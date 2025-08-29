26 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в сентябре 2025 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в начале осени, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в сентябре 2025

1. «Виноград» – сериал о возвращении к родным пенатам

В новой комедийной мелодраме Павел Прилучный сыграл бизнесмена, чьи дела резко пошли вниз после того, как он изменил жене. Теперь герою суждено вернуться в родной Краснодарский край, где его ждут убыточные виноградники. Но это падение – на самом деле второй шанс.

Первые два эпизода увидят свет 1 сентября, остальные четыре будут выходить по одному в неделю.

2. «Избранный» – сериал о честном депутате

Главный герой – инженер провинциального НИИ, которого решили сделать депутатом Госдумы для продвижения коррупционных схем на федеральном уровне. Однако новоиспеченный народный избранник оказался идеалистом, желающим реально помогать людям.

Премьера сериала запланирована на 1 сентября, график выхода эпизодов пока не обнародован.

3. «Олдскул» – сериал о суровой математичке против современной школы

В новой комедии учительница математики старой закалки (Мария Аронова) соглашается перейти из самой обычной школы для бедных в элитное учебное заведение на Рублевке. Там педагог на своей шкуре испытывает инновации в образовании, когда с детишек сдувают пылинки и ни к чему не принуждают. Героиню это не устраивает, и она берется навести порядок железной рукой, не страшась ни директора, ни богатых родителей.

Первые три эпизода увидят свет 1 сентября, остальные 14 будут выходить по два в неделю.

4. «Осторожно, люди!» – сериал о пришельце в теле филолога

В главного героя этой комедии – преподавателя филологии и абсолютного терпилу – проникает инопланетный осьминог, который начинает управлять его телом. Пришелец настроен по отношению к людям весьма агрессивно, ведь они сжигают нефть – а во Вселенной эта черная жидкость считается лекарством от всех болезней.

Первые восемь эпизодов будут выходить по два в день с 1 по 4 сентября, остальные пять покажут с 8 по 11 сентября.

5. «Москва слезам не верит. Всё только начинается» – сериал по мотивам легендарной мелодрамы от режиссера «Слова пацана»

После сверхуспешного «Слова пацана» Жора Крыжовников решил снять современную версию культовой картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Здесь тоже рассказывается о судьбе трех подруг, переехавших в столицу из провинции, и тоже через промежуток в 20 лет – только не с конца 1950-х, а с начала 2000-х. В ролях – множество звезд: Марина Александрова, Иван Янковский, Анастасия Талызина, Милош Бикович, а также актеры из «Слова пацана» Рузиль Минекаев и Слава Копейкин.

Первый эпизод увидит свет 4 сентября, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в сентябре 2025

6. «Газета» (The Paper) – сериал от создателя «Офиса»

Грег Дэниелс, отвечавший за разработку популярной американской версии британского сериала «Офис», создал новый проект в том же жанре мокьюментари-ситкома, только теперь вместо работников бумажной компании зрители увидят редакцию не очень успешной провинциальной газеты.

Все 10 эпизодов выйдут на экраны 4 сентября.

7. «Задание» (Task) – сериал о борьбе агента ФБР с бандой грабителей

Сценарист отличного сериала «Мейр из Исттауна» Брэд Инглсби написал еще одну историю из жизни простых стражей закона и их противников. На этот раз перед нами агент ФБР Том (Марк Руффало), которому дают задание поймать банду грабителей, возглавляемых примерным семьянином Робби (Том Пелфри).

Первый эпизод увидит свет 7 сентября, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

8. «Девушка моего сына» (The Girlfriend) – сериал о вражде двух женщин вокруг одного мужчины

Робин Райт не только сыграла главную роль, но и выступила режиссером новой драмы о матери, которая пытается выяснить, действительно ли новая девушка ее сына любит его.

Все шесть эпизодов увидят свет 10 сентября.

9. «Черный кролик» (Black Rabbit) – сериал о двух братьях с проблемами

В новой криминальной драме Джуд Лоу сыграл успешного нью-йоркского ресторатора, в жизни которого появляется непутевый брат (Джейсон Бейтман), задолжавший бандитам. Помогая родственнику, главный герой разрушает свою жизнь – но иначе поступить не может.

Все восемь эпизодов увидят свет 18 сентября.

10. «Подноготная» (The Lowdown) – сериал о журналисте, расследующем опасные темы

Итан Хоук сыграл провинциального журналиста-любителя из Оклахомы, раскопавшего информацию о зловещих тайнах местной общины, в результате чего он сам и его семья оказались под угрозой. Но герой не из тех, кто привык пасовать перед трудностями.

Первые два эпизода увидят свет 23 сентября, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

11. «Дом Гиннесса» (House of Guinness) – сериал о ранних годах легендарной пивоварни

Фото - © Кадр из сериала «Дом Гиннесса»

В новом историческом сериале от создателя «Острых козырьков» Стивена Найта рассказывается о смерти основателя компании Guinness Бенджамина Гиннесса и разделе его наследства между четырьмя детьми.

Все восемь эпизодов увидят свет 25 сентября.

12. «Непослушные» (Wayward) – сериал о зловещем месте по перевоспитанию трудных подростков

Новый триллер расскажет о городке Высокие Сосны, где всевозможных «неправильных» подростков перевоспитывают под руководством криповатой дамочки (Тони Коллетт).

Все восемь эпизодов увидят свет 25 сентября.

13. «Савант» (The Savant) – сериал о секретной борьбе с экстремизмом

Лауреат «Оскара» Джессика Честейн сыграла секретного агента, занимающегося борьбой с экстремистскими группами и предотвращением терактов. Героиня делает это втайне от своей семьи, но сама специфика работы подразумевает угрозу для ее близких – особенно когда противник оказывается серьезным.

Первые два эпизода увидят свет 26 сентября, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

Новые сезоны популярных сериалов в сентябре 2025

14. «Бивис и Батт-Хед» (Beavis and Butt-Head), 3 сезон

Перезапуск культового мультсериала про двух придурковатых друзей продолжает успешное шествие по экранам. Премьера очередного сезона состоится 3 сентября, график выхода эпизодов пока не обнародован.

15. «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» (The Walking Dead: Daryl Dixon), 3 сезон

Спин-офф легендарного зомби-сериала вернется к фанатам 7 сентября. Семь эпизодов нового сезона будут показаны по одному в неделю.

16. «Первокурсницы», 2 сезон

Продолжение комедийной истории о 40-летних студентках появится на экранах 8 сентября. График выхода эпизодов пока не обнародован.

17. «Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building), 5 сезон

Сериал о приключениях детективов-любителей порадует любителей жанра уже в пятый раз. Первые три эпизода нового сезона увидят свет 9 сентября, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

18. «Футурама» (Futurama), 13 сезон

Легендарный фантастический мультсериал вернется к фанатам 15 сентября. В этот день увидят свет все 10 эпизодов нового сезона.

19. «Большой потенциал» (High Potential), 2 сезон

Детектив про то, как преступления раскрывает уборщица в полицейском участке, снова появится на экранах 16 сентября. Всего анонсировано три новых эпизода, которые будут показаны по одному в неделю.

20. «Поколение “Ви”» (Gen V), 2 сезон

Спин-офф супергеройского сериала «Пацаны» продолжает жить своей жизнью. 17 сентября увидят свет три новых эпизода, остальные пять будут показаны по одному в неделю.

21. «Утреннее шоу» (The Morning Show), 4 сезон

Дуэт тележурналисток в исполнении Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун вернется к фанатам 17 сентября. 10 эпизодов нового сезона будут показаны по одному в неделю.

22. «1670», 2 сезон

Продолжение польской исторической комедии, тепло встреченное в том числе российскими зрителями, выйдет на экраны 17 сентября. Количество новых эпизодов пока не обнародовано.

23. «Король Талсы» (Tulsa King), 3 сезон

Криминальная драма про итальянского мафиози (Сильвестр Сталлоне), прибирающего к рукам город Талса в Оклахоме, снова появится на экранах 21 сентября. Пять эпизодов нового сезона будут показаны по одному в неделю.

24. «Медленные лошади» (Slow Horses), 5 сезон

Шпионская драма с Гэри Олдманом о потрепанных агентах британской разведки вернется к фанатам 24 сентября. В этот день увидят свет два эпизода нового сезона, остальные четыре будут показаны по одному в неделю.

25. «Симпсоны» (The Simpsons), 37 сезон

Фото - © Кадр из мультсериала «Симпсоны»

Бесконечный мультсериал про желтокожую семейку снова порадует поклонников с 28 сентября. 17 эпизодов нового сезона будут показаны по одному в неделю.

26. «Закрыть гештальт», 2 сезон

Комедия про обычного парня Федора (Александр Ильин-младший), который после падения с 20 этажа начал видеть призраков, получит продолжение 29 сентября, только теперь в центре сюжета окажется призрак погибшего в 19 лет отца главного героя (Денис Власенко). Восемь эпизодов нового сезона будут показаны по одному в неделю.