12 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в ноябре 2025 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в последнем месяце осени, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в ноябре 2025

1. «Новая волна» (Nouvelle Vague) — фильм о французском кинематографе рубежа 50-60-х

Один из немногих американских режиссеров, которых относят к т. н. «авторскому кино» — Ричард Линклейтер — закономерно снял фильм о расцвете этого самого «авторского кино» во Франции конца 50-х. Главный герой — разумеется, Жан-Люк Годар, готовящийся снять свою самую известную ленту «На последнем дыхании».

На большие экраны этот черно-белый фильм выйдет 6 ноября.

2. «Огненный мальчик» — фильм о скандале в семье депутата

В очередном российском фильме о нелегкой доле мажоров рассказывается история депутатки Госдумы (Юлия Высоцкая), чей сын-подросток угодил в неприятную историю, и теперь ее этим шантажируют. Пока конфликт не уляжется, мама отправляет ребенка в загородную глушь, где он мучается от одиночества и угрызений совести.

Режиссером картины выступила Надежда Михалкова, которая знает тему не понаслышке. Кроме того, на экране можно будет увидеть ее сестру Анну, а также Оксану Акиньшину.

В российских кинотеатрах эта остросоциальная драма появится 6 ноября.

3. «Иллюзия обмана 3» (Now You See Me: Now You Don’t) — фильм о новых приключениях команды аферистов

Популярные картины о группе преступников, устраивающих сложные постановочные ограбления при помощи цирковых трюков, получили долгожданное продолжение спустя девять лет. В третьей части фанаты снова увидят персонажей Вуди Харрельсона, Джесси Айзенберга, Дэйва Франко, Айлы Фишер и Моргана Фримена. Из звездных коллег к ним добавится Розамунд Пайк.

Посмотреть фильм на большом экране можно будет с 13 ноября.

4. «Искупление» — фильм о борьбе с силами зла в дореволюционной деревне

Этот фильм представляет собой крайне нетипичный для России жанр — исторический хоррор, да еще и с претензией на «артхаус» (судя по трейлеру, что-то в духе Роберта Эггерса). Еще более удивительно, что наряду с молодым Никитой Кологривым в нем снялись такие ветераны, как Сергей Безруков и Виктор Сухоруков.

По сюжету картины, вернувшийся в родную деревню после русско-турецкой войны солдат сталкивается с проявлениями загадочного потустороннего зла, отравляющего жизнь селянам.

В кинотеатрах России этот жанровый эксперимент появится 13 ноября.

5. «Авиатор» — фильм о человеке из прошлого в современной России

Эта российская лента — не римейк фильма Мартина Скорсезе, а экранизация одноименного романа Евгения Водолазкина. По сюжету, современный ученый (Константин Хабенский) сумел оживить человека, которого почти 100 лет назад заморозили его советские коллеги. Этот эксперимент может раскрыть перед человечеством тайну бессмертия — однако сам подопытный думает только об оставленной в прошлом любимой, копию которой он встречает в настоящем.

Увидеть фильм Егора Кончаловского на больших экранах можно будет с 20 ноября.

6. «Умри, моя любовь» (Die My Love) — фильм о сумасшедшей любви

Суперзвезды современного Голливуда Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс сыграли молодую пару, переехавшую из Нью-Йорка в глухомань штата Монтана, где они предполагают жить долго и счастливо. Однако план почему-то не срабатывает, и вместо воплощения в жизнь красивой сказки у влюбленных начинает ехать крыша.

В кинотеатрах психологическая драма с элементами триллера и черной комедии выйдет 27 ноября.

Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания» в ноябре 2025

В последние годы громкие голливудские новинки не показывают в России официально, но многие кинотеатры демонстрируют их в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Ниже — самые интересные картины, которые, вероятно, можно будет посмотреть в указанном формате.

7. «Хищник: Планета смерти» (Predator: Badlands) — фильм о новых приключениях любимого монстра

Режиссер Дэн Трахтенберг, снявший уже две картины про Хищника — «Добычу» 2022 года и «Хищник. Убийца убийц» 2025-го — похоже, не собирается останавливаться. В его очередной ленте мы увидим молодого Хищника, изгнанного родным кланом и пытающегося доказать, что это ошибка. Для демонстрации своей крутости юный охотник отправляется на планету с кучей смертоносной флоры и фауны. Кроме того, у него появляется неожиданный попутчик — андроид с оторванными ногами (Эль Фаннинг).

В широкий мировой прокат лента выйдет 5–7 ноября.

8. «Нюрнберг» (Nuremberg) — фильм о знаменитом трибунале глазами психиатра

Наследников победителей во Второй мировой войне даже 80 лет спустя продолжает волновать тема Нюрнбергского трибунала: после российского фильма с Безруковым свою картину с тем же названием выпускают американцы. Лента снята по мемуарам психиатра Дугласа Келли, обследовавшего подсудимых-нацистов и проникшегося симпатией к Герману Герингу. Доктора сыграл Рами Малек, а одиозного немецкого деятеля — Рассел Кроу.

В американский прокат картина выйдет 7 ноября, а неделей позже доберется и до Европы.

9. «Бегущий человек» (The Running Man) — фильм об охоте на людей

Новую версию экранизации романа Стивена Кинга снял британский режиссер Эдгар Райт, а вместо Арнольда Шварценеггера, сыгравшего главную роль в фильме 1987 года, на экране появится Глен Пауэлл. Сюжет примерно тот же — в жестоком мире будущего группа людей пытается спастись от охотников и выжить, и этот увлекательный процесс транслируется в формате телешоу.

Широкая мировая премьера фильма состоится с 6 по 14 ноября.

10. «Семья в аренду» (Rental Family) — фильм об американском актере в Японии

Недавний обладатель «Оскара» Брендан Фрейзер сыграл американского актера-неудачника, живущего в Японии и зарабатывающего тем, что он изображает для своих клиентов близких людей (реально популярный сервис в этой стране). В процессе герой начинает обретать смысл жизни.

В кинотеатрах Северной Америки картина появится 21 ноября.

Какие фильмы выйдут онлайн в ноябре 2025

11. «Франкенштейн» (Frankenstein) — фильм Гильермо Дель Торо про легендарного монстра

Современный классик фэнтезийного кино Гильермо Дель Торо наконец-то выпускает своего «Франкенштейна», которого он мечтал снять почти 20 лет. Доктора сыграл Оскар Айзек, а его создание — Джейкоб Элорди. Также на экране появится Кристоф Вальц.

Онлайн-премьера новой страшной сказки мастера состоится 7 ноября.

12. «Сны поездов» (Train Dreams) — фильм про американского работягу начала прошлого века

В этой драме, высоко оцененной критиками, Джоэл Эдгертон сыграл рабочего, колесящего по Америке начала XX столетия, чтобы валить лес и укладывать железные дороги. Несмотря на грубость физического труда, жизнь героя полна непередаваемой романтики фронтира.

Онлайн-премьера картины состоится 21 ноября.