Празднование Рождества Христова в России. Фотолента

Фото
Участники церковного хора во время Вечерней Рождественской службы

Фото - © Участники церковного хора во время Вечерней Рождественской службы/РИА Новости

Православные христиане этой ночью начали торжественно отмечать один из самых значимых церковных праздников — Рождество Христово.

По традиции, в храмах по всей стране проходят праздничные богослужения, включая Рождественскую литургию, которая собирает множество прихожан, чтобы вместе вознести молитвы и славить светлый праздник.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех православных христиан с праздником и пожелал душевного тепла и благополучия

Фото - © Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех православных христиан с праздником и пожелал душевного тепла и благополучия/Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме великомученника Георгия Победоносца на Поклонной горе

Фото - © Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме великомученника Георгия Победоносца на Поклонной горе/РИА Новости, Вячеслав Прокофьев

Во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери

Фото - © Во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери/РИА Новости, Виталий Аньков

Празднование Рождества Христова в России

Фото - © Празднование Рождества Христова в России/РИА Новости

Празднование Рождества Христова в России

Фото - © Празднование Рождества Христова в России/РИА Новости

Празднование Рождества Христова в России

Фото - © Празднование Рождества Христова в России/РИА Новости

Празднование Рождества Христова в России

Фото - © Празднование Рождества Христова в России/РИА Новости

Празднование Рождества Христова в России

Фото - © Празднование Рождества Христова в России/РИА Новости