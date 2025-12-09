18 мест для зимних прогулок в Подмосковье: парки, усадьбы, города и заповедники

В материале РИАМО читайте о том, где в Московской области найти самые красивые места для прогулок на природе и созерцания архитектуры.

Усадьбы Московской области

1. Музей-заповедник «Архангельское»

Усадьба была построена в 16 веке. Она находилась во владении Шереметьевых, Голицыных, Одоевских и Юсуповых. Князь Юсупов построил главное здание в классическом стиле, а также разбили парковые зоны: Английскую, Французскую и Итальянскую. Парк – идеальное место для прогулок в любое время года. По композиции и гармонической красоте он почти безупречен и отражает вкусы разных эпох, влияние различных традиций. В усадьбе можно не только гулять по парку, наслаждаться природой и архитектурой, здесь можно посетить сам дворец и различные мероприятия.

Где: г.о. Красногорск, пос. Архангельское, Ильинское ш.

Сайт: https://arhangelskoe.su/

2. Усадьба «Абрамцево»

Территория Музея-заповедника «Абрамцево» занимает около 50 гектаров и включает памятники архитектуры XVIII и XIX вв., парк и живописные окрестности реки Вори. В собрании музея-заповедника хранится более 25 тысяч экспонатов: живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного и народного искусства, а также фотографии и архивы бывших владельцев усадьбы. Усадьба была во владении писателя Сергея Аксакова, а при Мамонтове она стала центром русского искусства. На территории есть баня, церковь Спаса Нерукотворного и мастерская. Тут можно прогуляться и пообщаться с современными ремесленниками, сохраняющими традиции.

Где: Сергиево-Посадский г.о., c. Абрамцево, ул. Музейная, 1

Сайт: http://www.abramtsevo.net/tour/aboutmuseum.html

3. Музей-усадьба «Мураново»

Усадьба «Мураново» расположена в живописном месте недалеко от пруда на реке Талица. Главный усадебный дом можно посетить с экскурсией, а за небольшую плату прогуляться по парку, под снегом скрывающему пруды и аллеи из лип, дубов и лиственниц. В декабре на территории усадьбы будут организованы различные программы, которые помогут почувствовать праздник и проникнуться атмосферой усадьбы XIX века.

Где: Пушкинский г.о., дер. Мураново

Сайт: https://muranovo-museum.ru/

4.Усадьба «Вяземы»

Усадьбу называют поэтической родиной Пушкина. Именно здесь прошло детство поэта и сегодня на красоту русской природы можно посмотреть глазами Пушкина, понять, где он черпал вдохновение и вдохновиться самим. Приехав в эти места, можно не только побродить по тропинкам старинных парков, где гулял великий поэт, и подышать этим волшебным воздухом, но и дотронуться до немых свидетелей детства поэта — великолепных памятников архитектуры, которые объединены в целый дворцово-парковый ансамбль XVI—XIX веков. На территории есть конный двор, солнечные часы 18 столетия и храм Спаса Преображения.

Где: Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы

Сайт: https://museum-gol.ru/museum/history/

5. Усадьба «Середниково»

Парк усадьбы в Солнечногорском районе открыт для посещения ежедневно, а вот саму усадьбу можно посетить только в составе экскурсии по расписанию. В XIX веке усадьба принадлежала родственникам Михаила Лермонтова, здесь сохранились оригинальные интерьеры, мебель и предметы с лермонтовских времен. Здесь поэт бывал летом и написал немало своих сочинений. В парке часто проходят различные фестивали, тут можно просто прогуляться или пойти в конно-спортивный клуб.

Где: г.о. Химки, пос. санатория Мцыри, вл 1

Сайт: https://serednikovo.su/

Зимние прогулки в парках и заповедниках Подмосковья

6. Национальный парк «Лосиный остров»

Национальный парк – лучшее место для прогулок и полного единения с природой. Зимой для прогулок здесь есть множество маршрутов и места, где можно пообщаться с животными. Встречаются белки в парке и утки на пруду. На Лосиной биостанции бывают олени, кабаны, бобры, ондатры и маралы.

Где: г.о. Мытищи, Кропоткинский проезд (Лосиная биостанция). г.Москва, г.о. Королев – маршруты для прогулок.

Сайт: https://losinyiostrov.ru/

7. Приокско-террасный заповедник

Приокско-Террасный государственный биосферный заповедник — умиротворяющий и трогательный уголок живой природы совсем недалеко от Москвы. Резерват занимает относительно небольшую территорию в пять тысяч га на террасах левого берега Оки в Серпуховском городском округе. Здесь можно прогуляться по экологическим тропам, посмотреть на зубров и даже поучаствовать в молчаливом квесте. Прогулка станет не просто способом заземлиться, но и поможет узнать много нового.

Где: г.о. Серпухов, м. Данки, тер. Заповедная д.1

Сайт: https://pt-zapovednik.ru/

8. Музей-заповедник «Бородинское поле»

Прикоснуться к истории, почтить память защитников нашей страны и прогуляться по заснеженным полям можно в музее-заповеднике «Бородинское поле». В новогодние праздники на территории музея-заповедника организуют праздничные тематические программы: интерактивные экскурсии «Рождество в семье Романовых» и «Рождественские приключения в Бородино», детская программа «Новогодние чудеса на Бородинском поле» и другие мероприятия.

Где: Можайский г.о., д. Бородино

Сайт: https://www.borodino.ru/muzej/territoriya-muzeya-zapovednika/

9. Парк Малевича

Территория современного парка Малевича тесно связана с именем известного русского авангардиста Казимира Малевича и поэтому это место позиционируется как арт-парк, включающий в себя выставку современного искусства под открытым небом, органично вписанную в лесную зону. Это современная парковая территория для отдыха на природе и приобщения к искусству. Для любителей пеших прогулок оборудовано 15,4 км освещенных пешеходных дорожек, которые позволяют увидеть самые красивые места.

Где: Одинцовский г.о., Рублево-Успенское ш., дер. Раздоры

Сайт: https://odinparki.ru/parks/?id=2992

10. Парк при усадьбе Кривякино

Парк усадьбы Кривякино – один из красивейших пейзажных парков Подмосковья. Он расположен на территории дворянского имения, владельцами которого в разное время были Замятины, купцы Лажечниковы, князья Ливен. Усадьба и территория парка являются объектами культурного наследия федерального значения. Старинные аллеи, каскад прудов XVIII века, винтажные беседки и садовая мебель в стиле XIX века погружают гостей парка в особую атмосферу неспешного течения жизни дворянской усадьбы. Парк, как и весь комплекс усадьбы Кривякино, работает каждый день с 9 до 18 часов. Вход в парковую территорию для прогулок и отдыха свободный для всех. Однако, посетители могут приобрести платные групповые экскурсии.

Где: г.о. Воскресенск, улица Лермонтова, дом 5

Сайт: https://vk.com/usadba_krivyakino

11. Парк «Елочки»

Парк «Елочки» — знаковый объект городской инфраструктуры Домодедово, занимающий территорию 24 га в сосновом лесу. Это первый парк города, который с момента открытия стал главным местом отдыха для жителей и гостей округа. Здесь есть тихие дорожки для прогулок и зоны отдыха. Также на территории парка располагается храм Петра и Февронии, Аллея молодоженов, досуговый центр и танцевально-концертный зал.

Где: г.о. Домодедово, Каширское шоссе, 107

Сайт: https://parkidmd.ru/about/elochki/

12. Парк «Сестрорецкий»

Парк расположен по двум берегам живописной реки Сестра. Тут есть варианты активного отдыха, а для любителей тихих прогулок есть зона с шахматными столами и буккроссингом.

Где: Клин, ул. Мира, 21Б

Сайт: http://www.klin-park.ru/

13. Парк «Пехорка»

Этот парк считается одним из лучших в Подмосковье. Здесь можно прогуляться по чудесной набережной или тенистым аллеям, а можно заняться активным отдыхом — для этого создана вся необходимая инфраструктура. В «Пехорке» есть спортивные и детские площадки, площадка для выгула собак, точки питания, буккроссинг.

Где: г.о. Балашиха, ул. Парковая, вл. 4

Сайт: https://паркибалашихи.рф/pehorka.html

Путешествие в города Подмосковья

14. Коломна

Коломна – красивый город, олицетворяющий русскую глубинку прошлых веков. Тут есть кремль, музеи, рассказывающие о быте и вкусах горожан с середины XII века. Тут можно пройтись по улочкам, увидеть аутентичные постройки и побывать в Калачной.

Из Москвы доехать можно по трассе М5 или на электричке с Казанского вокзала.

15. Сергиев Посад

Зимой все также интересен туристам и паломникам Сергиев Посад — город на северо-востоке Московской области, в 60 км от столицы (МКАДа). Здесь увидеть нужно Троице-Сергиеву лавру, Спасо-Вифанский мужской монастырь, есть множество музеев.

Доехать до города можно по Ярославскому шоссе и на электричке с Ярославского вокзала.

16. Зарайск

Зарайск находится на юге Московской области. На город можно посмотреть с высоты водонапорной башни. Здесь есть зарайский кремль, на территории которого стоят Иоанна-Предтеченский и Никольский соборы.

Доехать можно по трассам М5 и М4, электричкой с Казанского вокзала.

17. Дмитров

Дмитров основан в XII в. Юрием Долгоруким в честь сына Дмитрия. Здесь сохранились деревянные стены кремлевского вала, можно увидеть памятник Юрию Долгорукому, Успенский собор, прогуляться по главной пешеходной улице и посетить музеи.

Добраться до Дмитрова можно по Дмитровскому шоссе или на электричке с Савеловского вокзала.

18. Звенигород

Главная достопримечательность Звенигорода – Савинно-Сторожевский монастырь с храмами и палатами допетровской эпохи, хотя обитель основана еще в конце XIV в. Саввой Сторожевским, учеником Сергия Радонежского. Подворьем обители является Успенский собор, в котором сохранились фрески XV в., предположительно, авторства Андрея Рублева. Собор стоит на Городке — среди бывших валов существовавшей в городе крепости.

Добраться до Звенигорода можно по Новорижскому или Рублево-Успенскому шоссе и электричкой с Белорусского вокзала.