Апрельский снегопад в Москве: высокие сугробы и печаль для сменивших резину
В Москве 6 апреля сугробы могут вырасти до 15 сантиметров
Фото - © РИА Новости
Зиму в апреле в московский регион принес циклон «Зион». В течение дня 6 апреля прогнозируют выпадение до 28 мм осадков.
Фото - © РИА Новости
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © соцсети
Фото - © РИА Новости
Фото - © РИА Новости
Фото - © соцсети
На следующей неделе из-за влияния «Зиона» могут образоваться сугробы высотой от 10 до 15 см.
Ранее сообщалось, что 6 апреля в Московском регионе ожидаются снегопады, гололедица и гололед.