16 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в июле 2025 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в середине лета, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в июле 2025

1. «Театральная зона» – сериал о постановке Шекспира в тюрьме

В новой комедии режиссер провинциального ТЮЗа (Борис Дергачев), угодивший за решетку, ради выхода по УДО займется культурной самодеятельностью зеков, а именно постановкой «Ромео и Джульетты». Одного из тюремных актеров сыграл Никита Кологривый, а начальника исправительного учреждения – Виталий Хаев.

Первые два эпизода увидят свет 1 июля, остальные восемь будут выходить по два в неделю.

2. «Государь» – сериал о жизни Петра I

Фото - © Сайт Кинопоиска

После многочисленных биографий Екатерины II российские киношники наконец-то добрались до основателя Российской Империи – Петра I. Самого государя сыграл Константин Плотников, а его соратника Меншикова – Евгений Ткачук. В режиссерском кресле – Сергей Гинзбург, недавно снявший другой сериал о петровской эпохе под названием «Собор».

Первый эпизод увидит свет 2 июля, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

3. «Этерна» – сериал по российским фэнтези-романам

Цикл романов Веры Камши «Отблески Этерны», рассказывающий о борьбе за власть в вымышленной вселенной, напоминающей Землю XVII века, впервые был экранизирован в 2022 году, когда на экраны вышел фильм «Этерна: Часть первая». Предполагалось, что это будет пролог к сериалу, но публика встретила картину прохладно. В результате актерский состав сериала был сильно изменен, а до ума его доводили целых три года.

Помогло ли это, можно будет увидеть с 5 июля, когда состоится премьера проекта. График выхода шести эпизодов пока не обнародован.

4. «Разочарованные» – сериал о трех подругах в поисках любви

Главные героини этой комедийной мелодрамы – подруги, которых зовут Вера, Надежда и Любовь. Они очень разные, но всем им одинаково не везет в личной жизни. Однако девушки не сдаются и намерены найти-таки свое счастье.

Первый эпизод увидит свет 7 июля, остальные семь будут выходить с понедельника по среду вплоть до 22 июля.

5. «Хутор» – сериал о принудительном исправлении инфоцыгана

В новой комедии коуч-мошенник (Сергей Романович), спасаясь от опасного человека, пытается выдать себя за жертву амнезии без документов. В полиции, однако, не выдают ему новый паспорт, а отвозят на Хутор – деревенское поселение, где живут по строгим традиционным правилам. Руководит этим местом Батя (Гоша Куценко) – бывший бизнесмен, отказавшийся от благ современной цивилизации после смерти сына.

Увидеть эту историю, явно вдохновленную фильмом «Холоп» и биографией Германа Стерлигова, можно будет с 10 июля. График выхода эпизодов пока не обнародован.

6. «Путешествие на солнце и обратно» – сериал о любви в России 90-х

В драме культового режиссера Романа Михайлова зрителей ждет погружение в 90-е со всеми узнаваемыми приметами того времени. В центре сюжета – история любви молодого главного героя к невесте сына криминального авторитета.

Первые три эпизода увидят свет 16 июля, остальные четыре будут выходить по одному в неделю.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в июле 2025

7. «Декстер: Воскрешение» (Dexter: Resurrection) – сериал о новых приключениях знаменитого маньяка

В продолжении культового сериала Декстер Морган (Майкл Си Холл) выйдет из комы и попытается найти своего сына Гаррисона.

Первые два эпизода увидят свет 11 июля, остальные восемь будут выходить по одному в неделю.

8. «Институт» (The Institute) – сериал по роману Стивена Кинга

В очередной экранизации произведения «короля ужасов» зрители увидят знакомый сюжет о детях с необычными способностями, насильно собранных в закрытом учреждении с явно нехорошими целями.

Премьера сериала состоится 13 июля, график выхода восьми эпизодов пока не обнародован.

9. «Неукротимый» (Untamed) – сериал о расследовании убийства в национальном парке

В новом детективе ветеран Эрик Бана сыграл агента Службы национальных парков США, вынужденного расследовать жестокое убийство на вверенной ему территории.

Все шесть эпизодов увидят свет 17 июля.

Новые сезоны популярных сериалов в июле 2025

10. «Песочный человек» (The Sandman), 2 сезон

Продолжение фэнтези-саги по комиксу Нила Геймана увидит свет 3 июля. В этот день на экраны выйдут первые шесть эпизодов нового сезона. Еще пять будут доступны 24 июля, а финальный, 12-й – 31 июля.

11. «В Филадельфии всегда солнечно» (It's Always Sunny in Philadelphia), 17 сезон

Бесконечный сериал о пяти друзьях, устраивающих глупые аферы в Филадельфии, вернется к поклонникам 9 июля. В этот день на экраны выйдут два новых эпизода, остальные шесть будут показаны по одному в неделю.

12. «Южный Парк» (South Park), 27 сезон

Культовый мультфильм получит продолжение 9 июля, когда увидят свет три новых эпизода.

13. «Открытый брак», 2 сезон

Российский сериал о свободных отношениях с Павлом Деревянко и Юлией Александровой получит продолжение 10 июля. В этот день увидит свет первый эпизод нового сезона, остальные семь будут показаны по одному в неделю.

14. «Основание» (Foundation), 3 сезон

Фантастический эпос по романам Айзека Азимова вернется к фанатам 11 июля. В этот день на экраны выйдет первый эпизод нового сезона, остальные девять будут показаны по одному в неделю.

15. «Звездный путь: Странные новые миры» (Star Trek: Strange New Worlds), 3 сезон

Продолжение очередной истории из бесконечной фантастической вселенной увидит свет 17 июля. В этот день на экраны выйдут два новых эпизода, остальные восемь будут показаны по одному в неделю.

16. «Скрежет металла» (Twisted Metal), 2 сезон

Новый сезон экранизации популярной компьютерной игры о смертельных гонках в мире постапокалипсиса увидит свет 31 июля. В этот день на экранах появится первый эпизод, график выхода остальных одиннадцати пока не обнародован.