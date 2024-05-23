120 метров под землей: самые глубокие станции мира

В материале РИАМО – о том, где находятся самые глубокие станции в России и других странах.

На декабрь 2022 года во всем мире насчитывалось 209 систем метрополитена в 195 городах 63 стран. Самый первый метрополитен был открыт в Лондоне в 1863 году. Самый загруженный — в Пекине. По длине линий всех превосходит Шанхайский метрополитен. А где же находятся самые глубокие станции во всем мире?

1. «Парк Победы», Москва

7 место: глубина — 73 м

Фото - © Robert Montgomery/Wikipedia.org

Одна из самых глубоких станций в Москве. Она находится рядом с главным входом в Парк Победы на Поклонной горе — отсюда и название.

«Парк Победы» — двухзальная станция с перекоммутацией путей и кроссплатформенной пересадкой. Она обслуживает одновременно две линии метрополитена. Поезда попутных направлений двух линий прибывают в один зал, то есть для пересадки на другую линии надо просто перейти платформу. Чтобы отправиться в обратном направлении, придется перейти в параллельный зал по короткому переходу.

Оба зала отличаются лишь цветом отделки — один зал более красный, другой более белый. Полы в обоих залах — из квадратных гранитных плит в виде шахматной доски.

2. «Комендантский проспект», Санкт-Петербург

6 место: глубина — 75 м

Фото - © Florstein. Собственная работа/Wikipedia.org

У станции нет наземного вестибюля, попасть туда можно только через подземный переход. Стены и колонны станции облицованы светло-бежевыми, голубыми и синими плитами из металлокерамики. Что примечательно, именно здесь их впервые применили при отделке метро Санкт-Петербурга.

На колоннах можно наблюдать 18 медальонов из голубой мозаики, они посвящены советским авиаторам: Валерию Чкалову, Николаю Рагозину, Сергею Лунину и другим. Вообще тема художественного оформления станции — небо и воздухоплавание.

3. «Абая», Алматы

5 место: глубина — 78 м

Это станция Алматинского метрополитена, расположенная на первой линии, между станциями «Алмалы» и «Байконур». Название она получила по одноименному проспекту, а он, в свою очередь, в честь казахского поэта и философа Абая Кунанбаева.

Это колонная трехсводчатая станция глубокого заложения с междупутьем 18 м. «Абая» состоит из трех залов — одного центрального и двух боковых. Все они образуют общую островную платформу шириной 15 м и длиной 104 м.

Что касается оформления, то оно выполнено в современном стиле, без использования традиционных архитектурных элементов. Стены — из мрамора бежевого и коричневого оттенков. Полы — из гранита серо-бежевого и коричневого цветов.

В торце станции выложено панно с изображением Кунанбаева — в технике рельеф в бронзе и «флорентийская мозаика».

4. «Вашингтон парк», Портленд

4 место: глубина — 79,4 м

Фото - © Pi.1415926535/Wikipedia.org

Станция располагается в тоннеле Робертсон в Портленде, США. Это самая глубокая станция Северной Америки. Она залегает настолько глубоко, на глубине «16 миллионов лет назад», что в ее интерьере присутствует геологическая тематика.

Выход со станции — только на скоростном лифте, который за половину минуты доставит пассажира на поверхность. Пока лифт едет, озвучивается информация, на какой высоте над уровнем моря в данным момент происходит подъем.

Интересно, что температура воздуха на станции всегда одинаковая — и зимой, и летом она составляет 10 градусов Цельсия. Стоя на перроне, можно почувствовать, как приближающийся поезд выталкивает на станцию поток холодного воздуха.

5. «Адмиралтейская», Санкт-Петербург

3 место: глубина — 86 м

Фото - © Alex 'Florstein' Fedorov/Wikipedia.org

Это колонно-стеновая станция глубокого заложения. Она расположена на Фрунзенско-Приморской линии между станциями «Садовая» и «Спортивная». Открыться станция должна была в 1997 году, однако в течение 10 с лишним лет Метрострой не мог построить наземный павильон из-за активного сопротивления жильцов дома в Кирпичном переулке и комитета по охране исторических памятников. В итоге первых пассажиров станция впустила лишь в 2011 году.

Общая длина станции — 162 м. Вестибюли и залы выложены из гранита, мрамора и полированной латуни. Оформление же станции посвящено морской тематике и русским флотоводцам.

В торце станции располагается малый эскалатор, длиной всего 15 м. Над входом на малый эскалатор можно наблюдать красивый витраж с часами. Если подняться по этому эскалатору, то пассажиры попадают в переходный коридор длиной 112 м. Там расположена гермодверь вертикального типа, а на одной из сторон конструкции гермозатвора расположено панно с богом морей — Нептуном.

В торце перехода, перед большим эскалатором, находится панно под названием «Нева». В другом торце станции — панно «Основание Адмиралтейства» с Петром Великим.

6. «Арсенальная», Киев

2 место: глубина — 105,5 м

Фото - © AMY / Wikimedia Commons

Эта станция Святошинско-Броварской линии — единственная станция метрополитена времен СССР, имеющая конструкцию английского типа с тремя залами, которые соединяют проходы, и одним выходом. В отличие от самой глубокой в России станции «Адмиралтейская», глубина «Арсенальной» обусловлена не заложением станции, а возвышенностью местности.

Облицовка пилон и стен выполнена преимущественно белым и розовым мрамором. Имеются на станции характерные для подземных станций первой очереди мраморные скамейки и решетки путевых стен.

Торец среднего зала был украшен барельефом, посвященным январскому восстанию 1918 года рабочих завода «Арсенал». Однако в конце 90-х годов его демонтировали, он не сохранился.

7. «Пехунг» (или «Пухын»), Пхеньян, КНДР

1 место: глубина — около 120 м

Фото - © John Pavelka/Wikipedia.org

«Пехунг» — конечная станция линии Чхоллима. Название станции связано с тематикой северокорейской революции.

Это односводчатая станция глубокого заложения, является одной из самых глубоких в Пхеньяне и одной из самых красивых во всем мире.

Что касается оформления, то «Пехунг» выполнена в классическом стиле сталинского ампира — на станции представлены шикарные цветные люстры, барельефы на стенах. На торцевой стене расположено большое мозаичное панно «Великий лидер товарищ Кир Ир Сен среди рабочих». На боковых стенах также имеются мозаичные панно.

Глубина заложения объясняется тем, что в Северной Корее метрополитен планируют использовать как бомбоубежище на случай ядерной войны.