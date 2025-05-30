10 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в июне 2025 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в первом месяце лета, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в июне 2025

1. «Балерина» (Ballerina) – фильм о подружке Джона Уика

В новом боевике из вселенной Джона Уика появится как сам герой Киану Ривза, так и смертоносная балерина Ева в исполнении Аны де Армас.

Посмотреть голливудскую экшен-новинку на большом экране можно будет с 5 июня.

2. «Жизнь Чака» (The Life of Chuck) – фильм по рассказу Стивена Кинга

Один из самых интересных режиссеров современности Майк Флэнаган снова экранизировал своего любимого автора Стивена Кинга. В результате мы увидим не ужастик, а скорее экзистенциальную драму в духе «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка». Фильм расскажет о жизни обычного парня Чака Кранца (Том Хиддлстон), с которым происходили весьма необычные вещи.

В российских кинотеатрах картина выйдет 5 июня.

3. «Притворись моим мужем» – фильм о россиянах в Дубае

В новой комедии российская бизнесвумен (Диана Пожарская) стоит на пороге крупного контракта с инвесторами из ОАЭ, но на переговорах в Дубае ей нужно показать благочестивым арабам своего несуществующего мужа. На эту роль она выбирает коллегу (Дмитрий Власкин). Правда, один из шейхов (Павел Прилучный), услышав, что у супругов не было достойной свадьбы, решает устроить им торжество прямо в Эмиратах, пригласив из России всех их родственников.

Лента, в которой Дмитрий Власкин выступил также режиссером, выйдет на большие экраны 12 июня.

4. «Больше чем футбол» – фильм о победах ради здоровья ребенка

Российские поклонники футбола в отсутствие матчей любимой сборной в реальной жизни смогут полюбоваться на чудесное выступление команды в кино. По сюжету новой драмы Россия внезапно получает место на чемпионате Европы вместо дисквалифицированной сборной Англии. У скандального тренера Сорокина (Иван Охлобыстин) есть всего две недели, чтобы собрать отдыхающих на пляжах игроков и подготовить их к турниру. В решении этой нелегкой задачи у него появляется невольный помощник – тяжелобольная дочка главной звезды команды, Иванова (Алексей Воробьев). Девочке становится лучше, когда команда выигрывает, поэтому футболисты решают побеждать ради нее.

Это причудливое фэнтези появится в российских кинотеатрах 12 июня.

5. «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» – фильм об очередных похождениях былинной троицы

Очередная, уже 13-я, часть суперуспешного сериала о приключениях Ильи Муромца, Алеши Поповича и Добрыни Никитича порадует поклонников с большого экрана начиная с 12 июня.

6. «Материалистка» (Materialists) – фильм о любовном треугольнике

Еще одна голливудская новинка в российских кинотеатрах расскажет о брачном агенте Люси (Дакота Джонсон), которая не верит в брак, но вдруг оказывается в центре внимания сразу двух мужчин – роскошного богатея (Педро Паскаль) и своего бывшего (Крис Эванс).

Новая работа режиссера Селин Сон, ранее снявшей солидную любовную драму «Прошлые жизни», появится на большом экране в России 19 июня.

7. «Ритуал» (The Ritual) – фильм об экзорцизме с Аль Пачино

В этом ужастике с незамысловатым сюжетом о двух священниках, пытающихся изгнать дьявола из несчастной девушки, интересен актерский состав: главных героев сыграли харизматичный англичанин Дэн Стивенс и великий Аль Пачино, который впервые примерит на себя классическое хоррор-амплуа.

Широкая премьера картины в России состоится 26 июня.

Какие фильмы выйдут онлайн в июне 2025

8. «Хищник: Убийца убийц» (Predator: Killer of Killers) – мультфильм про легендарного пришельца

В этой антологии противниками Хищника последовательно станут женщина-викинг (по мнению Голливуда, были и такие), ниндзя в средневековой Японии и американский военный летчик во время Второй мировой.

Картина Дэна Трахтенберга, ранее снявшего игровой фильм про Хищника под названием «Добыча», выйдет онлайн 6 июня.

9. «Под прикрытием» (Deep Cover) – фильм об актерах в роли гангстеров

В новой английской комедии лондонская полиция решает внедрить в криминальный мир города троицу агентов – профессиональных актеров-импровизаторов (Орландо Блум, Брайс Даллас Ховард и Ник Мохаммед).

Посмотреть на очередную британскую хохму можно будет в интернете с 12 июня.

10. «Долина Эхо» (Echo Valley) – фильм о матери, пытающейся защитить дочь

В новом триллере Джулианна Мур сыграла хозяйку ранчо, на пороге которого вдруг появилась ее взрослая дочь, перепачканная чужой кровью. Теперь матери нужно сделать все, чтобы спасти чадо от проблем.

Фильм от сценариста сериала «Мейр из Исттауна» Брэда Инглсби появится онлайн 13 июня.