Спил главной новогодней ели в подмосковной Рузе
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
Вековую новогоднюю ель спилили в Рузском муниципальном округе Подмосковья.
8 декабря в лесу под Рузой специалисты срубили вековую ель, которая удостоится чести украсить Соборную площадь Московского Кремля. Конкурсное жюри выбрало ее среди 25 претендентов.
