11 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в декабре 2024 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в первом месяце зимы, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в декабре 2024

1. «Первый номер» – сериал про московского писателя, ставшего журналистом

Очередная история про московскую богему от писателя Сергея Минаева в чем-то автобиографична – как и сам Минаев, главный герой сериала Константин Иноземцев (Евгений Цыганов) становится главредом модного столичного журнала. Ему предстоит не только преодолевать сопротивление творческого коллектива, не симпатизирующего новому начальнику, но и попытаться вернуть любовь всей жизни (Надежда Михалкова), решившую выйти за другого.

Премьера сериала состоится 1 декабря, график выхода эпизодов пока не обнародован.

2. «Прометей» – сериал о поисках пропавшего самолета

Сюжет картины основан на бесследном исчезновении в 1998 году пассажирского самолета, следов которого так и не удалось найти. В 2022 году расследование загадочного дела получает новый импульс после того, как один из пропавших пассажиров дозванивается до своей семьи. Разгадать тайну пытаются опытный спецслужбист (Филипп Янковский) и въедливая журналистка (Любовь Аксенова).

Первые четыре эпизода выйдут на экраны 5 декабря, а вот оставшиеся четыре – только 2 января.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в декабре 2024

3. «Звездные войны: Опорная команда» (Skeleton Crew) – сериал о детях в далекой-далекой галактике

Новый проект о вселенной Джорджа Лукаса долго добирался до экранов (изначально сообщалось, что он выйдет в декабре 2023 года), и вот, наконец, фанаты его дождались. На этот раз в центре истории – четверка подростков, волею судеб отправившихся в опасное космическое путешествие. В главной взрослой роли – Джуд Лоу.

Первые два эпизода увидят свет 3 декабря, остальные шесть будут показывать по одному в неделю.

4. «Черные голуби» (Black Doves) – сериал о шпионке, которая хочет отомстить

В очередной шпионской истории Кира Найтли играет крутого секретного агента, у которой какие-то нехорошие люди убивают парня, ничего не подозревавшего о тайной стороне ее жизни. Чтобы помочь ценной сотруднице найти и покарать виновных, ее работодатель посылает ей на помощь коллегу (Бен Уишоу).

Все шесть эпизодов выйдут на экраны 5 декабря.

5. «Секретный уровень» (Secret Level) – сериал по мотивам популярных компьютерных игр

В этой антологии от создателей сериала «Любовь, смерть и роботы» каждый эпизод будет посвящен какой-либо классической компьютерной игре, среди которых: God of War, Mega Man, Warhammer 40,000 и даже Pac-Man.

Посмотреть мультики на основе игрушек можно будет с 10 декабря, когда увидят свет две первые серии. Следующие эпизоды будут выходить по два в неделю, а завершится показ антологии 28 января премьерой финального, 15-го, фрагмента.

6. «Граф Монте-Кристо» (The Count of Monte Cristo) – сериал-экранизация легендарного романа

В 2024 году история о приключениях Эдмона Дантеса, придуманная в XIX веке Александром Дюма, уже была воплощена на экране в виде полнометражного фильма с Пьером Нинэ в главной роли. Теперь поклонники получат еще и сериал, где главного героя сыграл Сэм Клафлин, а аббата Фариа – Джереми Айронс.

Первый эпизод увидит свет 11 декабря, остальные семь будут показывать по одному в неделю.

7. «Студия сновидений» (Dream Productions) – сериал из мира «Головоломки»

Популярнейшая серия мультфильмов Pixar про мир оживших эмоций получит продолжение еще и в формате сериала. Правда, небольшого – всего из четырех эпизодов. Все они выйдут на экраны 11 декабря.

8. «Сто лет одиночества» (Cien Años de Soledad) – сериал по роману Габриэля Гарсиа Маркеса

Любопытно, что знаменитая книга Габриэля Гарсиа Маркеса о семи поколениях семьи Буэндиа получила первую полноценную экранизацию, причем произошло это на родине писателя, в Колумбии.

Все восемь эпизодов истории таинственного города Макондо увидят свет 11 декабря.

9. «Декстер: Первородный грех» (Dexter: Original Sin) – сериал о молодости охотника на убийц

Знаменитый Декстер Морган снова возвращается на экраны – правда, в исполнении не Майкла Си Холла, а Патрика Гибсона. Новый сериал расскажет о молодых годах нестандартного маньяка и начале его «карьерного пути». Появятся на экране и узнаваемые лица Кристиана Слэйтера, Сары Мишель Геллар и Патрика Демпси.

Первый эпизод покажут 13 декабря, остальные девять – по одному с интервалом в неделю.

Новые сезоны популярных сериалов в декабре 2024

10. «Полярный», 4 сезон

История бандита (Михаил Пореченков), который стал мэром северного городка, вернется к поклонникам с новым сезоном 2 декабря. График выхода эпизодов пока не обнародован.

11. «Игра в кальмара» (Ojingeo geim), 2 сезон

Долгожданное продолжение самого громкого проекта 2021 года, в котором группа обычных людей пыталась выжить в смертоносной игре и получить гигантский денежный приз, увидит свет в самом конце года, 26 декабря. Все эпизоды появятся в сети одновременно, но их количество пока неизвестно.