15 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в ноябре 2024

Какие полнометражные картины стоит посмотреть на ТВ и стримингах в последнем месяце осени, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в ноябре 2024

1. «Любовь Советского Союза» – фильм о звезде советского кино 30-х

Этот фильм планировался к выходу еще в сентябре 2023 года, но сильно задержался в постпродакшене. Картина, одним из режиссеров которой стал Никита Высоцкий (сын Владимира Высоцкого и Людмилы Абрамовой), расскажет о молодой, но уже звездной советской актрисе и о главных мужчинах в ее жизни. Прототипами главных героев явно стали Валентина Серова, Анатолий Серов и Константин Симонов (в фильме их зовут Галина Коврова, Анатолий Ковров и Кирилл Туманов).

На экраны российских кинотеатров лента выйдет 7 ноября.

2. «Хищные земли» (Elevation) – фильм о битве людей с монстрами

Новая вариация на тему знаменитого «Тихого места» тоже покажет мир постапокалипсиса, в котором человечество выживает в соседстве с неведомыми смертоносными тварями. Отличие между фильмами в том, что в «Хищных землях» тварей не обмануть тишиной, но у них есть другая слабость – они почему-то не могут подниматься выше 2500 метров над уровнем моря.

В российских кинотеатрах картина с Энтони Маки в главной роли появится 7 ноября.

3. «Еретик» (Heretic) – фильм о загадочном безбожнике

Пожалуй, одна из самых непонятных и увлекательных картин года, в которой две молоденькие девушки из церковной миссии постучались для пропаганды христианской веры не в ту дверь. Им открыл улыбчивый и обаятельный мужчина (Хью Грант), который оказался куда более страшным и могущественным, чем можно было подумать с первого взгляда. В результате героини оказались объектами то ли некоего дьявольского эксперимента, то ли нездоровой игры маньяка, обладающего сверхъестественными способностями.

Российские зрители смогут посмотреть ленту на большом экране с 14 ноября.

4. «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice) – фильм о молодости будущего президента

Изначально эта киноверсия биографии Дональда Трампа должна была выйти в российских кинотеатрах 31 октября, но теперь ее сдвинули на две недели вперед. Видимо, кто-то в России решил, что лучше показать такой фильм не до, а после выборов президента в США, запланированных на 5 ноября. В результате широкая российская премьера намечена на 14 ноября.

5. «За слова отвечаю» – фильм о женщине-коуче, попавшей в тюрьму

Отечественный кинематограф старается не отставать от актуальной повестки. В новой комедийной драме звезда мотивационных тренингов Света Солнце (Оксана Акиньшина) попадает в тюрьму по обвинению в мошенничестве. Теперь женщине нужно доказать, что ее деятельность действительно приносит людям пользу, и за помощью придется обратиться к сокамерницам.

На экраны российских кинотеатров картина выйдет 14 ноября.

6. «Великая» (Lee) – фильм о знаменитой женщине-фотографе

Фото - © Сайт Кинопоиска

Картина со странным русскоязычным названием рассказывает не об императрице, как другой одноименный проект, а всего-навсего о женщине-фотографе, пускай и очень известной. В роли Ли Миллер сыграла глыба современного Голливуда Кейт Уинслет.

В России лента появится на большом экране с 21 ноября.

7. «Зять» – фильм о щекотливой любовной ситуации

Продюсеры фильма «Теща» не стали ходить вокруг да около и решили снять еще и картину «Зять». Правда, к комедии с Гузеевой и Харламовым она отношения не имеет.

В «Зяте» рассказывается история двух мужчин, когда-то в бурной молодости друживших и спустя долгое время вновь встретившихся, но по весьма сомнительному поводу – дочь одного из них влюбилась в другого. Главных героев играют Дмитрий Нагиев и Ян Цапник.

Посмотреть новую комедию в кинотеатрах можно будет с 21 ноября.

8. «Конклав» (Conclave) – фильм о тайнах католической церкви

В новом триллере один из лучших актеров современности Ральф Файнс играет кардинала католической церкви, которому поручено руководить выборами нового Папы. В результате священник погружается в мир зловещих заговоров и тайн.

Широкая премьера в России намечена 21 ноября.

9. «УничтоЖанна» – фильм о домохозяйке, ставшей агентом спецслужб

Эту комедию стоило добавить в гид из-за одного только названия. А еще главного злодея, с которым будет бороться супервумен по имени Жанна, зовут Дорад Сибасов (играет его Павел Прилучный). В общем, режиссер и сценарист Максим Кудымов, похоже, отличается очень непринужденным чувством юмора.

На экранах российских кинотеатров фильм появится 21 ноября.

10. «Приключения Паддингтона 3» (Paddington in Peru) – фильм о новых приключениях очаровательного медведя

Продолжения популярной истории про мишку Паддингтона поклонникам пришлось ждать целых семь лет. В новой картине мохнатый главный герой отправится из Англии на свою далекую родину, в Перу.

Премьера ленты в России запланирована на 28 ноября.

11. «Один день в Стамбуле» – фильм о зарубежной поездке от «Квартета И»

Очередная картина с членами «Квартета И», разговаривающими о мужских проблемах, на этот раз в Стамбуле, должна была выйти на экраны еще в феврале, но премьера сдвинулась ближе к концу года.

Тем, кто не устал от бесконечного повторения одного и того же, можно будет насладиться новой главой с 28 ноября.

12. «Эммануэль» (Emmanuelle) – фильм-ремейк классической картины для взрослых

Эротическая драма 1974 года «Эммануэль» о француженке в Индокитае наконец-то получила современную версию. Героиня нашего времени отправится в люксовый отель в Гонконге, где и будет познавать грани своей сексуальности.

Увидеть это на большом экране жители россияне смогут с 28 ноября.

13. «Мария» (Maria) – фильм о легендарной оперной певице Марии Каллас

Чилийский режиссер Пабло Ларраин снял очередную биографию знаменитой женщины (раньше его героинями становились Жаклин Кеннеди и принцесса Диана). На этот раз картина южноамериканского постановщика расскажет об оперной диве Марии Каллас в исполнении Анджелины Джоли.

В широкий российский прокат лента выйдет 28 ноября.

Какие фильмы выйдут в онлайн в ноябре 2024

14. «Моя старая задница» (My Old Ass) – фильм о встрече девушки со взрослой версией себя

Фото - © Сайт Кинопоиска

Новая комедия на привычный сюжет о том, как молодая героиня повстречалась с самой собой, только старше, и получила возможность поменять курс своей жизни, получила неплохие оценки как зрителей, так и критиков.

Онлайн-премьера ленты запланирована на начало ноября.

15. «Блиц» (Blitz) – фильм о жителях Лондона под немецкими бомбардировками

Фото - © Сайт Кинопоиска

«Блиц» – название военной операции нацистской Германии против Великобритании в начале Второй мировой войны, заключавшейся в нанесении воздушных ударов по британским городам. В новом фильме режиссера Стива Маккуина, десять лет назад получившего «Оскар» за «12 лет рабства», зрители увидят жизнь простых англичан во время этого исторического события.

Интернет-премьера фильма ожидается 22 ноября.