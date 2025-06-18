Заразительный пример: как движение антипрививочников возвращает в Москву побежденные болезни

Подробности о том, как движение антипрививочников возвращает в Москву побежденные болезни, читайте в материале РИАМО.

По итогам 2024 года в Москве отмечен рост заболеваемости рядом инфекций, включая корь, коклюш и краснуху — об этом говорится в ежегодном докладе Роспотребнадзора. Специалисты связывают происходящее с падением уровня охвата рутинной вакцинацией, при этом проблема усугубляется растущими антивакцинными настроениями.

Как выросла заболеваемость инфекциями в столице

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Согласно докладу Роспотребнадзора, в 2024 году Москва заняла седьмое место среди субъектов РФ с наибольшей заболеваемостью корью. В столице за 12 месяцев зарегистрировали 5 035 случаев заболевания — 38,36 случаев на 100 тысяч населения. Рост относительно среднемноголетнего показателя заболеваемости (СМП) составил 7,28 раза. При этом относительно 2023 года число больных корью в Москве выросло в 2,23 раза.

Тревожная ситуация наблюдается и с коклюшем: в 2024 году Москва заняла десятое место среди субъектов РФ с наибольшей заболеваемостью этой инфекцией. В столице за 12 месяцев зарегистрировали 5 170 случаев заболевания — 39,38 случаев на 100 тысяч населения. Рост относительно СМП составил 10,93 раза. При этом относительно 2023 года число больных коклюшем в Москве выросло в 3,6 раза.

Что касается краснухи, то, как отмечают в Роспотребнадзоре, с 2017 года РФ имеет статус территории, свободной от эндемичной краснухи — ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания, обусловленные завозом этой инфекции из неблагополучных стран. Однако в 2024 году на территории РФ было зарегистрировано 258 случаев краснухи, показатель заболеваемости составил 0,18 на 100 тысяч населения.

При этом 70 случаев заболевания краснухой (27,1% всех случаев заболевания в стране) было зарегистрировано в Московской области, а 20 случаев (7,7%) — в Москве.

Как антипрививочники влияют на заболеваемость в Москве

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Как следует из доклада Роспотребнадзора, среди детей, которые в 2024 году заболели корью в Москве и Московской области, около 90% не были привиты. Рост заболевания краснухой в Роспотребнадзоре также связали с тем, что он произошел на фоне ослабления эффективности работы системы иммунизации в период пандемии Covid-19 и снижения охватов профилактическими прививками.

«Эпидемиологическая ситуация по краснухе (…) обусловлена дефектами в работе медицинских организаций по проведению плановой иммунизации населения против краснухи», — подчеркнули в ведомстве.

Проблема усугубляется растущими антивакцинными настроениями, которые, по мнению врачей, сформировались под влиянием недоверия к системе здравоохранения, распространения дезинформации в соцсетях, а также религиозных и идеологических убеждений. По словам экспертов, борьба с отказами от прививок становится ключевым направлением в профилактике вспышек.

«Отказ от прививок затрагивает ряд инфекционных заболеваний, которые попадают под национальный календарь профилактических прививок. Вакцинопредотвратимые инфекции, которые ранее наблюдались редко, вновь могут становиться актуальными при недостаточном охвате прививками», — говорит в беседе с РИАМО врач-инфекционист и паразитолог Светлана Звонцова.

По словам эксперта, примером служит дифтерия, которая в 1990-е годы в России уже демонстрировала вспышки и вызвала большой общественный резонанс. И если сейчас родители откажутся в массовом порядке прививать детей (и прививаться сами при необходимости ревакцинации), ситуация может повториться, подчеркивает специалист.

Чем опасен отказ от прививок для жителей столицы

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Среди болезней, которые могут вернуться при недостаточной вакцинации, Светлана Звонцова выделяет дифтерию, коклюш, краснуху (особенно опасна для беременных, так как может привести к порокам развития у плода) и паротит («свинку»). Последняя представляет угрозу для подростков и взрослых, поскольку может вызвать осложнения в виде орхита (воспаления яичек) у мальчиков, реже — бесплодия.

В свою очередь профессор, доктор медицинских наук и гинеколог Ара Унанян выделяет следующие повышенные риски заболеваний и тяжелых осложнений при отказе от прививок:

Дифтерия

Отказ от бустеров (вакцин) повышает риск заболевания. Дифтерия у взрослых может протекать тяжело, с риском миокардита, полиневрита и дыхательной недостаточности из-за обструкции гортани пленками. Летальность остается значительной.

Коклюш

Непривитые взрослые подвержены заболеванию, которое у них часто протекает длительно и изнурительно (недели кашля). Главная опасность — передача инфекции младенцам, для которых коклюш смертельно опасен (апноэ, пневмония, энцефалопатия и летальный исход). Взрослые — основной источник заражения младенцев. При этом вакцинация Tdap (бустер каждые 10 лет, а также при каждой беременности) доказано снижает риск заболевания у взрослого и формирует «кокон» защиты вокруг младенца.

Столбняк

Отказ от бустеров (каждые десять лет) оставляет человека беззащитным перед Clostridium tetani, обитающей в почве. Столбняк не передается от человека к человеку, но имеет крайне высокую летальность (до 50% даже в современных условиях при развившейся болезни, несмотря на лечение). Вакцинация — единственная эффективная профилактика. Даже небольшие раны могут стать входными воротами.

Корь

Говоря про заболеваемость корью при отсутствии вакцинации, врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина отмечает, что течение заболевания бывает разным — от легких, практически незаметных форм до тяжелых. Наиболее коварны атипичные случаи, когда сыпь может не появляться вовсе, а вместо нее — температура, сильная интоксикация или поражение нервной системы.

«У детей инфекция может протекать молниеносно с коротким инкубационным периодом и в тяжелой форме. У взрослых она протекает еще тяжелее — с высокой температурой и поражением внутренних органов с повреждением нервной системы, вызывая энцефалит и менингоэнцефалит», — подчеркивает Вера Сережина.

Как возврат к прививкам отразится на ситуации в Москве

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В условиях перенаселенного мегаполиса (как Москва) высокая кругооборотность вирусов приводит к заметному повышению сезонной заболеваемости, что нежелательно не только для самих пациентов, но и для системы здравоохранения (перегруженные поликлиники и больницы), говорит в беседе с РИАМО Светлана Звонцова. Кроме того, вспышки инфекционных болезней неизбежно приводят к дополнительным расходам:

на госпитализации;

на лекарства, включая антибактериальную терапию против бактериальных осложнений;

на экстренные меры профилактики, в том числе введение иммуноглобулинов и ограничительные мероприятия.

Кроме того, возрастает риск перекрестного распространения нозокомиальных (больничных) штаммов, так как больше больных — больше контактных внутри больницы. Высокий уровень вакцинации в городе не только блокирует «традиционные» инфекции, но и помогает сдерживать потенциальное распространение новых или мало известных заболеваний, отмечает Светлана Звонцова.

Так, в случае появления нового варианта вируса (например, очередной разновидности гриппа или других респираторных вирусов) у устойчивого к распространению населения есть большая «прослойка» вакцинированных лиц, что потенциально снижает вероятность перекрестных вспышек. Отказ от прививок, напротив, ослабляет общий иммунный барьер, и город становится более уязвимым к любым эпидемическим волнам.

«Самые уязвимые группы — пожилые, больные хроническими заболеваниями, беременные, люди с иммунодефицитами (ВИЧ-инфекция, онкология и другие). Формирование вокруг них круга непривитых людей повышает риск заражения даже теми инфекциями, для которых у них и так снижена иммунная защита. Смертность и частота тяжелых осложнений в этих группах потенциально выше, чем у здорового населения», — отмечает эксперт.

Высокий уровень коллективного иммунитета защищает все общество, а отказ от прививок в достаточном масштабе подтачивает этот защитный барьер, ставя под угрозу здоровье и взрослых, и детей, заключает Светлана Звонцова.