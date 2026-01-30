16 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в феврале 2026 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в последнем месяце зимы, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в феврале 2026

1. «Резервация» – сериал о городе, из которого нельзя уехать

Главный герой (Денис Шведов) возвращается в родной город, где живут его жена и дочь. У этого места есть одна особенность: из-за загадочной аномалии оно отрезано от внешнего мира – попасть внутрь можно, а вот попытка выбраться наружу обернется необъяснимой смертью. Однако герой намерен вывезти свою семью из проклятого города.

Восемь эпизодов будут выходить с 1 по 20 февраля по два в неделю.

2. «Трешка» – сериал о девяти людях в одной квартире

В новой комедии главная героиня (Юлия Александрова) живет в трехкомнатной квартире в Воронеже начала нулевых, но не одна, а с родителями, дочкой-подростком, сестрой, ее мужем и тремя детьми. А еще там появляется ее ухажер (Дмитрий Лысенков) и бывший муж (Николай Наумов), который хочет вернуть семью. В общем, ситуация непростая

Премьера сериала состоится 2 февраля. Всего в первом сезоне будет 16 эпизодов, график выхода которых пока не обнародован.

3. «Встать на ноги» – сериал об освободившемся зеке и его дочери-инвалиде

Эта комедийная драма рассказывает историю Седого (Гоша Куценко) – зека, когда-то взявшего на себя чужую вину и отсидевшего 20 лет. Теперь он выходит на свободу и хочет получить деньги с бывшего друга, которого выгородил. Кроме того, Седому приходится решать семейные вопросы, потому что дома он встречает дочь, прикованную к инвалидной коляске, и она не в восторге от своего папаши.

Первые два эпизода увидят свет 5 февраля, а остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

4. «Менталистка» – сериал о дуэте полицейского и ясновидящей

В мистическом детективе со знакомым сюжетом зрители увидят очередного экстрасенса, раскрывающего преступления. На этот раз редкий дар достался психологу Полине – она видит прошлое людей и предметов, если прикасается к ним. Чтобы найти пропавшую сестру, героиня устраивается работать в полицию, где ее напарником становится капитан Игорь Ветров.

Премьера сериала состоится 2 февраля. Всего в первом сезоне будет 16 эпизодов, график выхода которых пока не обнародован.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в феврале 2026

5. «Исчезнувший» (Vanished) – сериал о пропавшем бойфренде

В новом триллере героиня Кейли Куоко, известной по «Теории большого взрыва», отправляется вместе с бойфрендом в романтическое путешествие во Францию. Как обычно, в Европе не происходит ничего хорошего: парень пропадает прямо из движущегося поезда. Теперь девушке придется его искать, попутно выясняя, что она его совсем плохо знала.

Четыре эпизода будут выходить с 1 по 22 февраля по одному в неделю.

6. «Сальвадор» (Salvador) – сериал про испанских ультраправых

В этой испанской драме зрителю предоставится редкая возможность посмотреть на современных испанских неонацистов. Главный герой, водитель скорой помощи по имени Сальвадор, пытается спасти дочь, угодившую в радикальную группировку с поэтическим названием «Белые души».

Все восемь эпизодов увидят свет 6 февраля.

7. «Американская история любви» (Love Story) – сериал о романе сына Кеннеди

Фото - © скриншот

В первом сезоне очередной антологии от Райана Мерфи в центре сюжета – история любви Джона Кеннеди-младшего, сына убитого американского президента, и Кэролин Бессетт, которая в свое время стала объектом пристального внимания папарацци. В роли Жаклин Кеннеди – Наоми Уоттс.

Первые три эпизода увидят свет 12 февраля, а остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

8. «56 дней» (56 Days) – сериал о разрушительной любви

В эротическом триллере, снятом по одноименному роману, рассказывается история страстной парочки, чьи отношения могли закончиться убийством. По крайней мере, именно это подозревает полиция, когда обнаруживает тело, не подлежащее опознанию.

Все восемь эпизодов увидят свет 18 февраля.

Новые сезоны популярных сериалов в феврале 2026

9. «Линкольн для адвоката» (The Lincoln Lawyer), 4 сезон

Юридическая драма о крутом адвокате из Лос-Анджелесе (про которого когда-то был снят фильм с Мэттью Макконахи) вернется на экраны 5 февраля. В этот увидят свет все 10 новых эпизодов.

10. «Ловкий плут» (The Artful Dodger), 2 сезон

Продолжение истории бывшего карманника, который пытается сделать карьеру врача в Австралии 1850-х годов, появится на экранах 10 февраля. В этот день увидят свет все восемь новых эпизодов.

11. «Гриффины» (Family Guy), 24 сезон

Сатирический мультсериал о жизни простой американской семьи вернется к поклонникам 15 февраля. Всего в новом сезоне будет 15 эпизодов, график их выхода пока не обнародован.

12. «Темные ветра» (Dark Winds), 4 сезон

Продолжение сериала о двух детективах-индейцах в Америке 1970-х появится на экранах 15 февраля. Восемь новых эпизодов будут выходить по одному в неделю.

13. «Ночной агент» (The Night Agent), 3 сезон

Политический триллер про обычного агента ФБР, столкнувшегося с заговором национального масштаба, вернется к поклонникам 19 февраля. В этот день увидят свет все 10 новых эпизодов.

14. «Рай» (Paradise), 2 сезон

Еще один политический триллер про обычного агента Секретной службы США, расследующего убийство бывшего президента, вернется на экраны 23 февраля. В этот день увидят свет три новых эпизода, остальные пять будут выходить по одному в неделю.

15. «Клиника» (Scrubs), 10 сезон

Легендарный ситком про команду молодых врачей получил продолжение спустя 16 лет. На экране снова появятся Джей Ди (Зак Брафф), Кристофер Тёрк (Дональд Фэйсон) и другие полюбившиеся зрителям герои. Первые два эпизода нового сезона увидят свет 25 февраля, график выхода остальных пока не обнародован.

16. «”Монарх”: Наследие монстров» (Monarch: Legacy of Monsters), 2 сезон

Сериал о мире Годзиллы и других гигантских монстров вернется к поклонникам 27 февраля. 10 новых эпизодов будут выходить по одному в неделю.