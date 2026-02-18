За солнцем и морем: куда поехать на отдых весной 2026 года

Какие направления для отдыха весной 2026 года стоит рассмотреть в России и за рубежом, читайте в материале РИАМО.

Что отличает весенний туристический сезон 2026 года

О том, что весенний туристический сезон 2026 года демонстрирует более высокий уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, РИАМО рассказали специалисты пресс-службы туроператора FUN&SUN. Спрос на туры с заездами в марте–мае вырос более чем на 50% год к году, а ключевым отличием стала динамика раннего бронирования.

«Средняя глубина бронирований — четыре месяца, в прошлом году — 3,5 месяца. Особенно активно бронируют по раннему бронированию Турцию, Египет, ОАЭ и Мальдивы», — рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что отдельный стимул спроса — это школьные каникулы. Семейный сегмент концентрирует спрос именно в этот период, что усиливает продажи на направлениях с теплым климатом. В целом, россияне выбирают направления с теплым морем и короткой логистикой, а также места для оздоровления и коротких путешествий на выходные.

ТОП-10 направлений для путешествий весной 2026 года (данные FUN&SUN) Место в ТОП Все направления Направления внутри России 1 Египет Сочи / Абхазия 2 ОАЭ Красная Поляна 3 Вьетнам Шерегеш (с прилетом в Новокузнецке) 4 Таиланд Анапа 5 Турция Кавказские Минеральные Воды (КМВ) 6 Россия / Абхазия Геленджик 7 Шри-Ланка Байкал (Иркутск и Улан-Удэ) 8 Китай Калининград 9 Мальдивы Москва и область / Золотое кольцо 10 Оман Санкт-Петербург и область

Куда поехать на отдых в России весной 2026 года

По данным ранних бронирований, весенний туристический сезон 2026 года в России пока не демонстрирует роста — количество заказов сопоставимо с показателями прошлого года, говорит в беседе с РИАМО исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

«Это отражается и на ценовой политике средств размещения: средний чек остается на уровне 6 200 рублей за ночь, практически не изменившись год к году. В условиях сдержанного спроса отельеры не повышают тарифы, удерживая цены для сохранения загрузки и конкурентоспособности», — рассказывает эксперт.

По словам Гончаренко, весной сохраняется относительно небольшая продолжительность поездок — средняя длительность бронирования составляет три ночи, при этом около 25% заказов приходится на поездки выходного дня. Это отражает устойчивый тренд последних лет: туристы чаще выбирают короткие путешествия вместо длительных отпусков. В целом рынок сохраняет достигнутые объемы, цены остаются стабильными, а основу спроса формируют короткие поездки внутри страны.

«Наиболее заметна динамика в плане Мурманска (+94% год к году), Краснодара (+75%) и Эстосадока (+43%). На каждое из них приходится около 2% от всех бронирований по России», — рассказывает Гончаренко.

Рост интереса к этим направлениям во многом связан с диверсификацией внутреннего туризма и расширением сезонных сценариев поездок, отмечает эксперт. Туристы все чаще выбирают северные и горные регионы ради природных впечатлений, а также комбинируют городские поездки с отдыхом на природе. Кроме того, весна считается комфортным периодом для таких путешествий благодаря более мягким погодным условиям и доступным, по сравнению с высоким сезоном, ценам.

«Внутри России спрос распределяется между форматами оздоровительного отдыха, коротких уикенд-поездок и активного туризма. Устойчивый спрос наблюдается в Сочи, Геленджике, Анапе и КМВ. Сохраняется интерес к горнолыжным курортам: Красной Поляне, Шерегешу (Новокузнецк), Домбаю и Республике Алтай», — дополняют специалисты пресс-службы FUN&SUN.

Куда поехать на отдых за рубеж весной 2026 года

В ОАЭ с начала марта по середину мая — самое благоприятное время для отдыха: температура воздуха располагает как для солнечных ванн, так и для посещения достопримечательностей, ведь сезон ветров остался позади, а летний зной еще не подоспел, говорят в беседе с РИАМО специалисты пресс-службы туроператора «Русский Экспресс». Они добавляют, что море в этот период уже тоже хорошо прогревается. Кроме того, в это время проходят крупные культурные события, выставки, гонки, спортивные турниры и фестивали.

«Китай после упрощения визового режима для россиян стал направлением для самого разнообразного отдыха. Невероятно богатая история Поднебесной запечатлена в огромном количестве достопримечательностей, увидеть которые можно в рамках экскурсионных туров», — отмечают эксперты.

На средиземноморском побережье Турции высокий сезон начинается с мая, а до этого гости с удовольствием комбинируют активный и расслабленный отдых: посещают многочисленные достопримечательности и наслаждаются водными процедурами в спа-комплексах и закрытых/открытых подогреваемых бассейнах. Солнце весной уже практически постоянно радует туристов, поэтому прогулки по набережным становятся особенно приятными.

По словам пресс-службы «Русского Экспресса», прямыми конкурентами Вьетнама, отметившегося взрывным ростом спроса в 2025 году, сегодня выступают Китай (Хайнань), Таиланд и Шри-Ланка. В первую очередь конкуренция идет за счет цены, и так как Вьетнам по-прежнему остается дешевле Таиланда, это только подогревает интерес к направлению. Страна предлагает круглогодичный отдых, но в зависимости от сезона лучше выбирать тот или иной регион: весной и летом лучше ехать в Нячанг и Дананг.

«Таиланд — классика, давно распробованное россиянами направление, которое не теряет популярности. Бытующее мнение, что с приходом апреля здесь завершается сезон и начинаются дожди, стремительно уходит в прошлое, ведь погода существенно отличается в разных регионах страны», — говорят эксперты.

К другим необычным направлениям для идеального весеннего отдыха в «Русском Экспрессе» относят Японию, которая привлекает гостей танцем розовых лепестков и величием старинных храмов. Путешествие в групповом туре позволит увидеть цветение сакуры и разделить радостные эмоции с другими туристами. А Южную Корею можно открыть для себя в самый романтичный сезон — время цветения вишни. Нежные лепестки, живописные виды и колорит восточной страны подарят незабываемые впечатления.

Как подготовиться к отдыху весной 2026 года

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», интерес россиян к зарубежным поездкам весной 2026 года заметно усилился: число бронирований увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля международных направлений в общем объеме бронирований год к году увеличилась с 25% до 33%, то есть на 8 п. п.

Во многом этому способствует более выгодный курс рубля: путешественники стремятся зафиксировать цены, чтобы избежать подорожания в случае колебания валюты в будущем. Поэтому для того, чтобы грамотно спланировать свой отдых предстоящей весной, нужно прежде всего оценить динамику цен на различных направлениях. Вот как изменился средний чек на туры по сравнению с аналогичными показателями годом ранее (данные «Слетать.ру»):

Египет — снизился на 8,3% до 191 600 рублей;

Турция — снизился на 7% до 159 000 рублей;

Таиланд — снизился на 1% до 176 650 рублей;

ОАЭ — снизился практически на 25% до 210 900 рублей;

Вьетнам — увеличился на 16% до 180 350 рублей;

Россия — снизился на 7,1% до 88 800 рублей;

Китай — снизился на 12,8% до 171 550 рублей.

Готовиться к весеннему отдыху в этом году важно заранее, советует директор офиса продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская. В частности, стоит проверить срок действия загранпаспорта. Если направление визовое, записываться на подачу документов нужно как можно раньше.

«Кроме того, авиабилеты на праздничные даты дорожают очень быстро, особенно к каникулам и 8 Марта. Чем раньше оформлено бронирование, тем больше шансов выбрать удобные рейсы и оптимальную стоимость», — заключает эксперт.