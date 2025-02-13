10 идей, куда сходить на свидание 14 февраля 2025 в Москве

Свидание на смотровой площадке Panorama360 Устроить свидание можно на 89 этаже башни «Москва-сити», где есть фабрика мороженого и шоколада, развлечения и ресторан. Здесь можно устроить самое незабываемое свидание с цветами, музыкой, изысканными блюдами авторской кухни и невероятными видами на столицу. Где: Пресненская наб., 12, Башня «Федерация. Восток» Сайт: https://pnr360.ru/romanticheskoe-svidanie/

Сходить на мастер-класс по живописи Фото - © Freepik.com Вместе написать картину акварелью – что может быть романтичнее? Мастер-класс «Танец любви» акварелью поможет сблизиться, понять друг друга лучше и создать совместный шедевр – картину, которая будет греть вас даже в самые холодные дни. Мастер-класс подойдет всем, вне зависимости от уровня подготовки. Новичкам он поможет освоить необходимые для написания картины навыки, а художникам-любителям – повысить уровень своего мастерства. Где: 4-й Сыромятнический пер., 1/8 ст.6 под. 1А Сайт: https://vozmikist.ru/mk

Послушать джаз на крыше Фото - © Freepik.com Романтический вечер можно устроить на теплой крыше в атмосфере чарующих звуков джаза. С веранды высотки Radisson Collection открывается потрясающая панорама на центр Москвы в вечерних огнях, звучат хиты Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Этты Джеймс и других легенд джаза 50–60-х, а рядом любимый человек – это будет незабываемый вечер. Где: Кутузовский просп., 2/1, стр. 1 Сайт: https://afisha.yandex.ru/moscow/concert/romanticheskiy-nyu-yorkskiy-dzhaz-5060-kh

Сходить вместе на ледовое шоу Фото - © РИА Новости На «ЦСКА Арене» пройдет фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». В ледовом шоу примут участие звездные фигуристы, среди которых чемпионы Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы и России. Музыкальный хедлайнер события – певица Zivert. На этот раз лед объединит живую музыку, стихи и фигурное катание – известные и авторские поэтические произведения прозвучат в современном прочтении популярных чтецов. Где: ул. Автозаводская, 23А Сайт: https://figureskating.sport.moscow/

Посетить фестиваль «Музыка для влюбленных» Фото - © РИА Новости Концерт 14 февраля откроет трехдневный фестиваль «Музыка для влюбленных». Перед гостями выступит джаз-бэнд Москвы Diamond Black, который сыграет композиции Фрэнка Синатры, Мэрилин Монро, Стинга и многих других знаменитых артистов. Традиционный состав классического джаз-бэнда – саксофон, контрабас, клавиши, ударные – звучит максимально гармонично, где каждый находится на своем месте. Где: пр-т Мира, 119, ВДНХ, павильон №14 Сайт: https://vdnh.ru/events/festival-muzyka-dlya-vlyublennykh-kontsert-diamond-black-feb-14-2024/

Сходить на экскурсию о знаменитых влюбленных Фото - © Александр Щепин / Фотобанк Лори Музей-театр «Булгаковский дом» приглашает на автобусную экскурсию «Невероятные истории любви». Это будет романтическое вечернее путешествие по самым невероятным историям любви Михаила Булгакова и трех его муз: Татьяны Николаевны, Любови Евгеньевны и Елены Сергеевны. Кроме того, участники смогут узнать о супруге Ивана Бунина, увидеть Москву глазами Есенина, узнают о любви и страсти Маяковского, истории любви Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой и других известных влюбленных. И в заключение мы поднимем бокал шампанского за самое прекрасное и светлое чувство на свете! Где: ул. Большая Садовая, д. 10, вход в арку 1 подъезд, музей-театр «Булгаковский дом» Сайт: https://dombulgakova.ru/events/neveroyatnye-istorii-lubvi-14-02-23/

Посмотреть романтическую комедию Фото - © Freepik.com В культурном центре ЗИЛ 14 февраля вдвоем можно посмотреть ромком-стендап. С монологами и шутками о любви выступят Яся Тринадцатко, Давид Квахаджелидзе, Денис Антипин и Миша Кострецов. На один вечер гости вспомнят атмосферу каноничных романтических комедий, где сначала в паре появляются проблемы, но потом они делают выводы и бегут друг за другом по аэропорту в надежде не упустить любовь всей своей жизни. Где: ул. Восточная, 4, корп. 1 ЗИЛ Сайт: https://afisha.yandex.ru/moscow/standup/stendap-v-teatrakh-stendap-v-teatrakh-moskvy

Потанцевать и послушать музыку в клубе Фото - © Freepik.com Неподражаемый Никита в клубе «16 Тонн» погрузит влюбленных в атмосферу любви и безудержной энергии музыки. Исполнитель самых лиричных на эстраде хитов («Улетели навсегда», «С неба ты сошла», «Любовь была», «Однажды») продолжает экспериментировать с аранжировками в различных электронных направлениях от лирического синт-вейва до прогрессив-хауса, тем самым открывая двери в свой фантастический мир. Сочетание неповторимого вокала и индивидуальности наполнения делают песни Никиты особенными. Где: ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1, клуб «16 Тонн» Сайт: https://www.16tons.ru/concert/2025-nikita-14feb/

Разглядеть друг друга в музее в темноте Фото - © Freepik.com Музей «Сенсориум» предлагает парам устроить самое яркое свидание – в темноте. Это небанальное свидание, на котором не нужно переживать, как вы выглядите и найдутся ли общие темы для разговора. Вечер может быть с романтическим ужином или с милыми интересными заданиями, выполняя которые пары будут узнавать друг друга лучше. Где: ул. Арбат, 17, музей «Сенсориум» Сайт: https://muzey-sensorium.ru/datings.php