День пограничника 2025: фотолента

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Сергей Дружинин / РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО

Сегодня в Москве отмечают День пограничника — традиционный праздник собрал на улицах города ветеранов, военнослужащих и горожан. Люди вышли поздравить друг друга, поучаствовать в памятных акциях и просто насладиться атмосферой праздника.

Сергей Дружинин / РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО

Сергей Дружинин / РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО

Сергей Дружинин / РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО

Сергей Дружинин / РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО

Сергей Дружинин / РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО

Сергей Дружинин / РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО

Сергей Дружинин / РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО

Сергей Дружинин / РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин / РИАМО