Снежный первомай: весенние снеговики и зимний пейзаж

Сильная метель обрушилась на Москву в ночь на 2 мая: фото последствий снегопада
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Фото - © соцсети

В Московской области за минувшую ночь выпало 35% от майской нормы осадков, в Москве установился рекорд, который был в последний раз установлен в 1909 году.

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Фото - © соцсети

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Фото - © соцсети

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Фото - © соцсети

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Фото - © соцсети

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Фото - © соцсети

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Фото - © соцсети

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Фото - © соцсети

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Фото - © соцсети

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Фото - © соцсети

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Фото - © соцсети

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Фото - © соцсети

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Фото - © соцсети

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Фото - © соцсети

Городские службы активно работают над устранением последствий снегопада.