороды, пришлось «вводить» практически силой. Русские дворяне не понимали, зачем нужен шейный платок, и первое время старались использовать новые предметы одежды исключительно практично, например, утирать галстуками нос или бороду после сытного застолья. По некоторым сведениям, Петру пришлось даже издавать указ, запрещающий придворным сморкаться в галстуки.

5. Марлен Дитрих - первая женщина, надевшая галстук

В женский гардероб галстуки в виде бантов вошли еще во времена Луизы де Лавальер, фаворитки Людовика XIV. А вот в России шейные платки долгое время оставались исключительно мужским аксессуаром. Прорыв случился в середине XIX века, когда «галстучки» попали на страницы модных журналов. Красавицам того времени рекомендовалось шить их из кисеи и батиста, а в качестве украшения пришивать мелкие бусины и кружево. Такой аксессуар можно было использовать вместо воротничка на простых платьях.

В XX веке «проводником» галстука в женскую моду стала Марлен Дитрих, которая надевала подчеркнуто мужские наряды, создавая образ яркой и дерзкой женственности. В современном мире галстук в женском гардеробе присутствует в двух ипостасях: либо как сексуальный аксессуар (наравне с надетой на голое тело мужской рубашкой большого размера), либо как элемент униформы госслужащих: полицейских и работниц таможни.

6. White tie: самый строгий галстучный дресс-код

Фото - © РИА Новости

Дресс-код White tie («Белый галстук») считается самым строгим из возможных. Он предполагается на приемах у президентов и королей, бракосочетаниях высокопоставленных лиц, официальных церемониях, балах или на вручении международных премий (например, Нобелевской).

Гардероб White tie для мужчины предполагает фрак с белым галстуком-бабочкой и застегнутый белый пикейный жилет на трех пуговицах (черный жилет и черный галстук-бабочку с фраком носят только метрдотели и официанты). Также желательны белые перчатки. Из аксессуаров допустимы только белый платок в нагрудном кармане или карманные часы. Женщинам на прием White tie следует явиться в вечернем платье «в пол», туфлях на каблуках, обязательны длинные перчатки, можно также надеть драгоценности с натуральными камнями, взять с собой маленькую сумочку или клатч. Под запретом – распущенные волосы, обнаженные руки и бижутерия.

В отличие от White tie, дресс-код Black tie («Черный галстук») несколько проще: мужчина может надеть смокинг и черный галстук-бабочку, женщина – вечернее или коктейльное платье средней длины. Такого рода дресс-код предполагается, например, на вручении премии «Оскар».

7. Классический галстук запатентован в 1924 году

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Классический современный галстук был изобретен и запатентован в 1924 году предпринимателем Джесси Лангсдорфом.

При выборе галстука нужно соблюдать несколько правил:

Галстук должен заканчиваться на талии и слегка прикрывать пряжку ремня.

Галстук должен быть такой ширины, чтобы полностью прикрывать пуговицы рубашки.

Если вы носите зажим, он должен располагаться между третьей и четвертой пуговицами.

Галстук нужно завязывать самостоятельно, варианты с готовыми узлами (галстук-регат) подходят только для школьников и служащих госучреждений.

8. Самый дорогой галстук стоит 220 тысяч долларов

Самый дорогой галстук в мире создала индийская компания Satya Paul Design Studio – этот предмет одежды украшен 150 граммами золота и несколькими сотнями мелких бриллиантов. Стоит такой галстук 220 тысяч долларов.

Существует и более доступный вариант лакшери-галстука от Hofmann And Co: всего за 8450 долларов можно приобрести аксессуар, пошитый вручную и покрытый 24-каратным золотом.