10 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в апреле 2025 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в середине весны, читайте в материале РИАМО.

Какие фильмы покажут в кинотеатрах в апреле 2025

1. «Батя 2. Дед» – фильм о разных поколениях одной семьи

На экраны выходит продолжение популярного фильма 2020 года «Батя», в котором рассказывалось о суровом мужском воспитании в 90-х. Теперь создатели решили добавить в эту историю еще одного персонажа – деда, то есть отца персонажа Владимира Вдовиченкова. Мы увидим, как батя отвез маленького Макса в деревню, где тот провел с дедушкой незабываемое лето.

Роль деда исполнил Евгений Цыганов, причем сразу в двух ипостасях – как седой старик в 90-е (в чем ему сильно помогли гримеры) и «в натуральном виде» во время Великой Отечественной войны. Режиссер у сиквела тоже новый – вместо Дмитрия Ефимовича съемками руководил Илья Учитель.

Посмотреть громкую премьеру на большом экране можно будет с 3 апреля.

2. «Под огнем» (Warfare) – фильм об американских спецназовцах в Ираке

Британец Алекс Гарланд, автор одного из лучших фильмов прошлого года «Падение империи» о новой гражданской войне в США, снова обратился к военной тематике и снял ленту о группе «морских котиков», попавших в западню в Ираке в 2006 году. Помогал режиссеру реальный участник событий, описанных в фильме, – Рэй Мендоса.

Оценить степень реализма новой картины можно будет с 10 апреля.

3. «Где наши деньги?» – фильм о незадачливых грабителях банка

В новой криминальной комедии белорусский мастер этого жанра Владимир Зенкевич расскажет историю троицы провинциальных грабителей, обчистивших банк и с удивлением узнавших из новостей, что украдено было 25 миллионов рублей, а вовсе не миллион, который подельники вынесли с собой в реальности.

Широкая премьера ленты на большом экране состоится 10 апреля.

4. «Все, что тебя касается» – фильм о том, как группа «Звери» меняет судьбы

Это история 17-летней девушки, ищущей отца, которого она никогда не видела. Героиня знает лишь, что ее родители познакомились на концерте «Зверей» 18 лет назад, и идет на новое выступление группы, ожидая наконец-то встретить там папу.

Фильм, в котором сыграли члены знаменитой группы, а также Виктор Хориняк и Зоя Бербер в ролях родителей девушки, появится в кинотеатрах 10 апреля.

5. «Кракен» – фильм о столкновении российских подводников с монстром

До экрана наконец-то добрался один из самых громких проектов последних лет, в котором Александр Петров играет командира подлодки, отправляющегося на поиски своего брата (Виктор Добронравов) – тоже командира подлодки, пропавшей в ходе секретной миссии в Гренландском море. Вот только найти морякам предстоит легендарное чудище морских пучин – гигантского кракена.

На большие экраны этот масштабный проект выйдет 17 апреля.

6. «Джун и Джон» (June and John) – фильм о сумасбродной парочке

Люк Бессон снял еще один фильм о сумасшедшей любви: в новой картине мастера забитый офисный работник Джон встречает отвязную красотку Джун и вместе с ней начинает ломать шаблоны и нарушать запреты.

Посмотреть новую работу французского режиссера в кинотеатрах можно будет с 24 апреля.

7. «Почтарь» – фильм о добром почтальоне во время войны

В этой драме о временах Великой Отечественной Александр Петров играет провинциального почтальона, который не может вручать жителям своего городка похоронки и вместо этого начинает сочинять позитивные письма от родных с фронта. Неудивительно, что такой «креатив» привлекает внимание НКВД.

На больших экранах лента режиссера Андрея Разенкова появится 24 апреля.

8. «Последний экзорцист» (Shadow of God) – фильм о необычной одержимости

Создатели фильмов об экзорцизме не оставляют попыток освежить жанр. На этот раз, как нам обещает описание нового канадского хоррора, священник, который борется с одержимостью своего внезапно воскресшего отца, вдруг понимает, что внутри «пациента» поселилось не зло, а нечто благое – возможно, даже сам Бог.

На экраны российских кинотеатров этот ужастик выйдет 24 апреля, однако к тому времени его уже можно будет посмотреть в интернете – официальная онлайн-премьера запланирована на 11 апреля.

Какие фильмы выйдут онлайн-кинотеатрах в апреле 2025

9. «Большая двадцатка» (G20) – фильм о президенте США против террористов

После ряда боевиков о том, как президента США спасают от террористов верные охранники, в Голливуде решили больше не мелочиться и сделать героем экшена самого главу государства. Точнее, саму – здесь это, по всем современным американским канонам, чернокожая женщина. Играет ее Виола Дэвис – вроде бы серьезная актриса и даже лауреат «Оскара».

Премьера данного опуса в интернете состоится 10 апреля.

10. «Опустошение» (Havoc) – фильм о крутом полицейском против толпы врагов

Британский режиссер Гарет Эванс, известный по двум частям индонезийского рукопашного боевика «Рейд», снял очередное киномочилово. На этот раз главную роль исполнил Том Харди, герой которого чуть ли не в одиночку бросает вызов организованной преступности своего города.

Этот брутальный экшен можно будет посмотреть онлайн с 25 апреля.