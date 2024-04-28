20 интересных фильмов и сериалов, которые выйдут на экраны в мае 2024 года

Что смотреть на большом и малом экранах в мае 2024 года как любителям отечественного кино, так и фанатам Голливуда, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в мае 2024

1. «Дядя Леша» — сериал о провинциальном российском Робин Гуде

Новый российский сериал расскажет о дворнике (Тимофей Трибунцев), который работает в детском доме в провинциальном городке. По ночам этот скромный мужчина перевоплощается в грабителя домов богачей, но не из корыстных побуждений, а ради помощи учреждению, в котором он трудится.

Первые два эпизода увидят свет 1 мая, остальные шесть будут выходить по два с интервалом в неделю.

2. «Я знаю, кто тебя убил» — сериал о похищении ребенка ради мести

Новый детективный триллер покажет историю похищения трехлетней девочки, причем преступнику не нужен выкуп. Его цель — заставить страдать родителей ребенка. Чтобы понять, кто похитил их дочь, героям придется искать ответы в прошлом.

В главных ролях — Александр Яценко и Юлия Снигирь. Первые четыре серии выйдут на экраны 1 мая, остальные четыре — неделю спустя.

3. «Универ. 13 лет спустя» — сериал о новых приключениях знакомых героев

Герои одного из самых известных отечественных сериалов возвращаются на экраны три года спустя после выхода предыдущей части — сериала «Универ. 10 лет спустя». Фанаты снова получат возможность увидеть Майкла, Антона, Машу, а также ставшего богатеем Кузю.

Первая серия увидит свет 13 мая, график выхода остальных пока не обнародован.

4. «Калимба» — сериал о жестоком психологическом эксперименте

В этом сериале Федор Бондарчук сыграл профессора психиатрии, набравшего группу людей для участия в эксперименте, в рамках которого их запирают в подвале и исследуют, что произойдет дальше. Разумеется, ничего хорошего не происходит, да и реальные цели эксперимента отличаются от тех, которые были объявлены его участникам.

Первые два эпизода выйдут на экраны 16 мая, остальные шесть будут показывать по одному в неделю.

5. «Красные линии» — сериал про литературные страсти с Полиной Гагариной

Этот проект представляет собой спин-офф сериала «Бывшие», посвященный героине Полины Гагариной, писательнице Елене. Здесь она пишет свою первую книгу, которую хочет присвоить себе исписавшийся автор-маньяк (Илья Любимов), завязывающий с талантливой дебютанткой роман.

Первые два эпизода выйдут на экраны 16 мая, остальные четыре будут показывать по одному в неделю.

Новинки зарубежных сериалов в мае 2024

6. «Мужчина в полный рост» (A Man in Full) — сериал о крахе могущественного капиталиста

В этой экранизации одноименного романа 1998 года Джефф Дэниэлс сыграл успешного бизнесмена, которому грозит внезапное банкротство. Теперь герою предстоит бороться с многочисленными коллегами-стервятниками, рассчитывающими поживиться за счет его неудачи.

Все шесть эпизодов увидят свет 2 мая.

7. «Темная материя» (Dark Matter) — сериал о борьбе героя со своим альтер-эго

В этом фантастическом триллере главный герой (Джоэл Эдгертон) после похищения неизвестным преступником оказывается в альтернативной реальности, где у него совсем другая жизнь. Оказывается, что таких жизней много и между ними можно путешествовать. Но герою нужна его собственная. Однако вернуться туда непросто, ведь место мужчины решил занять его похититель — одна из версий его самого.

Первые два эпизода выйдут на экраны 8 мая, остальные семь будут показывать по одному в неделю.

8. «Бодкин» (Bodkin) — сериал о тайнах ирландского городка

В этом комедийном триллере американский подкастер с командой приезжает в провинциальный ирландский городок, чтобы снять сюжет о таинственном исчезновении людей много лет назад. Однако вскоре выясняется, что сонный городишко вовсе не так безобиден, как может показаться, а его зловещие старые тайны продолжают жить в настоящем.

Все семь эпизодов выйдут на экраны 9 мая.

9. «Эрик» (Eric) — сериал о пропаже ребенка и его странном отце

Фото - © Netflix

После пропажи своего маленького сына Винсент (Бенедикт Камбербэтч) пытается обрести душевное спокойствие через общение с вымышленным существом Эриком, о котором он узнал из рисунков сына. Герой надеется, что Эрик поможет ему найти ребенка. А вот окружающим поведение Винсента вовсе не кажется нормальным.

Все шесть эпизодов выйдут на экраны 30 мая.

Новые сезоны популярных сериалов в мае 2024

10. «Хитрости» (Hacks), 3 сезон

Сериал об отношениях пожилой королевы стендапа и молодой авторки, которая помогает ей освежить репертуар, вернется на экраны 2 мая. В этот день выйдут две первые серии, остальные будут показывать по две в неделю.

11. «Ночные вызовы» (The Responder), 2 сезон

Продолжение британской полицейской драмы с Мартином Фриманом в главной роли увидит свет 5 мая, когда состоится премьера всех пяти серий нового сезона.

12. «Внутри девятого номера» (Inside No. 9), 9 сезон

Фото - © кинопоиск.ру

Сериал-антология о самых невероятных историях, происходящих с разными персонажами в номерах с цифрой 9, вернется на экраны с девятым сезоном, что само по себе забавно. Премьера состоится 8 мая, всего в сезоне будет шесть серий.

13. «Доктор Кто» (Doctor Who), 14 сезон

Очередной сезон бесконечных приключений загадочного Доктора (на этот раз его играет чернокожий актер Шути Гатва) увидит свет 10 мая. В этот день выйдут два эпизода, а всего в сезоне их запланировано восемь.

14. «Гарри Уайльд» (Harry Wild), 3 сезон

Фото - © кинопоиск.ру

Детектив с Джейн Сеймур в роли ирландской учительницы, решившей раскрывать преступления, вернется на экраны 13 мая. Всего в новом сезоне будет шесть серий.

15. «Бриджертоны» (Bridgerton), 3 сезон

Продолжение мелодрамы о влиятельной лондонской семье XIX века выйдет на экраны 16 мая, когда состоится премьера сразу четырех серий. Любопытно, что оставшиеся четыре серии покажут только 13 июня.

16. «Зло» (Evil), 4 сезон

Мистический триллер о поисках сверхъестественного командой из трех очень разных людей получит продолжение 23 мая. Новые серии будут выходить по одной в неделю, всего их будет 14.

Что посмотреть в кинотеатрах в мае 2024

17. «Спящие псы» (Sleeping Dogs) — фильм о детективе с болезнью Альцгеймера

Премьера детективного триллера с Расселом Кроу должна была состояться в апреле, но была чуть сдвинута вперед. А тем временем картину уже можно посмотреть в интернете.

Те же, кто хочет увидеть фильм на большом экране, могут сделать это со 2 мая.

18. «Я не киллер» (Hit Man) — фильм о фальшивом киллере, впутавшемся в реальные неприятности

Новая картина одного из самых «неголливудских» режиссеров Америки Ричарда Линклейтера — это комедия про подставного киллера, помогающего полиции ловить заказчиков убийств. Правда, в один прекрасный (или несчастный) день он встречает преступницу, которую ему совсем не хочется сдавать

В российских кинотеатрах эта лента, которая наверняка окажется сложнее, чем кажется на первый взгляд, выйдет 16 мая.

19. «Майор Гром: Игра» — фильм о главном российском герое комиксов

Продолжение истории петербургского полицейского Игоря Грома, которому будет противостоять новый злодей по кличке Призрак, мы включили в наш список самых ожидаемых фильмов года.

Увидеть новую картину талантливого режиссера Олега Трофима на большом экране можно будет с 23 мая.

Какие новинки кино посмотреть онлайн в мае 2024

20. «Атлас» (Atlas) — фильм про войну будущего с Дженнифер Лопес

В этом фантастическом боевике Дженнифер Лопес сыграла последнюю надежду человечества, которой необходимо уничтожить собственное изобретение — робота-ренегата. Правда, для этого женщине придется научиться доверять другому искусственному интеллекту, помогающему ей управлять огромным боевым скафандром. Судя по трейлеру, мы увидим в фильме отличные спецэффекты, а вот Джей Ло вряд ли поразит нас актерской игрой. Впрочем, этого никто и не ждет.

Онлайн-премьера картины состоится 24 мая.