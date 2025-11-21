25 миллионов за «Веночек»: 8 самых высокооплачиваемых российских артистов

1 место. Надежда Кадышева

Фото - © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

С тех пор, как зумеры «распробовали» репертуар Надежды Кадышевой, ее ценник резко взлетел: если раньше ее гонорар составлял всего полтора миллиона рублей за концерт, то теперь певица получает от 25 миллионов рублей за 40-минутное выступление. И эта сумма растет по мере приближения новогодних праздников. Тем не менее, артистка никогда не выступает 31 декабря и 1 января — она ставит на первое место семью, и никакие деньги не заставят ее петь на корпоративах в эти дни.

2 место. Филипп Киркоров

Фото - © РИА Новости, Максим Богодвид

Эта наша подборка не могла остаться без короля поп-музыки — Филиппа Киркорова. Народный артист России заработает 25 миллионов рублей за выступление на новогоднем корпоративе. В обычные (не праздничные) дни выступление Киркорова стоит дешевле — три миллиона рублей. В 2024 году певец отправился на летние гастроли по курортам Черного моря, где заработал 20 миллионов рублей. Об этом писали журналисты, опираясь на данные продюсеров и организаторов концертов.

3 место. Шаман

Фото - © РИА Новости, Владимир Астапкович

В той же ценовой категории, что и Надежда Кадышева, находится и Шаман. Средний чек за выступление артиста начинается от 8,8 миллионов рублей. В «горячие» месяцы ценник растет и доходит до 15+ миллионов рублей. Также стоимость выступления зависит от типа мероприятия. Так, например, на Дне города в Оренбурге в 2024 году Шаману заплатили 16 миллионов. На гала-концерте Всероссийского музыкально-патриотического фестиваля «Своих не бросаем!» певец исполнил всего две песни, за что ему заплатили 7 миллионов рублей.

Такие суммы включают себя оплату перелета бизнес-классом, проживание команды в пятизвездочном отеле, тонированный Mercedes-Maybach для перемещения по городу, охрану, качественный техрайдер.

4 место. Егор Крид

Фото - © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

В сентябре текущего года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что направит обращения в СК и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку «умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних» во время концерта Крида в «Лужниках». Тогда Егор Крид поцеловался с одной из своих танцовщиц. На почве этого скандала певец не растерялся и поднял цену на свои концерты. Только ближайшие концерты могут принести артисту более 80 миллионов рублей. В Балашихе шоу Крида собрало солдаут — на нем организаторы заработали не менее 13 миллионов рублей. В Мытищах концерт принесет им около 28 миллионов, еще 11 миллионов — Архангельск, а Ярославль — свыше 32 миллионов.

4 место. Григорий Лепс

Фото - © РИА Новости, Максим Богодвид

63-летний исполнитель песни «Рюмка водки на столе» в прошлом году поднял цены на свои концерты, так что теперь за часовое исполнение своих хитов артист просит 11 миллионов рублей. Лепс теперь гастролирует вместе со своим врачом-фониатром (врач, который занимается лечением заболеваний голоса и речи, — прим.ред.) и просит у заказчиков его концертов подготовить целую аптечку и оборудовать место для доктора.

Вместе с вином, виски и тремя пепельницами в гримерке Лепса необходимо оставить баночку меда и аптечку: спрей для носа, ампулы с лекарством от аллергии, которые, к слову, отпускаются только по рецепту, экстракт алоэ тоже в ампулах и персиковое масло. Также певец просит, чтобы охрана тщательно следила за тем, чтобы никто не пробрался на сцену или в гримерку.

5 место. Юлия Зиверт (Zivert)

Фото - © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Певица Юлия Зиверт за свой первый концерт получила всего 15 тысяч рублей, о чем она поделилась на шоу музыканта Басты «Вопрос ребром». Артистка рассказала, что общая выручка за выступление в одном из заведений Москвы составила всего 100 тысяч рублей. Теперь же певица в центре всеобщего внимания — в 2025 году ее песни, согласно данным TopHit, прозвучали на радио более 4,5 миллионов раз. Помимо этого, артистка в коллаборации с рэпером Icegergert выпустила сингл «Банк», который ежедневно на Яндексе прослушивают минимум полтора миллиона раз. Отсюда и многократно выросший спрос и ценник — за выступление на корпоративе она просит от 7 миллионов рублей.

6 место. Олег Газманов

Фото - © РИА Новости, Владимир Астапкович

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал о том, сколько получает Олег Газманов за концерт. Дворцов отметил, что Газманов пользуется большой популярностью у организаторов и его часто приглашают с концертами на патриотические и городские мероприятия. «Олег, я хочу сказать, это любимец народа, патриот нашей страны. Не скажу, что у него прямо большие гонорары. У него базируется ценник от 3 до 5 млн рублей за концерт. Опять же, зависит от заказчика. Он активно сейчас гастролирует, ездит по нашей стране и участвует во всех патриотических проектах», — рассказал Дворцов.

7 место. Баста (Василий Вакуленко)

Фото - © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Столько же, сколько и Газманов, за свои выступления получает и исполнитель Баста, он же Василий Вакуленко. Он входит в топ самых востребованных артистов и получает 5 миллионов рублей за концерт, тогда как корпоративы стоят гораздо дороже — от 10 до 25 миллионов рублей. И это учитывая, что эти данные привел основатель коммуникационного агентства Guest Management Идрис Гитинаев еще в 2023 году — сейчас ценник артиста наверняка подрос.

8 место. Татьяна Буланова

Фото - © РИА Новости, Максим Богодвид

Новый виток популярности накрыл и заслуженную артистку России Татьяну Буланову. На фоне этого подросли и ее гонорары — теперь певица получает от 3 до 5 миллионов рублей за выступление. А длится оно в среднем 45-50 минут. Об этом рассказал продюсер Леонид Дзюник в разговоре с aif.ru. Однако повышение ценника опровергла «Комсомольская правда». Сайт KP.RU решил «заказать Буланову на свадьбу», чтобы выяснить, правда или нет заезда задрала цены. В итоге выяснилось: «Татьяна Буланова всегда была востребованной артисткой и на свадьбы, и на другие мероприятия. Ее голос узнаваем, в ее репертуаре сплошные хиты — которые в памяти наизусть у нескольких поколений. Спрос какой был, такой и есть. Гонорары стабильные не первый год, как и стабильный формат работы — 20 минут исполнения хитов Татьяны Булановой стоят 800 тыс руб, 60 минут — 1,5 миллиона руб. Никто ничего не поднимал».