24 российских и зарубежных сериала, которые выйдут на экраны в октябре 2025 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в середине осени, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в октябре 2025

1. «Бар “Один звонок”» – сериал о странном месте, откуда можно позвонить мертвым

Этот мистический детективный триллер примечателен в первую очередь тем, что на экраны спустя три года возвращается Данила Козловский, попавший в опалу после начала СВО. Он сыграл бармена в загадочном баре, откуда люди могут позвонить любому умершему. Правда, за минуту разговора придется заплатить одним раундом в «русскую рулетку».

Помимо Козловского, на экране можно будет увидеть Александра Ильина-младшего, Оксану Акиньшину и Леонида Ярмольника.

Все семь эпизодов увидят свет 1 октября.

2. «Кузнецовы ТВ» – сериал о семье, согласившейся превратить свою жизнь в реалити-шоу

В этой комедии семья Кузнецовых согласилась стать героями реалити-шоу, и теперь их 24 часа в сутки снимают назойливые операторы. Больше всего это раздражает дедушку, Валерия Михайловича (Юрий Стоянов). Но ради главного приза – квартиры мечты – можно и потерпеть.

Премьера сериала состоится 6 октября, график выхода 16 эпизодов пока не обнародован.

3. «Хроники русской революции» – сериал о падении Российской Империи и первых годах советской власти

«Грандиозный кинороман» Андрея Кончаловского расскажет о периоде русской истории с 1905 по 1924 годы – событиях трех революций и том, что было после. Главную роль сыграл Юра Борисов, партию Ленина исполнил Евгений Ткачук, а Николая II – Никита Ефремов.

Первые четыре эпизода увидят свет 10 октября, остальные 12 будут выходить по четыре с интервалом в неделю.

4. «Тысяча “нет” и одно “да”» – сериал о попытках олигарха добиться руки обычной девушки

В этой мелодраме молодой богатей (Константин Белошапка) влюбляется в простую девушку (Ксения Трейстер) на свадьбе ее сестры. Он предлагает ей руку и сердце, но сталкивается с отказом. Однако герой не привык сдаваться и обещает своей избраннице, что однажды она скажет ему «да».

Выход сериала был намечен на 1 октября, однако сейчас конкретная дата премьеры не указана.

5. «Как приручить лису» – сериал о поисках маньяка

В очередном детективе о маньяке, убивающем девушек, главный герой (Кирилл Кяро) – зоопсихолог, ставший главным подозреваемым – вынужден начать собственное расследование. В этом ему может помочь девушка, которую он подобрал на дороге в лесу – правда, для начала нужно добиться от нее хоть слова.

Премьера сериала была намечена на 10 октября, однако сейчас конкретная дата не указана. Всего на экраны должны выйти восемь эпизодов.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в октябре 2025

6. «Монстр: История Эда Гейна» (Monster: The Ed Gein Story) – сериал про знаменитого маньяка

В третьем сезоне антологии про знаменитых американских убийц зритель увидит историю Эда Гейна – маньяка, ставшего прообразом Кожаного Лица из фильма «Техасская резня бензопилой». Сыграл этого жуткого персонажа Чарли Ханнэм.

Все восемь эпизодов увидят свет 3 октября.

7. «Последний рубеж» (The Last Frontier) – сериал о борьбе с беглыми зеками на Аляске

Главный герой нового экшен-триллера – федеральный маршал (Джейсон Кларк), работающий в аляскинской глуши. Однажды его тихой и размеренной жизни приходит конец, когда на вверенной ему территории совершает аварийную посадку самолет, заполненный опасными преступниками, и они оказываются на свободе.

Первые два эпизода увидят свет 10 октября, остальные восемь будут выходить по одному в неделю.

8. «Мёрдо: Смерть в семье» (Murdaugh: Death in the Family) – сериал об одном из самых громких уголовных дел в истории США

Эта криминальная драма расскажет о сложной истории семьи Мёрдо из Южной Каролины, в 2023 году ставшей объектом внимания всей страны из-за судебного процесса по обвинению в убийствах. Любопытно, что тяжбы продолжаются по сей день. В главных ролях – Джейсон Кларк и Патрисия Аркетт.

Первые три эпизода увидят свет 15 октября, остальные пять будут выходить по одному в неделю.

9. «Джон Уэйн Гейси: Замаскированный дьявол» (Devil in Disguise: John Wayne Gacy) – сериал о знаменитом серийном убийце

В очередном сериале о маньяке центральным персонажем стал Джон Уэйн Гейси, казненный в 1994 году за жестокие убийства 33 человек.

Все восемь эпизодов увидят свет 16 октября.

10. «Флорентийский монстр» (Il mostro) – сериал о самом известном итальянском маньяке

От американцев с их историями о серийных убийцах стараются не отставать и в других странах. В частности, в Италии, где выйдет картина о так называемом «Флорентийском монстре» – маньяке, совершившем восемь двойных убийств с 1968 по 1985 годы.

Все четыре эпизода увидят свет 22 октября.

11. «Таламаска: Тайный орден» (Talamasca: The Secret Order) – сериал из вселенной «Интервью с вампиром»

Третий многосерийный проект по книгам американской писательницы Энн Райс (предыдущие два – «Интервью с вампиром» 2022 года и «Мэйфейрские ведьмы» 2023-го) будет основан на самой известной серии ее романов «Вампирские хроники». Однако теперь в центре сюжета окажутся не бессмертные кровососы, а тайный орден, которой борется с ними и прочей нечистью.

Первые два эпизода увидят свет 26 октября, остальные четыре будут выходить по одному в неделю.

12. «Оно: Добро пожаловать в Дерри» (IT: Welcome to Derry) – сериал о предыстории знаменитого ужастика

Аргентинский режиссер Энди Мускетти продолжает работу с одним из самых известных произведений Стивена Кинга про жуткого клоуна Пеннивайза. Теперь к двум полнометражным фильмам добавился и сериал, действие которого будет происходить в городке Дерри в 1960-е, еще до событий первой картины. Билл Скарсгард вернется к роли Пеннивайза.

Первый эпизод увидит свет 26 октября, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

13. «Вниз по дороге к кладбищу» (Down Cemetery Road) – сериал о поисках пропавшей девочки

Фото - © Кадр из сериала

В этом детективном триллере обычная женщина (Рут Уилсон) вместе с частным сыщиком (Эмма Томпсон) ищет соседскую девочку, пропавшую после взрыва. Сериал снят по роману Мика Херрона – автора другого популярного цикла произведений «Медленные лошади», также успешно экранизированного.

Первые два эпизода увидит свет 29 октября, график выхода остальных шести пока не обнародован.

Новые сезоны популярных сериалов в октябре 2025

14. «Чикаго в огне» (Chicago Fire), 14 сезон

Фото - © Кадр из сериала

Популярная драма о тяжелом труде американских пожарных продолжает долгое шествие по экранами. Первые два эпизода нового сезона увидят свет 1 и 8 октября, график выхода остальных пока не обнародован.

15. «Любопытная Варвара», 2 сезон

Продолжение детского детектива о гениальной девочке-сыщице появится на экранах 2 октября. В этот день выйдут два эпизода нового сезона, остальные шесть будут показаны по два в неделю.

16. «Анатомия страсти» (Grey's Anatomy), 22 сезон

Фото - © Кадр из сериала

Бесконечный сериал о профессиональной и личной жизни врачей вернется к поклонникам 9 октября. Семь эпизодов нового сезона будут выходить по одному в неделю.

17. «Мэтлок» (Matlock), 2 сезон

Поклонники таланта Кэти Бейтс смогут снова насладиться игрой актрисы в роли юриста Мэдлин Мэтлок, успешно берущейся за самые сложные дела, несмотря на преклонный возраст. Первые два эпизода нового сезона увидят свет 12 и 16 октября, график выхода остальных пока не обнародован.

18. «Обратная сторона Земли» (Solar Opposites), 6 сезон

Мультфильм про семейку инопланетян, поселившихся в американской глубинке, снова появится на экранах 13 октября. В этот день увидят свет все 10 эпизодов нового сезона.

19. «Дипломатка» (The Diplomat), 3 сезон

Политическая драма о женщине-дипломате (Кери Рассел) получит продолжение 16 октября. В этот день на экраны выйдут все семь эпизодов нового сезона.

20. «Призраки» (Ghosts), 5 сезон

Фото - © Кадр из сериала

Комедия о семье, унаследовавшей дом с привидениями, вернется к фанатам 16 октября. В этот день увидит свет первый эпизод нового сезона, график выхода остальных пока не обнародован.

21. «Кибердеревня», 2 сезон

Фантастическая комедия о русском фермере с Марса снова появится на экранах 18 октября. 10 серий нового сезона будут показаны по одному в неделю.

22. «Никто этого не хочет» (Nobody Wants This), 2 сезон

Романтическая комедия о любви раввина и неверующей подкастерши вернется к поклонникам 23 октября. Количество новых эпизодов пока не обнародовано.

23. «Мэр Кингстауна» (Mayor of Kingstown), 4 сезон

Суровая драма о тюремщиках и их подопечных с Джереми Реннером в главной роли получит продолжение 26 октября. Количество новых эпизодов и график их выхода пока не обнародованы.

24. «Ведьмак» (The Witcher), 4 сезон

В новом сезоне фэнтези-сериала по романам Анджея Сапковского роль Геральта из Ривии вместо покинувшего проект Генри Кавилла досталась Лиаму Хемсворту. Все восемь эпизодов нового сезона увидят свет 30 октября.