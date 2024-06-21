7 лучших бассейнов под открытым небом в Москве: где загорать у воды, не выезжая из города

В материале РИАМО рассказываем о том, где можно провести время у воды, не уезжая из города.

Летом всегда хочется быть поближе к воде. При этом есть выбор — провести время у естественного водоема или задуматься о досуге около бассейна в городе под открытым небом. В материале РИАМО рассказываем о семи лучших бассейнах Москвы, где можно провести время с семьей и с друзьями.

1. Бассейн «Чайка»

Фото - © РИА Новости

Это бассейн около станции метро «Парк культуры». Он был открыт еще в 1957 году и задуман как место для тренировок и соревнований профессиональных пловцов. Сейчас же бассейн открыт для всех круглогодично. Правда, осталось деление на дорожки. Температура воды здесь постоянная и достигает 28 градусов. Есть сауны и гидромассажная зона, ледяная купель, каскадный душ, вышки для прыжков в воду, тренажерный зал, зал групповых занятий, воркаут-зона и пляжная зона. Также в бассейне проводятся бесплатные занятия по аквааэробике, йоге, функциональные, танцевальные занятия и гимнастика.

В комплексе «Чайка» три бассейна под открытым небом: «Олимпийский» — 50-метровый, глубиной от 1,5 до 3 метров; «Прыжковый» — 25-метровый, глубиной 6 метров; «Детский» — 25-метровый бассейн, глубиной 0,6-0,9 метров.

Где: м. «Парк культуры», Турчанинов пер., д. 3, стр. 1

Сайт: www.chayka-sport.ru

Сколько стоит: разовое посещение в будни — 3100, в выходные — 3500, детский билет — 1200.

2. Аквакомплекс «Лужники»

Фото - © Страница Аквакомплекса Лужники в ВК

Еще один старейший, еще советских времен, комплекс для всех видов водного спорта. Аквакомплекс построен на месте легендарного бассейна «Лужники», который посещали несколько поколений москвичей. Бассейн открылся в 1956 году и за почти 60 лет принял большое количество различных соревнований, в том числе Олимпиаду-80.

Здесь находится лучший крытый аквапарк в России. К тому же две крыши-трансформера раздвигаются, и комплекс превращается в аквапарк под открытым небом.

Всего в «Лужниках» три плавательных бассейна, четыре оздоровительно-развлекательных зоны для детей, пять зон отдыха с шезлонгами, восемь бань и саун, девять развлекательных бассейнов.

Здесь же находится открытый плавательный комплекс «Лужники», который открылся снова в мае 2024 года. Здесь можно поплавать под открытым небом, отдохнуть на свежем воздухе и насладиться атмосферой курорта. Площадка открыта с мая по сентябрь. На территории представлены два подогреваемых бассейна (спортивный на 50 метров и пляжный — на 20 метров), детская и волейбольная площадка, большая зона отдыха с шезлонгами, летнее кафе, раздевалки и душевые.

Где: м. «Воробьевы горы», ул. Лужники, 24, стр. 4.

Сайт: aqua.luzhniki.ru

Сколько стоит: за весь день, проведенный в аквапарке, взрослому надо будет заплатить 3590, а ребенку 7–13 лет — 1890 рублей. В комплексе весь день обойдется в 2490 рублей взрослому и в 1290 ребенку до 13 лет.

3. Акватория «ЗИЛ»

Фото - © Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Если вас не пугает требование предоставить справку о своем здоровье, взятую в поликлинике у терапевта, то отличным вариантом провести досуг будет бассейн под открытым небом «ЗИЛ». Его длина составляет 50 метров, сам он поделен на дорожки. Температура воды круглый год составляет +28 градусов.

Есть пять дорожек глубиной 2,1 и шириной 2,5 метров, а также зона «мелкой воды» глубиной 1,2 метра. В каждой раздевалке есть сауна, а летом предоставляются шезлонги и зонтики для принятия солнечных ванн.

Не забудьте с собой шапочку для плавания.

Где: Автозаводская ул, 23А, корп 4.

Сайт: aquatoria-zil.ru

Сколько стоит: цены начинаются от 1500 рублей за посещение открытого бассейна на весь день без ограничения по времени (для взрослого).

4. Dream Beach Club

Фото - © РИА Новости

Огромнейший в России пляжный клуб находится на территории северного ландшафтного парка «Острова мечты».

Для гостей здесь доступны пять бассейнов необычной формы, один из них — самый большой в России открытый бассейн площадью 1,7 тыс. кв. м. Рядом с ним есть волновой бассейн, который непрерывно имитирует волну до 30 метров.

Есть также VIP-бассейн — зона повышенной комфортности. Для малышей работает детский бассейн глубиной всего 0,3 метра с водными горками, лабиринтами и водопадами, а также сухой бассейн с фонтанами, водяными пушками и водяными пистолетами.

В Dream Beach Club предусмотрены различные места размещения: кровати, лежаки, диван-кровати, лежаки под навесами и шатрами, навесы с кроватью.

Где: пр-т Андропова, 1, северный ландшафтный парк «Острова Мечты»

Сайт: dreamisland.ru/dream-beach/

Сколько стоит: тариф «Все включено» обойдется в стоимость от 3300 рублей с человека.

5. The Bassein

Фото - © Freepik.com

Это место в парке «Сокольники» отлично подойдет для проведения мероприятий, поскольку здесь предусмотрена аренда вместительного бунгало.

В остальном же тут будет комфортно любому: шикарный и спокойный отдых гарантирован. Здесь есть аренда шезлонгов и VIP-места с кроватью. Можно заказать напиток, чтобы пить его лежа у бассейна, или отправиться перекусить — набор блюд предлагается внушительный.

Кстати, периодически у бассейна диджеи устраивают вечеринки, так что это еще и отличный вариант отметить день рождения с друзьями.

Где: Парк «Сокольники», Митьковский проезд, 1, стр. 1.

Сайт: thebassein.ru

Сколько стоит: за сеанс «шезлонг-стандарт» — 1500 рублей, за весь день — 3000 рублей.

6. Shore House

Фото - © Freepik.com

Не выезжая из Москвы, здесь можно прочувствовать всю прелесть загородного отдыха. В Shore House можно позагорать у бассейна с удовольствием и максимальным комфортом: для гостей здесь оборудовали бассейн с шезлонгами, полотенцами и пляжными зонтами.

На территории пляжа есть собственный бар с самообслуживанием и летняя кухня, также можно взять в аренду на компанию VIP-шатры, кровати и бунгало и насладиться летними блюдами от шеф-повара ресторана Shore House. Регулярно у бассейна проводятся вечеринки Pool party.

Где: Москва, Крокус Сити (66-й км МКАД)

Сайт: shore-house.ru/beach

Сколько стоит: 3000 рублей (в нее входит шезлонг, полотенце и самообслуживание в зоне бара и фудкорта).

7. Бассейн в парке «Ходынское поле»

Фото - © Freepik.com

В парке «Ходынское поле» для посетителей работают пять бассейнов с системами фильтрации и подогрева воды: три плавательных, один детский и джакузи. Вместимость всех бассейнов одновременно — до 322 гостей.

В зоне отдыха есть семь двухместных лежаков повышенной комфортности. На площадке есть раздевалки, душевые, санузел, шкафчики для хранения. К услугам гостей бар с напитками и едой.

Здесь можно также арендовать полотенца, приобрести одноразовые шапочки и надувные нарукавники. Периодически тут проводят развлекательные мероприятия, а в остальное время играет современная музыка. По вечерам зона купания красиво освещается.

Для безопасности посетителей во время работы бассейна организовано дежурство бригады скорой помощи и спасателей.

Где: Ходынский бульвар, 10б

Сайт: parkhodynka.ru

Сколько стоит: От 750 рублей на первый сеанс в будни (с 09:00 до 10:30) до 1500 в последующие сеансы. Есть льготы.