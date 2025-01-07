Празднование Рождества Христова в России. Фотолента

Фото - © Участники церковного хора во время Вечерней Рождественской службы/РИА Новости

сегодня в 09:25

Православные христиане этой ночью начали торжественно отмечать один из самых значимых церковных праздников — Рождество Христово.

По традиции, в храмах по всей стране проходят праздничные богослужения, включая Рождественскую литургию, которая собирает множество прихожан, чтобы вместе вознести молитвы и славить светлый праздник.