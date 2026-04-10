Взрыв во Владикавказе: что известно о причине ЧП и пострадавших

В материале РИАМО рассказываем о происшествии в центре Владикавказа, о том, что могло послужить причиной взрыва и о количестве пострадавших.

Взрыв во Владикавказе: хронология событий

Фото - © МЧС РФ/РИА Новости

Около полудня 10 апреля 2026 года в центре Владикавказа прозвучал мощный взрыв, в воздух поднялся десятиметровый столб огня и дыма. В здании рядом с улицей Августовских событий начался пожар и сильное задымление, также очевидцы сообщали о продолжающихся вспышках и хлопках. На место экстренно выехали сотрудники пожарной службы и спасатели.

Вскоре выяснилось, что взрыв произошел в складском здании, где хранилась пиротехника. Само здание сильно повреждено, взрывом полностью «вынесло» фасад и боковые стены, обрушилась крыша, осколки кирпича и бетона завалили автомобили, припаркованные рядом со складом.

Очевидцы отмечали, что детонация пиротехники продолжалась почти целый чал, из-за этого пожарные не могли приблизиться к очагу пожара и приступить к тушению. Тем временем огонь перекинулся на расположенный в том же здании магазин стройматериалов. Происшествию был присвоен второй, повышенный ранг сложности, предварительно площадь горения оценили в 740 квадратных метров. На место ЧП оперативно прибыл мэр города Вячеслав Мильдзихов, спасатели и пожарные развернули оперативный штаб.

Что известно о пострадавших при взрыве во Владикавказе

Фото - © МЧС РФ/РИА Новости

В первые минуты из-под завалов удалось вытащить двух человек, их осмотрели медики. У пострадавших зафиксированы серьезные травмы и ожоги, людей госпитализировали в ближайшие клиники. Через некоторое время из-под завалов удалось извлечь еще пятерых, состояние большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое, один взрослый получил легкие ранения.

Также в результате взрыва пострадал ребенок, он в стабильном состоянии доставлен в детскую районную клиническую больницу. На месте работают специалисты медицины катастроф, но из-за риска повторных взрывов разбор завалов и поиск других пострадавших проводится с повышенными мерами безопасности.

Один человек погиб после взрыва на складе с пиротехникой, его тело извлекли из-под завалов. Число пострадавших увеличилось до 14.