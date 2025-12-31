11 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в январе 2026 года

11 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в январе 2026

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в первом месяце нового года, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в январе 2026

1. «Буратино» — фильм о деревянном мальчике

Режиссер Игорь Волошин, на прошлый Новый год выпустивший незаконченный фильм «Волшебник Изумрудного города», в 2026-м вместо его продолжения (оно выйдет только 1 января 2027-го) экранизировал еще одну российскую сказку, «позаимствованную» на Западе. На этот раз перед нами — Буратино, а в ролях снова — россыпь отечественных звезд. Так, Базилио сыграл Александр Петров, Алису — Виктория Исакова, а Карабаса-Барабаса — Федор Бондарчук.

На больших экранах длинноносое произведение столярного искусства появится 1 января.

2. «Чебурашка 2» — фильм о самом кассовом герое российского кино

Рекордсмен отечественного кинематографа по кассовым сборам наконец-то получил долгожданный сиквел. И режиссер Дмитрий Дьяченко, и актерский ансамбль с Сергеем Гармашем и Еленой Яковлевой снова в строю.

В российских кинотеатрах новые приключения ушастого зверька выйдут 1 января.

3. «Добрый доктор» — фильм о том, как курьер притворяется врачом

В новой комедии глыба отечественного кино Юрий Стоянов сыграл врача, которого на улице сбил курьер на электросамокате (Виктор Хориняк). Теперь, чтобы не потерять пациентов, доктор уговаривает виновника ДТП отправиться на вызовы вместо него.

Этот фильм — римейк французской картины 2019 года «Хороший доктор».

Столкновение ленты с массовым зрителем состоится 8 января.

4. «Возвращение в Сайлент Хилл» (Return to Silent Hill) — фильм по мотивам культовой компьютерной игры

Французский режиссер Кристоф Ган, в 2006 году снявший первую экранизацию хоррор-игры «Сайлент Хилл», через 19 лет выпускает продолжение. На этот раз лента основана на игре Silent Hill 2. Главный герой, Джеймс Сандерленд, ищет в мистическом городе, полном потусторонних ужасов, свою пропавшую жену.

В кинотеатрах России новая экранизация классики появится 22 января.

5. «Левша» — фильм по мотивам рассказа Лескова

История о гениальном оружейном мастере из Тулы и стальной блохе теперь стала приключенческим фильмом, в котором Левша (Юрий Колокольников) вместе с молодым офицером пытаются раскрыть опасный заговор, угрожающий безопасности страны.

Увидеть историческую фантазию на больших экранах можно будет с 22 января.

6. «Гренландия 2: Миграция» (Greenland 2: Migration) — фильм о жизни после апокалипсиса

В продолжении хорошего фильма-катастрофы 2020 года «Гренландия» герой Джерарда Батлера вместе с семьей и другими людьми, укрывшимися в гренландском бункере от гигантского метеорита, спустя пять лет понимают, что надо искать новое убежище.

В кинотеатрах сиквел апокалиптической саги выйдет 29 января.

7. «Комментируй это» — фильм о радикальной семейной психотерапии

В новой психологической комедии Александр Петров и Юлия Хлынина сыграли пару, находящуюся на грани развода. Чтобы спасти брак, они обращаются за помощью к специалистам. Теперь в течение месяца с ними будет жить Комментатор (Тихон Жизневский) — человек, вместо них проговаривающий все их мысли и чувства.

Лента, в которой также снялись Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и Юлия Снигирь, появится на больших экранах 29 января.

Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания» в январе 2026

В последние годы громкие голливудские новинки не показывают в России официально, но многие кинотеатры демонстрируют их в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Ниже — самые интересные картины, которые, вероятно, можно будет посмотреть в указанном формате.

8. «28 лет спустя: Храм из костей» (28 Years Later: The Bone Temple) — фильм об английских зомби

Продолжение истории о Великобритании, запертой от внешнего мира на зомби-карантин, не заставило себя долго ждать. Правда, на этот раз в режиссерском кресле — не Дэнни Бойл, а чернокожая американка Ниа Да Коста, не снявшая пока ни одного хорошего фильма.

В широкий мировой прокат картина выйдет 14–16 января.

9. «Казнить нельзя помиловать» (Mercy) — фильм о ИИ-правосудии

Новая голливудская лента Тимура Бекмамбетова расскажет историю на модную тему искусственного интеллекта. В недалеком будущем детектив полиции Лос-Анджелеса (Крис Пратт) задержан по обвинению в убийстве своей жены. Правда, теперь его будут судить не люди, а продвинутая нейросеть (Ребекка Фергюсон). У несчастного копа есть всего 90 минут, чтобы доказать ей свою невиновность.

Широкая мировая премьера фильма состоится 22–23 января.

Какие фильмы выйдут онлайн в январе 2026

10. «Лакомый кусок» (The Rip) — фильм о полицейских, сорвавших большой куш

Новый полицейский боевик примечателен тем, что воссоединяет на экране сладкую парочку Мэтта Деймона и Бена Аффлека. Друзья сыграли полицейских-напарников, нашедших в тайнике наркоторговцев 20 миллионов долларов. Теперь им предстоит выяснить, кому из коллег можно доверять.

В интернете лента появится 16 января.

11. «Команда разрушителей» (The Wrecking Crew) — фильм о парочке брутальных братьев

Фото - © кадр из фильма «Команда разрушителей»

Джейсон Момоа и Дейв Батиста сыграли двух не очень-то близких кровных братьев, вынужденных объединиться, чтобы раскрыть загадочную смерть отца.

Онлайн-премьера комедийного экшена состоится 28 января.