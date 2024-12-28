14 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в январе 2025 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в первом месяце нового года, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в январе 2025

1. «Ландыши. Такая нежная любовь» — сериал о любви солдатика и мажорки

В очередной версии вечного сюжета о романе двух влюбленных из разных социальных слоев мы увидим, как дочка русского олигарха сбегает от жениха прямо с частного самолета и находит себе простого парня-военного в Вологде, с которым заключает фиктивный брак. Причина в том, что ей нужна защита от опасных людей, охотящихся за ее деньгами. Вот только фиктивный брак на поверку оказывается не таким уж фиктивным.

Новые серии будут выходить ежедневно с 1 по 6 января, всего их будет восемь.

2. «Министерство Всего Хорошего» — сериал о противостоянии добра и зла

Министерство Всего Хорошего и Министерство Всего Плохого — две конкурирующие организации, наблюдающие за тем, как идут дела у людей на Земле и что там перевешивает, добро или зло. Если перевесит зло, человечество могут и ликвидировать, так что все зависит от самих людей. А конкретно — от истории одной молодой девушки, случайно оказавшейся в самом центре противостояния вселенских сил.

Восемь серий будут выходить с 1 по 8 января по одной в день.

3. «Первый раз» — сериал о попытках школьника потерять девственность

Фото - © кинопоиск.ру

Этот подростковый сериал расскажет о 15-летнем Коле, который остается один в квартире на целую неделю после отъезда родителей. Теперь ему надо во что бы то ни стало потерять невинность, чтобы не отставать от друзей. С этой целью герой устраивает у себя вечеринку и приглашает на нее самую красивую девочку из класса.

Первые две серии увидят свет 14 января, остальные шесть будут показывать по две с интервалом в два дня.

4. «Охотники за призраком» — сериал о поисках привидения-убийцы

В этом сверхъестественном триллере 12-летний мальчик Женя, мама которого погибла при пожаре, ищет виновника трагедии — призрака, способного вселяться в тела своих жертв. Помогают малолетнему герою двое местных «охотников за привидениями» — бывший следователь и его странный немой напарник.

Первые два эпизода увидят свет 17 января, остальные шесть будут показывать по одному в неделю.

5. «Подслушано в Рыбинске» — сериал про журналиста-экстрасенса

Фото - © кинопоиск.ру/кинопоиск.ру

Главный герой этого комедийного детектива — простой рыбинский журналист Юра (Тимофей Трибунцев), которого вдруг начинают посещать видения о происходящих в городе убийствах. Необычная осведомленность работника пера привлекает внимание правоохранителей, и вот он уже становится главным подозреваемым.

Премьера сериала состоится 23 января, график выхода эпизодов пока не обнародован.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в январе 2025

6. «Локерби: Поиск правды» (Lockerbie: A Search for Truth) — сериал о расследовании авиакатастрофы

Этот мини-сериал посвящен расследованию реального события — катастрофы самолета Boeing 747 в небе над шотландским городом Локерби в 1988 году. Лауреат «Оскара» Колин Ферт сыграет отца, потерявшего в результате этого трагического инцидента дочь и желающего во что бы то ни стало докопаться до причин произошедшего.

Премьера мини-сериала состоится 2 января, всего в нем будет пять эпизодов, график выхода которых пока не обнародован.

7. «Первозданная Америка» (American Primeval) — сериал о Диком Западе в духе «Выжившего»

Сценарий этого мини-сериала о Диком Западе написал Марк Смит — автор сценария фильма «Выживший», за который свой единственный «Оскар» получил Леонардо Ди Каприо. Похоже, история нас ждет не менее брутальная, чем в картине Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Все шесть эпизодов увидят свет 9 января.

Новые сезоны популярных сериалов в январе 2025

8. «Инспектор Гаврилов», 2 сезон

Первый сезон сериала про вора, который притворился полицейским в российской глубинке, вышел 2 января 2024 года. В некоторых источниках сообщается, что продолжение увидит свет спустя год, в январе 2025-го. Правда, официального графика выхода новых серий пока нет.

9. «САС: Неизвестные герои» (SAS Rogue Heroes), 2 сезон

История создания подразделения британских десантников в годы Второй мировой войны вернется к поклонникам 1 января. В этот день на экраны выйдут все шесть новых эпизодов.

10. «Успешный», 2 сезон

Второй сезон комедии о коуче-неудачнике, которого нанял разочаровавшийся в жизни брутальный бизнесмен, увидит свет 1 января. Десять серий будут выходить ежедневно до 8 января включительно.

11. «Папины дочки. Новые», 3 сезон

Очередные истории из жизни повзрослевшей семьи Васнецовых станут доступны фанатам со 2 января. График выхода новых эпизодов пока не обнародован.

12. «Новичок» (The Rookie), 7 сезон

Фото - © Кадр из сериала «Новичок»

Популярный сериал про полицейского в исполнении Нэйтана Филлиона вернется к поклонникам 7 января. В новом сезоне будет девять эпизодов, график их выхода пока не обнародован.

13. «Разделение» (Severance), 2 сезон

Один из самых оригинальных сериалов последних лет о загадочной фирме, сотрудники которой прошли процедуру «разделения» и в результате не помнят ничего о своей работе, когда находятся не в офисе, получит долгожданное продолжение спустя три года. Первый эпизод увидит свет 17 января, остальные девять будут выходить по одному в неделю.

14. «Мистический квест» (Mythic Quest: Raven's Banquet), 4 сезон

Фото - © 3 Arts Entertainment Lionsgate Television Ubisoft Film and Television

Комедия о создании амбициозной компьютерной игры (которая на самом деле называется «Мифический квест», а не «Мистический квест», как почему-то решили переводчики на русский) вернется на экраны 29 января. В этот день выйдут две новые серии, остальные восемь будут показывать по одной в неделю.