10 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в июне 2026 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в первом месяце лета, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в июне 2026 года

1. «Закулисье реальности» (Backrooms) – фильм о попадании в другое измерение

Известная среди любителей видеоигр тема «закулисья» (то есть странной параллельной реальности, выглядящей как пустующие желтоватые коридоры) наконец будет раскрыта на большом экране – причем полнометражный фильм режиссера и сценариста Кейна Парсонса станет развитием его же сериала, получившего высокие оценки зрителей.

В новом фильме Чиветел Эджиофор сыграл человека, обнаружившего «закулисье» и рассказавшего о нем психологу (Ренате Реинсве). Теперь им обоим предстоит иметь дело с опасностями, подстерегающими «по ту сторону».

В российских кинотеатрах ужастик появится 4 июня.

2. «Холоп 3» – фильм о перевоспитании мажоров

В очередной инкарнации популярной и очень прибыльной картины собрался знакомый актерский состав (Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова), к которому добавились две новые звезды (Павел Прилучный и Кристина Асмус). Новички сыграли супружескую пару, вознамерившуюся развестись, несмотря на наличие двух детей. Перевоспитывать родителей будут путем их «отправки» в эпоху Петра I.

На большие экраны в России фильм Клима Шипенко выйдет 11 июня.

3. «Давление» (Pressure) – фильм о высадке в Нормандию

Многочисленные российские картины о Великой Отечественной в кои-то веки разбавит взгляд с Западного фронта. Недавний обладатель «Оскара» Брендан Фрэйзер сыграл американского генерала (и будущего президента) Дуайта Эйзенхауэра, планирующего операцию по высадке союзников в Нормандии. При этом ключевой фигурой в принятии окончательных решений стал главный метеоролог Великобритании Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт).

Посмотреть ленту австралийского режиссера Энтони Мараса, до этого снявшего «Отель Мумбаи: Противостояние», можно будет с 18 июня.

4. «Кодекс Данте» (In the Hand of Dante) – фильм о жизни и творчестве великого поэта

В экранизации романа американского писателя Ника Тошеса разворачиваются две параллельные сюжетные линии: первая – в Италии XIV века, где живет и творит великий Данте Алигьери, вторая – в наше время, где главный герой, Ник Тошес, должен установить подлинность рукописи «Божественной комедии» по заданию мафиозного босса. Обоих главных персонажей сыграл Оскар Айзек. Кроме него, в фильме снялись другие известные актеры – Джерард Батлер, Аль Пачино, Галь Гадот, Джон Малкович и Джейсон Момоа.

В российских кинотетарах лента режиссера Джулиана Шнабеля появится 25 июня. При этом 24 июня она выйдет в официальный онлайн-прокат, так что при желании ее можно будет посмотреть и дома.

5. «Ночной бизнес» (The Get Out) – фильм об опасностях криминального мира

В этом комедийном боевике Рассел Кроу сыграл владельца клуба, отмывающего деньги для наркокартеля. На фоне постоянного стресса здоровье главного героя начало пошаливать, и он решил выйти из бизнеса. Но это оказалось не так-то просто – как назло, его решила ограбить сладкая парочка любителей (Аарон Пол и и Нина Добрев).

На больше экраны в России фильм режиссера Деррика Борте, ранее уже снимавшего Кроу в «Неистовом», выйдет 25 июня.

Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания» в июне 2026 года

В последние годы громкие голливудские новинки не показывают в России официально, но многие кинотеатры демонстрируют их в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Ниже – самые интересные картины, которые, вероятно, можно будет посмотреть в указанном формате.

6. «Мощная баллада» (Power Ballad) – фильм о творческом конфликте между музыкантами

Ирландский режиссер Джон Карни, известный фильмами про музыку, опять не изменил себе. Герои его новой картины – никому не известный свадебный певец (Пол Радд) и мировая поп-звезда (Ник Джонас) – волею судеб потусили вместе. В результате первый узнал, что второй украл его песню, выпустив ее как свою. Герой Радда решил бороться за авторство, невзирая на разницу в социальном весе.

В Австралии и Великобритании комедийная драма выйдет 29 мая, в США и Канаде – 5 июня.

7. «Властелины вселенной» (Masters of the Universe) – фильм о супергерое Хи-Мене

Знаменитая американская медиафраншиза о супергерое Хи-Мене (он же принц Адам), созданная в начале 1980-х, получила новое киновоплощение. Главного героя сыграл британский актер Николас Дмитрий Константин Галицын (не имеющий никакого отношения к России даже по линии предков). Вместе с друзьями Хи-Мен будет противостоять могущественному колдуну Скелетору.

В широкий мировой прокат фэнтези-приключение выйдет 3-5 июня.

8. «День разоблачения» (Disclosure Day) – фильм Спилберга об инопланетянах

Великий американский режиссер Стивен Спилберг снова оседлал любимого конька и снял кино об инопланетянах. На этот раз зрители увидят, как человечество узнает о присутствии «маленьких зеленых человечков» на Земле. Главные звезды в актерском составе – Колин Ферт и Эмили Блант.

Широкая мировая премьера фильма состоится 10-12 июня.

9. «Смерть Робин Гуда» (The Death of Robin Hood) – фильм о нестандартном образе легендарного героя

В этой картине Робин Гуд предстанет перед зрителями не как народный мститель, а как бандит и убийца, отошедший от дел и доживающий свою скорбную жизнь в глуши. Однако судьба даст ему еще один шанс проявить себя и наконец сделать что-то хорошее.

Основной мировой прокат ленты с Хью Джекманом в главной роли начнется 18-19 июня.

10. «История игрушек 5» (Toy Story 5) – мультфильм о новых приключениях любимых героев

В очередной части истории об игрушках и их хозяевах в центре сюжета окажется планшет, заставляющий 8-летнюю девочку забыть Вуди, Джесси, Базза и других героев, которым предстоит вернуть себе внимание ребенка.

Широкая мировая премьера мультфильма состоится 17-19 июня.