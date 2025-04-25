Взрыв авто в Балашихе 25 апреля: кем был погибший и что известно в настоящий момент

В материале РИАМО читайте обо всем, что известно на данный момент о взрыве автомобиля в Балашихе.

Что произошло в Балашихе утром 25 апреля

В Балашихе утром 25 апреля жители многоэтажки услышали мощный хлопок. Сразу в СМИ сообщили, что взорвался автомобиль, внутри которого мог находиться газовый баллон. Позже стало известно об одном погибшем. Погибший проходил мимо автомобиля Volkswagen Golf, когда тот взорвался. После этого его отбросило на несколько метров.

В связи со взрывом автомобиля в Балашихе Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст.105 и ст. 222.1 УК (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).

На место происшествия выехали следователи СК России, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов.

Подробности происшествия со взрывом автомобиля в Балашихе

По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

На настоящий момент известно, что взорвался автомобиль «Фольксваген Гольф» в районе дома 2 по улице Нестерова в городе Балашихе.

Mash сообщает, что взорванный Volkswagen до происшествия минимум три раза сменил владельцев. Предварительно выяснилось, что 35-летняя владелица авто Маргарита В. переписала автомобиль на жителя Азербайджана 1995 года рождения. Этот мужчина практически сразу продал машину 26-летнему Андрею П., который в свою очередь перепродал транспортное средство 40-летнему Игнату К. — уроженцу Сум.

Что известно о погибшем в результате взрыва автомобиля в Балашихе

Следственный комитет сообщил, что в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Погибший генерал-лейтенант Ярослав Москалик занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. В 2015 году он входил в состав Контактной группы от России на Минских переговорах, в 2019-м - встречался с делегацией Колледжа национальной обороны Индии, а в 2021 году - сообщал о проходивших в Астане обсуждениях о ситуации в Сирии.

Что известно на данный момент о подготовке убийства Ярослава Москалика

Фото - © Фотобанк Лори

Кроме того, Baza сообщает, что Сдетонировавшее в автомобиле самодельное взрывное устройство было собрано из выстрелов для подствольных гранатометов. Устройство находилось у задней левой двери машины. Взрывчатку специально заложили именно туда, так как иномарка левой стороной стояла ближе к дому, откуда вышел погибший.

SHOT рассказывает, что за погибшим заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-майором Ярославом Москаликом могли следить на протяжении нескольких месяцев. Преступники пытались узнать его конкретный распорядок дня, вплоть до времени входа и выхода из подъезда. Машину привезли к дому и оставили у него несколько дней назад. По предварительным данным, взрывчатку активировали дистанционно.

Исполнитель взрыва мог следить за происходящим с балкона в подъезде у соседнего дома. Есть и другая версия. Согласно ей, исполнители преступления могли следить за происходящим аналогично, как и в случае с генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым. Они делали это дистанционно, разместив камеру рядом с местом взрыва и ведя трансляцию.