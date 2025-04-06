Апрельский снегопад в Москве: высокие сугробы и печаль для сменивших резину

сегодня в 10:02

В Москве 6 апреля сугробы могут вырасти до 15 сантиметров

Зиму в апреле в московский регион принес циклон «Зион». В течение дня 6 апреля прогнозируют выпадение до 28 мм осадков.

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На следующей неделе из-за влияния «Зиона» могут образоваться сугробы высотой от 10 до 15 см.

Ранее сообщалось, что 6 апреля в Московском регионе ожидаются снегопады, гололедица и гололед.