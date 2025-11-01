Церемония прощания с актером Романом Поповым

1 ноября в Москве прошло прощание с актером Романом Поповым, скончавшимся на 41-м году жизни. Гражданская панихида состоялась в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко, передает корреспондент РИАМО.

Попов на протяжении многих лет сражался с тяжёлым недугом — раком головного мозга. Впервые заболевание у него диагностировали в 2018 году, а в 2021-м актёр был госпитализирован. К сожалению, побороть болезнь ему не удалось — в этом году она вновь дала о себе знать.