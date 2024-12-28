14 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в январе 2025 года
Фото - © Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»/кинопоиск.ру
Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в первом месяце нового года, читайте в материале РИАМО.
Новинки российских сериалов в январе 2025
1. «Ландыши. Такая нежная любовь» — сериал о любви солдатика и мажорки
В очередной версии вечного сюжета о романе двух влюбленных из разных социальных слоев мы увидим, как дочка русского олигарха сбегает от жениха прямо с частного самолета и находит себе простого парня-военного в Вологде, с которым заключает фиктивный брак. Причина в том, что ей нужна защита от опасных людей, охотящихся за ее деньгами. Вот только фиктивный брак на поверку оказывается не таким уж фиктивным.
Новые серии будут выходить ежедневно с 1 по 6 января, всего их будет восемь.
2. «Министерство Всего Хорошего» — сериал о противостоянии добра и зла
Министерство Всего Хорошего и Министерство Всего Плохого — две конкурирующие организации, наблюдающие за тем, как идут дела у людей на Земле и что там перевешивает, добро или зло. Если перевесит зло, человечество могут и ликвидировать, так что все зависит от самих людей. А конкретно — от истории одной молодой девушки, случайно оказавшейся в самом центре противостояния вселенских сил.
Восемь серий будут выходить с 1 по 8 января по одной в день.
3. «Первый раз» — сериал о попытках школьника потерять девственность
Фото - © кинопоиск.ру
Этот подростковый сериал расскажет о 15-летнем Коле, который остается один в квартире на целую неделю после отъезда родителей. Теперь ему надо во что бы то ни стало потерять невинность, чтобы не отставать от друзей. С этой целью герой устраивает у себя вечеринку и приглашает на нее самую красивую девочку из класса.
Первые две серии увидят свет 14 января, остальные шесть будут показывать по две с интервалом в два дня.
4. «Охотники за призраком» — сериал о поисках привидения-убийцы
В этом сверхъестественном триллере 12-летний мальчик Женя, мама которого погибла при пожаре, ищет виновника трагедии — призрака, способного вселяться в тела своих жертв. Помогают малолетнему герою двое местных «охотников за привидениями» — бывший следователь и его странный немой напарник.
Первые два эпизода увидят свет 17 января, остальные шесть будут показывать по одному в неделю.
5. «Подслушано в Рыбинске» — сериал про журналиста-экстрасенса
Фото - © кинопоиск.ру/кинопоиск.ру
Главный герой этого комедийного детектива — простой рыбинский журналист Юра (Тимофей Трибунцев), которого вдруг начинают посещать видения о происходящих в городе убийствах. Необычная осведомленность работника пера привлекает внимание правоохранителей, и вот он уже становится главным подозреваемым.
Премьера сериала состоится 23 января, график выхода эпизодов пока не обнародован.
Зарубежные сериалы, которые выйдут в январе 2025
6. «Локерби: Поиск правды» (Lockerbie: A Search for Truth) — сериал о расследовании авиакатастрофы
Этот мини-сериал посвящен расследованию реального события — катастрофы самолета Boeing 747 в небе над шотландским городом Локерби в 1988 году. Лауреат «Оскара» Колин Ферт сыграет отца, потерявшего в результате этого трагического инцидента дочь и желающего во что бы то ни стало докопаться до причин произошедшего.
Премьера мини-сериала состоится 2 января, всего в нем будет пять эпизодов, график выхода которых пока не обнародован.
7. «Первозданная Америка» (American Primeval) — сериал о Диком Западе в духе «Выжившего»
Сценарий этого мини-сериала о Диком Западе написал Марк Смит — автор сценария фильма «Выживший», за который свой единственный «Оскар» получил Леонардо Ди Каприо. Похоже, история нас ждет не менее брутальная, чем в картине Алехандро Гонсалеса Иньярриту.
Все шесть эпизодов увидят свет 9 января.
Новые сезоны популярных сериалов в январе 2025
8. «Инспектор Гаврилов», 2 сезон
Первый сезон сериала про вора, который притворился полицейским в российской глубинке, вышел 2 января 2024 года. В некоторых источниках сообщается, что продолжение увидит свет спустя год, в январе 2025-го. Правда, официального графика выхода новых серий пока нет.
9. «САС: Неизвестные герои» (SAS Rogue Heroes), 2 сезон
История создания подразделения британских десантников в годы Второй мировой войны вернется к поклонникам 1 января. В этот день на экраны выйдут все шесть новых эпизодов.
10. «Успешный», 2 сезон
Второй сезон комедии о коуче-неудачнике, которого нанял разочаровавшийся в жизни брутальный бизнесмен, увидит свет 1 января. Десять серий будут выходить ежедневно до 8 января включительно.
11. «Папины дочки. Новые», 3 сезон
Очередные истории из жизни повзрослевшей семьи Васнецовых станут доступны фанатам со 2 января. График выхода новых эпизодов пока не обнародован.
12. «Новичок» (The Rookie), 7 сезон
Фото - © Кадр из сериала «Новичок»
Популярный сериал про полицейского в исполнении Нэйтана Филлиона вернется к поклонникам 7 января. В новом сезоне будет девять эпизодов, график их выхода пока не обнародован.
13. «Разделение» (Severance), 2 сезон
Один из самых оригинальных сериалов последних лет о загадочной фирме, сотрудники которой прошли процедуру «разделения» и в результате не помнят ничего о своей работе, когда находятся не в офисе, получит долгожданное продолжение спустя три года. Первый эпизод увидит свет 17 января, остальные девять будут выходить по одному в неделю.
14. «Мистический квест» (Mythic Quest: Raven's Banquet), 4 сезон
Фото - © 3 Arts Entertainment Lionsgate Television Ubisoft Film and Television
Комедия о создании амбициозной компьютерной игры (которая на самом деле называется «Мифический квест», а не «Мистический квест», как почему-то решили переводчики на русский) вернется на экраны 29 января. В этот день выйдут две новые серии, остальные восемь будут показывать по одной в неделю.