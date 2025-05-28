День пограничника 2025: фотолента
Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО
Сегодня в Москве отмечают День пограничника — традиционный праздник собрал на улицах города ветеранов, военнослужащих и горожан. Люди вышли поздравить друг друга, поучаствовать в памятных акциях и просто насладиться атмосферой праздника.
Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО