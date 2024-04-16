12 удивительных фактов о человеческом голосе

О том, как устроен наш голосовой аппарат и на что он способен – рассказываем в материале РИАМО.

Голос – одно из основных средств коммуникации, поэтому ученые во все века уделяли ему довольно пристальное внимание. Со временем исследователям удалось понять, как мы формируем звуки, каким способом можно улучшить голосовые характеристики и даже «научить говорить» древние мумии.





Мы начинаем различать интонации еще в младенчестве Фото - © Carlo Navarro/Unsplash.com Владение голосом и речью – социальный навык, который младенец начинает развивать и оттачивать с первых недель жизни. Известно, что уже в возрасте двух недель ребенок может различить интонацию и эмоциональную окраску фраз, с которыми к нему обращаются, а также неосознанно начинает перенимать речевые характеристики членов семьи. Так как зрение новорожденных еще плохо развито, узнавать маму ребенок также учится по голосу – причем многие исследователи считают, что малыш запоминает голос матери, еще находясь в утробе.

От чего зависит тембр голоса Фото - © Freepik Тембр голоса определяется анатомией и физиологией. В формировании голоса участвуют верхние резонаторы – глотка, полость носа, носоглотка, рот, и нижние – бронхи, трахея, легкие, диафрагма. У каждого из людей строение этих органов индивидуальное, но, например, отмечено, что высокие люди чаще всего обладают более толстыми и длинными голосовыми связками, поэтому голос у них обычно низкий. Однако формирование голоса зависит от большого количества факторов, сочетание которых дает каждому голосу уникальные характеристики.

Стопроцентная уникальность наших голосов пока не доказана Фото - © Sincerely Media/Unsplash.com Некоторые организации, например, банки, постепенно переходят на голосовую идентификацию клиентов. Считается, что каждый голос неповторим, и подделать его не сможет даже самый искусный пародист. Однако несколько лет назад в Великобритании случился казус: журналист смог подделать голосовой «почерк» с помощью своего брата-близнеца. На новость отреагировали и ученые, которые заявили, что, хотя голос каждого человека индивидуален, различные сочетания размеров голосовых связок могут приводить к формированию практически идентичных голосов. Другими словами, среди 146 миллионов жителей России вполне могут найтись люди со схожими голосовыми характеристиками. Но пока что голосовая идентификация не настолько развита, чтобы это могло представлять проблему. К тому же программисты постоянно ищут возможности для обучения ИИ, который сможет распознать любые нюансы тембра.

Почему оперные певцы имеют крупные формы Фото - © Владимир Вяткин/РИА Новости Оперные исполнители обладают могучими голосами, выдающимися вокальными данными и, зачастую, выдающимися формами. Существует мнение, что профессиональные исполнители специально набирают вес, так как голос становится мощнее и ярче из-за наличия жировых отложений вокруг гортани. На самом деле, считают ученые, возможна и обратная корреляция: у вокалистов благодаря постоянным репетициям расширяются грудная клетка и диафрагма, что визуально увеличивает размеры тела. Кроме того, к набору веса могут привести регулярные нагрузки. Некоторые оперные певцы отмечают, что после ответственной репетиции чувствуют себя так, словно пробежали небольшой марафон, и съедают за ужином больше, чем среднестатистический человек.

Мы «говорим», даже когда молчим Фото - © Tim Gouw/Unsplash.com Мышцы гортани напрягаются, даже когда мы просто молчим, слушая лекцию или радио: мы словно «зеркалим» звуки, которые при нас произносят. Этот эволюционный механизм помогал нашим предкам лучше понимать друг друга, вступая в своего рода эмоциональный резонанс. При включении инструментальных произведений или песен мы внутренне «подпеваем». Это, кстати, помогает развивать музыкальный слух. Но есть у этого эффекта и обратная сторона: молчаливое подпевание тоже утомляет голосовые связки. Именно поэтому оперные певцы, которые перенапрягли голос, стараются на несколько дней погрузиться в полную тишину, чтобы дать связкам отдых. Считается, что в эти дни нежелательно даже читать. И, как ни странно, беседа шепотом напрягает связки больше, чем обычный разговор средней громкости.

Некоторые продукты и привычки могут испортить голос Фото - © Janesca/Unsplash.com Эластичность связок и гортани во многом зависит от питания человека и его привычек. Общеизвестно, например, что курение часто огрубляет голос. Но не все знают, что перед тем, как выйти на сцену для выступления (например, на эстраде, лекции или конференции) не стоит употреблять слишком холодную пищу и напитки со льдом. Лучше также избегать острых, кислых и соленых продуктов, так как они делают связки более жесткими. Не стоит перед выступлением «заедать» стресс: большое количество пищи будет давить на диафрагму и мешать голосу раскрыться в полную силу. Также, как ни странно, вокалистам советуют пореже употреблять безобидные на первый взгляд семечки, соленый арахис и сухарики с приправами – они раздражают слизистую. Что касается полезных для голоса продуктов, то к ним относятся чуть подогретое молоко и теплый чай, сливочное масло и сырые яйца. Также специалисты рекомендуют придерживаться сбалансированной диеты, регулярно употреблять жирную рыбу, отварное мясо и авокадо и ни в коем случае не голодать.

Существует возможность услышать голоса далеких предков Фото - © British Library/Unsplash.com Четыре года назад исследователи решили воссоздать голос древнеегипетского жреца Несьямона, который жил 3000 лет назад, во времена фараона Рамзеса XI. Для этого они провели компьютерную томографию гортани и голосовых связок мумии, а потом с помощью компьютерного моделирования воспроизвели череп таким, каким он мог быть при жизни жреца. Напечатанная на 3D-принтере модель черепа, конечно, не заговорила – всего лишь издала протяжный звук. Но этот эксперимент позволил предположить, какой высоты и тембра мог быть голос давно умершего человека. Возможно, в ближайшем будущем ученые научатся воспроизводить голоса других известных личностей, которые не дожили до изобретения звукозаписывающей аппаратуры.

Ораторское искусство известно с глубокой древности Фото - © Polyeuctus/Wikipedia.org С помощью голоса, при должном таланте и навыках, можно влиять на сознание, эмоции и побуждения людей. Ораторское искусство, например, известно уже несколько тысячелетий. Одним из самых выдающихся ораторов древности считался Демосфен. Он рос болезненным мальчиком, заикался и говорил очень тихо, но смог «прокачать» свой голос, поднимаясь в горы и произнося при этом стихотворные строчки. От заикания и плохой дикции Демосфен избавлялся, положив в рот горсть камней и стараясь произносить слова как можно четче (такое же упражнение проделывала Нина Соломатина в известном советском фильме «Карнавал»). А вот знаменитый французский политик и дипломат де Талейран, живший в XVIII-XIX веках, придерживался совсем другой ораторской техники. По свидетельству современников, выступая с речью, он сознательно искажал слова, бубнил и мямлил – чтобы потом иметь возможность утверждать, что его просто неправильно поняли.

Голосовые рекорды Фото - © Скриншот Самый громкий голос, зафиксированный микрофоном, принадлежит англичанке Джилл Дрейк – 129 децибел. Реактивный самолет, например, издает звуки громкостью 120-140 децибел. Самый низкий голос – у американского певца Тима Стормса. Он может взять ноту соль с частотой 0.189 Гц – это на восемь октав ниже, чем самая низкая нота соль на фортепиано. Звук такой частоты не может услышать человеческое ухо, поэтому рекорд фиксировался с помощью специальной аппаратуры. Также Стормс является рекордсменом по ширине голосового диапазона – 13 октав. Обладательницей самого высокого женского голоса является наша соотечественница Светлана Феодулова: в 2010 году она взяла ноты четвертой октавы. Кстати, именно Светлана стала послом Международного дня голоса в России 16 апреля 2015 года.

Речь и пение – не одно и то же Фото - © Elizeu Dias/Unsplash.com Довольно часто люди, которые перенесли инсульт или страдают сильным заиканием, тем не менее могут неплохо петь. Также известно, что дети-аутисты, которые с трудом вступают в голосовую коммуникацию, на пение (особенно пение матери) реагируют с оживлением, и такая музыкотерапия помогает им лучше осознать себя в социуме. Это объясняется тем, что за речь и пение отвечают разные области мозга.

Голос можно застраховать Фото - © Freepik Люди, которые зарабатывают выступлениями на эстраде, в опере или шоу-бизнесе, очень берегут связки. И, чтобы не потерять средства к существованию, регулярно страхуют свои голоса на крупные суммы. Это проделали, например, Николай Басков, Витас и Полина Гагарина (суммы страховок доходили до 2,5 миллионов долларов). В прошлом веке свои голоса страховали Лучано Паваротти, Марлен Дитрих и Тина Тернер.