Снежный первомай: весенние снеговики и зимний пейзаж
Сильная метель обрушилась на Москву в ночь на 2 мая: фото последствий снегопада
Фото - © соцсети
В Московской области за минувшую ночь выпало 35% от майской нормы осадков, в Москве установился рекорд, который был в последний раз установлен в 1909 году.
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Городские службы активно работают над устранением последствий снегопада.