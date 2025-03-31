18 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в апреле 2025 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в середине весны, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в апреле 2025

1. «Актерище» – сериал о противостоянии кинозвезды и критика

В новой комедии Дмитрий Нагиев играет звездного актера, которому отравляет жизнь только новый обзор популярного киноблогера (Антон Лапенко). Пытаясь заставить критика замолчать, герой ввязывается в еще большие неприятности, и теперь его обидчик предлагает только один выход – сыграть в спектакле провинциального театра, где сам блогер выступает в качестве режиссера.

Премьера сериала состоится 1 апреля, график выхода эпизодов пока не обнародован.

2. «Гипнозис» – сериал о троице экстрасенсов

В этом мистическом триллере показана троица друзей, обладающих сверхъестественными способностями: детектив (Даниил Страхов), умеющий читать мысли людей; адвокат (Ростислав Бершауэр), наделенный даром видеть будущее; священник (Кирилл Кяро), который, напротив, видит прошлое. Их благополучная жизнь оказывается под угрозой, когда на горизонте объявляется старый могущественный враг, желающий поквитаться с ними за обиды прошлого.

Первый эпизод увидит свет 3 апреля, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

3. «Крестоносцы» – сериал о раскрытии сверхъестественного дела

В еще одном мистическом сериале главную роль – опытного следователя по фамилии Крестоносцев – играет Денис Васильев. В паре с молодым экспертом-криминалистом и девушкой-психологом он будет распутывать дело, которое не поддается привычным рациональным объяснениям.

Премьера сериала состоится 7 апреля, график выхода эпизодов пока не обнародован.

4. «ВИА “Васильки”» – сериал о забытой советской поп-группе

В этой музыкальной драме две героини пытаются исполнить завещание своей мамы и организовать концерт позабытого советского ВИА «Васильки», поклонницей которого была усопшая. Постаревшего лидера коллектива, Юрия Василькова, играет Дмитрий Харатьян.

Первые два эпизода увидит свет 10 апреля, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

5. «Беспринципные в Питере» – сериал о похождениях знакомых героев в Северной столице

Очередная часть популярной истории о богатых обитателях Патриарших прудов расскажет о том, как Валентина (Кристина Бабушкина) расстается с генералом Хадяковым (Николай Фоменко) и переезжает в Санкт-Петербург, где обустраивает свою жизнь заново.

Первый эпизод увидит свет 24 апреля, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в апреле 2025

6. Devil May Cry – мультсериал по мотивам популярной компьютерной игры

Экранизация знаменитой японской видеоигры, первая часть которой увидела свет в 2001 году, расскажет об охотнике на демонов по имени Данте, который попытается остановить злодея, намеревающегося распахнуть врата в Ад.

Все восемь эпизодов аниме выйдут на экраны 3 апреля.

7. «Охотник за головами» (The Bondsman) – сериал о борьбе с силами тьмы

В один день с Devil May Cry на экраны выйдет еще одна похожая история – но уже в формате живого кино, а не мультика. Голливудский ветеран Кевин Бейкон сыграет охотника за головами, убитого во время неудачной миссии, но воскрешенного ради выполнения куда более серьезной работы – охоты на Люцифера и его подручных.

Все восемь эпизодов увидят свет 3 апреля.

8. «Шерлок и дочь» (Sherlock & Daughter) – сериал о новой помощнице знаменитого сыщика

Английский актер Дэвид Тьюлис сыграет величайшего сыщика всех времен, на голову которому сваливается американская девушка, утверждающая, что он, вероятно, ее отец. Теперь Шерлоку Холмсу предстоит применить всю мощь своей дедукции, чтобы не только разгадать эту загадку, но и попутно вытащить миссис Хадсон и доктора Ватсона из рук профессора Мориарти.

На Западе первый эпизод должен выйти на экраны 16 апреля, а остальные семь будут показаны по одному в неделю. При этом в России онлайн-премьера сериала запланирована даже раньше – 3 апреля.

9. «Умираю, как хочу секса» (Dying for Sex) – сериал о больной раком женщине, пытающейся жить

Многократная номинантка на «Оскар» Мишель Уильямс появится на экране в роли женщины, узнавшей о том. что у нее рак груди. После этого героиня решает развестись с мужем после 15 лет брака и начать вести бурную сексуальную жизнь.

Все восемь эпизодов сериала, основанного на реальной истории, увидят свет 4 апреля.

10. «Лазарь» (Lazarus) – мультсериал о спасении человечества от смертельного лекарства

В новом аниме от легендарного Синъитиро Ватанабэ, автора «Ковбоя Бибопа», зрители перенесутся в 2052 год, когда человечество избавилось от боли и болезней благодаря инновационному лекарственному средству. Вот только после того, как все приняли препарат, его создатель заявил, что жить «счастливчикам» осталось всего три года. Теперь спецгруппе «Лазарь» предстоит разыскать странноватого ученого и получить от него вакцину.

Первый эпизод увидит свет 5 апреля, остальные 12 будут выходить по одному в неделю.

Новые сезоны популярных сериалов в апреле 2025

11. «Формула преступления», 2 сезон

Исторический детектив о выпускнице Сорбонны Анастасии Ардашниковой, которая становится первой в Российской Империи женщиной-криминалистом, вернется к поклонникам 7 апреля. В этот день увидят свет четыре новых эпизода, остальные 12 будут показаны по четыре в неделю.

12. «Рассказ служанки» (The Handmaid's Tale), 6 сезон

Финальный сезон популярной антиутопии увидит свет 6 апреля. В этот день на экраны выйдут три новых эпизода, а остальные семь будут показаны по одному в неделю.

13. «Хитрости» (Hacks), 4 сезон

Получивший множество наград сериал об изнанке шоу-бизнеса получит продолжение 10 апреля. В этот день увидят свет два новых эпизода, остальные восемь будут показаны по одному в неделю.

14. «Черное зеркало» (Black Mirror), 7 сезон

Легендарная фантастическая антология Чарли Брукера вернется к фанатам 10 апреля. В этот день будут показаны все шесть новых эпизодов. Как всегда, они представляют собой отдельные истории – за исключением одного, который будет сиквелом эпизода USS Callister из четвертого сезона (такое в истории проекта произойдет впервые).

15. «Одни из нас» (The Last of Us), 2 сезон

Один из самых громких проектов последних лет – экранизация компьютерной игры о выживании в мире постапокалипсиса – возвращается с продолжением спустя два года. Первый эпизод увидит свет 13 апреля, остальные шесть будут показаны по одному в неделю.

16. «Крестный отец Гарлема» (Godfather of Harlem), 4 сезон

Сериал о чернокожем гангстере Бампи Джонсоне (том самом, который воспитал героя Дензела Вашингтона в фильме Ридли Скотта «Гангстер») продолжает успешное шествие по экранам. Первый эпизод увидит свет 13 апреля, остальные девять будут показаны по одному в неделю.

17. «Андор» (Andor), 2 сезон

Очередной сериал из вселенной «Звездных войн» возвращается с продолжением спустя три года. Первые три эпизода увидят свет 22 апреля, остальные девять будут показаны по три в неделю.

18. «Ты» (You), 5 сезон

Драматический триллер об опасностях сталкинга порадует фанатов новым сезоном начиная с 24 апреля. В этот день на экраны выйдут все 10 эпизодов.