Рижский рынок накануне 8 марта

сегодня в 09:00

Накануне Международного женского дня на Рижском рынке наблюдается повышенный спрос на цветы. Покупатели выбирают тюльпаны, мимозу и весенние букеты, готовясь поздравить близких с праздником. Фотолента — о предпраздничной атмосфере одного из крупнейших цветочных рынков Москвы.