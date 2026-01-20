Защищал девушку или нападал: из-за чего начался конфликт в Электростали и как погиб 18-летний юноша

В материале РИАМО читайте о резонансном убийстве в Электростали, причинах конфликта и ходе расследования.

Что известно об убийстве 18-летнего юноши в Электростали

Фото - © ГУ МВД по Московской области

19 января стало известно об убийстве 18-летнего Ильи в подмосковной Электростали. Поножовщина произошла 18 января поздно вечером на станции Фрязево. В ходе конфликта 19-летний уроженец Таджикистана Имомали нанес несколько ножевых ранений 18-летнему Илье. В столицу Имомали приехал из Кемерова, где живет большинство его родственников. Пострадавшего водитель автобуса доставил в больницу, но из-за большой потери крови юноша скончался.

Сообщение в полицию об убийстве юноши поступило от водителя автобуса.

По горячим следам убийцу задержали вместе с сообщником. Имомали вину признал, сообщил, что действовал в состоянии аффекта, а нож взял на кухне брата.

Из-за чего возник конфликт в Электростали

0:50 Видео - © соцсети

Изначально в сети появилась информация о том, что погибший Илья защищал честь девушки, поэтому началась потасовка с Имомали, закончившаяся убийством. Но потом появились кадры из автобуса и слова очевидцев, которые рассказали, что вызывающе себя вела как раз компания Ильи.

Судя по кадрам, конфликт между молодыми людьми начался еще в автобусе. Компания из четырех человек, среди которых был Илья, вела себя развязно и показывала непристойные жесты кому-то за окном общественного транспорта. На кадрах не видно, кому именно эти жесты были предназначены. Это не понравилось Имомали, который подошел к ребятам, сделал им замечание, после чего состоялась словесная перепалка. Затем уроженец Таджикистана вышел из автобуса, а вся компания последовала за ним.

Конфликт продолжился на улице. На кадрах, полученных с камер автобуса, молодые люди нападают на парня уже в черной куртке (в автобусе Имомали был в бежевой куртке). Они его били, брызнули перцовым баллончиком и выстрелили из сигнальной ракетницы. Все это закончилось тем, что компания парней садилась в другой автобус, а Имомали напал с ножом на одного из них. Сам нападавший остался, а автобус с пострадавшим поехал в ближайшую больницу.

«Был в шоковом состоянии»: как Имомали объясняет свои действия

0:26 Видео - © ГУ МВД по Московской области

На видео с задержания Имомали рассказывает, что действовал в состоянии аффекта, а нож он взял на кухне у брата. Зачем он носил его с собой — объяснить не смог.

«Был конфликт, в ходе конфликта применил нож. Я в шоковом состоянии, бил адреналин», — рассказал он на камеру.

Его брат уверяет, что Имомали был самым тихим из братьев, у него была цель найти хорошую работу и жениться. Работал он на складе WB. Обстоятельства убийства 18-летнего Ильи выясняют следователи.

Расследование убийства в Электростали продолжается

Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства молодого человека в городе Электростали по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о первоначальных результатах расследования, дав правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - говорится в сообщении.