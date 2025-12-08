Спил главной новогодней ели в подмосковной Рузе

Фото
Сергей Дружинин, РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Вековую новогоднюю ель спилили в Рузском муниципальном округе Подмосковья.

8 декабря в лесу под Рузой специалисты срубили вековую ель, которая удостоится чести украсить Соборную площадь Московского Кремля. Конкурсное жюри выбрало ее среди 25 претендентов.

Сергей Дружинин, РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Сергей Дружинин, РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Сергей Дружинин, РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Сергей Дружинин, РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Сергей Дружинин, РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Сергей Дружинин, РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Александр Шилкин

Фото - © Александр Шилкин

Сергей Дружинин, РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Сергей Дружинин, РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Александр Шилкин

Фото - © Александр Шилкин