Празднование Рождества Христова в России. Фотолента
Фото - © Участники церковного хора во время Вечерней Рождественской службы/РИА Новости
Православные христиане этой ночью начали торжественно отмечать один из самых значимых церковных праздников — Рождество Христово.
По традиции, в храмах по всей стране проходят праздничные богослужения, включая Рождественскую литургию, которая собирает множество прихожан, чтобы вместе вознести молитвы и славить светлый праздник.
Фото - © Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех православных христиан с праздником и пожелал душевного тепла и благополучия/Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева
Фото - © Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме великомученника Георгия Победоносца на Поклонной горе/РИА Новости, Вячеслав Прокофьев
Фото - © Во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери/РИА Новости, Виталий Аньков
Фото - © Празднование Рождества Христова в России/РИА Новости
Фото - © Празднование Рождества Христова в России/РИА Новости
Фото - © Празднование Рождества Христова в России/РИА Новости
Фото - © Празднование Рождества Христова в России/РИА Новости
Фото - © Празднование Рождества Христова в России/РИА Новости