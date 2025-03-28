Землетрясение в Мьянме и Таиланде: что известно к этому часу

В Бангкоке находится от 1,5 до двух тысяч туристов из России

В материале РИАМО – подробности трагедии, которая произошла в столице Таиланда.

Когда и как началось землетрясение в Мьянме и Таиланде

По данным СМИ, землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части Мьянмы, в Таиланде, началось в 13:20 по местному времени (09:20 по Москве). Толчки продолжались в течение десяти минут.

Как сообщила геологическая служба США (USGS), глубина залегания очага землетрясения составила 10 километров. Эпицентр находился примерно в 17,2 километрах от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 миллиона человек.

Что говорят очевидцы

Фото - © скриншот

Очевидцы из столицы Таиланда сообщали Reuters, что люди в панике выбегали на улицу. При этом толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода. По словам российских туристов, приложение в телефоне показало магнитуду около 5-7.

«Стою у холодильника, качаюсь вместе с ним. Думаю, рано вроде умирать. Потом слышу, люди побежали по коридору. Понял, что землетрясение, и надо бежать», – рассказал турист.

Как проходила эвакуация во время землетрясения в Бангкоке

Фото - © скриншот

Сразу после начала толчков началась эвакуация из высотных зданий, а также из отелей. Из-за сильных колебаний в столице Таиланда «здания ходили ходуном».

«Когда землетрясение началось около 13:30, в зданиях сработала сигнализация, и испуганные жильцы были эвакуированы по лестницам высотных кондоминиумов и отелей в густонаселенном центре Бангкока», – пишет издание Associated Press.

Житель тайского города Чиангмай, расположенного на севере страны, в беседе c AFP рассказал, что почувствовал толчки, когда спал.

«Я выбежал из здания так далеко, как только мог, прямо в пижаме», — сообщил он.

В районе Большого Бангкока проживает более 17 миллионов человек, многие из которых живут в многоэтажных квартирах.

Последствия землетрясения в Таиланде и Мьянме

Фото - © скриншот

«В пятницу в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение», – пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы.

Корреспондент ТАСС сообщил, что в офисе представительства агентства со стен падала штукатурка, а здание сильно раскачивалось.

Значительные разрушения произошли в Мьянме, где обрушился автомобильный мост длиной более одного километра, который соединял пригород второго крупнейшего города страны с миллионным населением Мандалай с городом Сикайн. Также частично разрушен исторический дворец в Мандалай.

Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават созвала экстренное совещание для оценки последствий землетрясения.

Что известно о россиянах, находящихся в Таиланде

Фото - © скриншот

В Бангкоке сейчас находятся около двух тысяч российских туристов, сообщает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

«В Бангкоке, пострадавшем от подземных толчков, находится от 1,5 до двух тысяч туристов из России», – заявил Мурадян для URA.RU. Он отметил, что точное количество россиян в городе определить сложно из-за большого числа рейсов.

В то же время телеграм-канал Mash отмечает, что в столице Таиланда находятся не только туристы, но и россияне, которыми не являются туристами. Среди них пока не зафиксированы пострадавшие. Также, что немаловажно, пока что нет информации о разрушенных отелях и гостиницах.

Пострадавшие в результате землетрясения в Мьянме и Таиланде

Фото - © скриншот

Пока что известно об одном погибшем местном жителе, а также о 43 рабочих, которые пострадали в результате обрушения многоэтажного здания. Рабочие сейчас находятся под завалами, их еще предстоит эвакуировать.

Правительство Таиланда предупреждает о возможности новых толчков и объявило чрезвычайное положение.

В городе прекратил работу метрополитен, а на дорогах начались пробки. Кроме того, есть перебои в работе интернета и сотовой связи.