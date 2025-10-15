Закон о «спецсборах» для резервистов: зачем он нужен и для каких работ будут привлекать

В материале РИАМО читайте о новом законопроекте для резервистов, о том, для чего он нужен и что будет входить в обязанности армейского резерва.

Минобороны подготовило законопроект, по которому для резервистов устанавливаются условия для привлечения в мирное время. Таких граждан будут направлять в зоны КТО, а при возникновении вооруженных конфликтов и за пределы России. Резервистов будут призывать на специальные сборы.

Кто такие резервисты

Фото - © РИА Новости, Виталий Тимкив

В России есть два мобилизационных резерва – общий и боевой армейский. В общий входят все граждане, которые подходят по возрасту и не имеют ограничений к военной службе. По сути, это запасники – все военнообязанные России. В запас зачисляются мужчины, отслужившие срочную службу, мужчины и женщины, прошедшие службу по контракту или прошедшие военную кафедру, а также женщины военно-учетных специальностей.

А резервисты – это тоже граждане, пребывающие в запасе, но заключившие контракт с Минобороны. Они работают в разных сферах, но регулярно проходят военные сборы и получают ежемесячные выплаты. То есть человек в запасе не является резервистом, если он не заключил контракт.

Резервисты заключают контракт добровольно, проходят подготовку – ежегодно учебные сборы и ежемесячные занятия, но в мирное время они ведут обычную жизнь и получают ежемесячные выплаты.

А вот состоять в запасе – это обязанность для всех военнообязанных, у них разный уровень подготовки, нет денежного довольствования, пока их не призовут или не мобилизуют.

Новый законопроект разработан именно для резервистов.

Зачем понадобился закон о привлечении резервистов в мирное время и в чем его суть

Фото - © РИА Новости, Виталий Тимкив

Пока привлекать резервистов к решению реальных боевых задач можно только в период мобилизации или в военное время. Но принятие нового законопроекта расширит условия. Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и командиром части. При этом первый контракт заключают на три года. Резервисты проходят военные сборы, за ними закрепляются рабочие места.

Говоря о необходимости такого нововведения, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объясняет, что «власти решили конкретизировать условия применения резервистов, приведя законодательство в соответствие с целями, задачами, которые стоят перед мобилизационным резервом сегодня».

Он пояснил, что нововведение позволяет использовать резервистов «в различных ситуациях без принятия дополнительных законов под каждый конкретный случай».

В целом меры нужны, чтобы упорядочить штатные структуры вооруженных сил России.

Законопроект вносит новое понятие – спецсборы. Сейчас существуют только военные сборы и проверочные. Спецсборы вводятся для резервистов. Эти двухмесячные сборы будут проводиться для выполнения отдельных задач в области обороны при определенных условиях: возникновении вооруженного конфликта, контртеррористической операции или использовании военных за рубежом. Порядок и условия проведения определит президент.

Кроме того, в закон «О статусе военнослужащих» предлагается внести поправки, которые закрепят возможность дополнительных выплат гражданам, призванным на спецсборы.

Какие задачи будут выполнять резервисты, если закон примут

Фото - © РИА Новости, Антон Вергун

Если закон примут, то резервистов будут привлекать в мирное время:

для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов;

при проведении контртеррористических операций (КТО);

при использовании ВС РФ за пределами страны путем их призыва на специальные сборы.

При этом продолжительность сборов будет не больше двух месяцев, а решение о их проведении принимает президент РФ.