Отправка Кремлевской елки 2025
Главная новогодняя ель страны отправилась из подмосковной Рузы в Кремль под сопровождением автоинспекции — к 22:00 она будет на Соборной площади.
Главную новогоднюю ель страны провожали песнями и танцами.
Также для гостей подготовили театрализованные постановки, мастер-классы по игре на ложках, изготовлению елочных игрушек и т. д.
В сердце столицы елочку везет автопоезд, за рулем которого Дед Мороз.
С 2007 года главную новогоднюю елку страны выбирают только в Подмосковье. Рузский округ уже второй раз становится ее родиной — первый был в 2014 году.
Ночью ее провезут через Спасские ворота Кремля, установят на Соборной площади и украсят. Там она простоит до Крещения.
