Вызов для Starlink: что известно о российской системе спутников «Рассвет»

12 апреля в России традиционно отметят День космонавтики: в этот день 65 лет назад советский летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории полет человека в космос. Сегодня в России продолжают советские традиции по освоению космоса: в конце минувшего марта компания «Бюро 1440» в рамках амбициозного проекта «Рассвет» запустила 16 спутников, которые считаются российским ответом Starlink. Подробности о том, что известно о российской системе спутников «Рассвет» и ее перспективах, читайте в материале РИАМО.

Как прошел запуск новых российских спутников

Первые 16 спутников компания «Бюро 1440» запустила 23 марта в 20:24 мск. На опорной орбите спутники отделились от носителя и были приняты на управление Центром управления полетов (ЦУП) компании. «На очереди — проверка бортовых систем и движение на целевую орбиту», — отмечалось в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Бюро 1440».

По данным портала NSF, космические аппараты вывела ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-M», стартовавшая с космодрома «Плесецк». При этом ранее в январе издание «Коммерсант» отмечало, что запуск первых российских спутников широкополосного интернет-доступа «Рассвет» от «Бюро 1440» перенесли — на тот момент не удалось вовремя произвести нужное количество аппаратов.

Между тем в ноябре 2025 года глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявлял, что группировка для широкополосной спутниковой связи «Рассвет», которую запустит российская компания «Бюро 1440», станет независимым ответом американским терминалам Starlink.

«Бюро 1440» — это аэрокосмическая компания, разрабатывающая и развертывающая спутниковую инфраструктуру связи на низкой орбите. Такая технология позволяет подключаться к высокоскоростному интернету в любой точке, которую покрывает система — даже там, где нет мобильной связи.

Что известно о компании «Бюро 1440»?

Согласно данным из открытых источников, в компании «Бюро 1440» работает около 2,5 тысяч сотрудников, в основном — инженеры и высококвалифицированные технические специалисты. Само название компании отсылает к истории освоения космоса и связано с числом витков, которые первый искусственный спутник сделал вокруг Земли. Цифра «1441» часто упоминается как один из символических ориентиров раннего этапа освоения космоса.

Сегодня «Бюро 1441», принадлежащая российской группе компаний «ИКС Холдинг», создает систему спутникового интернета для тех мест, где его нет вовсе, он плохо работает или же его сложно провести. Примеры таких мест — отдаленные регионы, северные территории, море, а также транспортные средства — самолеты, поезда и корабли. Кроме того, низкоорбитальная связь перспективна для сфер добычи нефти и энергетики.

Ее также можно использовать в экстренных ситуациях, в том числе в зонах стихийных бедствий. Подобные сценарии сегодня считаются основными для гражданского использования широкополосного интернета. Низкоорбитальная система «Бюро 1440» делится на три основных уровня: спутники на орбите, наземную инфраструктуру (станции и шлюзы), а также пользовательские устройства.

На практике работа системы начинается с того, что терминал отправляет сигнал на спутник. Далее тот передает его по орбитальной сети — данные попадают на Землю и через станцию на ней передаются в интернет, к которому можно подключиться без проводов и вышек. Так выглядит базовый принцип работы низкоорбитального спутникового интернета.

Сама низкоорбитальная связь предполагает, что спутники находятся ближе к Земле, чем в классических системах — на высоте от 200 до 2000 километров. Именно в связи с этим сигнал идет быстрее и с меньшей задержкой, чем от высокоорбитальных спутников. При этом связь от спутников на низкой орбите работает почти так же, как обычный мобильный или домашний интернет.

Как работает система «Рассвет»

Сегодня «Бюро 1440» занимается разработкой «Рассвета» — низкоорбитальной спутниковой системы, которую в компании называют «спутниковой группировкой». Она относится к тому же классу систем, что Starlink или OneWeb, однако у них разное устройство. Как ранее рассказывал замгендиректора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов, ставка Starlink — это тысячи малых спутников на высоте около 450-480 километров.

При этом для работы «Рассвета» выбрана более высокая орбита (800 километров) — как отмечают в компании, это позволяет находить оптимальный баланс между числом спутников, их покрытием и сроком службы. Развитие проекта идет поэтапно.

2023-2024 годы — миссии «Рассвет-1» и «Рассвет-2», экспериментальные запуски;

2026 год — запуск серийных спутников и поэтапное формирование группировки.

Подобный подход является типичным для аналогичных космических проектов, в рамках которых масштабирование системы и наращивание покрытия следует за тестированием отдельных элементов. Между тем сам проект «Рассвет» — это не только спутники, но и строящаяся вокруг них система связи. Именно единая инфраструктура позволяет ей обеспечивать широкополосный интернет там, где нет обычных сетей.

Хронология запусков спутников от «Бюро 1440»

Первые три спутника группировки «Рассвет» были успешно выведены на орбиту с космодрома «Восточный» в 2023 году. Они стали частью миссии «Рассвет-1» и отправились в космос вместе с аппаратами Роскосмоса. Их использовали для тестирования передачи данных, устойчивости связи и поведения аппаратов на орбите.

В том же 2023 году в рамках проекта «Рассвет» были проведены и первые реальные испытания. Вначале специалисты «Бюро 1440» провели сеанс связи со спутниками, а затем — видеосвязи между Москвой и районом горы Фишт (Адыгея), где отсутствовал какой бы то ни было интернет. В рамках испытаний были задействованы два спутника, благодаря которым была установлена бесперебойная связь.

Следующий этап пришелся на май 2024 года — тогда в рамках миссии «Рассвет-2» с космодрома «Плесецк» были запущены еще три спутника. Их отличали большие размеры, обновленная аппаратная часть и программное обеспечение. Эксперименты на орбите продемонстрировали передачу больших объемов данных вначале на десятки, а затем и более чем на тысячу километров, что показало возможность масштабирования технологии.

23 марта в «Бюро 1440» сообщили о первом пакетном запуске — выводе на орбиту сразу 16 спутников, основы для будущей системы связи «Рассвет». Этот запуск стал важным шагом на пути к полноценной работе. В дальнейшем уже запланирована серия новых запусков, призванная как увеличить число спутников, так и расширить покрытие для создания рабочей инфраструктуры на низкой орбите.

Что говорят эксперты о проекте «Рассвет»

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Михаила Хачатуряна, запуск 16 спутников проекта «Рассвета» — это шаг к собственной системе связи, но конкуренция с американским проектом Starlink на старте будет ограниченной.

«На современном этапе вопрос стоит не только и не столько о конкуренции со Starlink, а о формировании собственной суверенной низкоорбитальной группировки спутников, обеспечивающих российское государство, бизнес и население спутниковой связью и доступом в интернет», — сказал Хачатурян в беседе с РИАМО.

Он добавил, что начало реализации этой весьма значимой для России задачи подтверждает наличие у нее технологических, научных, организационных и производственных возможностей, которыми обладает лишь ограниченное число стран в мире.

«При этом в перспективе своего развития услуги данной системы вполне смогут стать предметом экспортной деятельности, что также упрочит технологический и экономический потенциал нашей страны. Очевидно, что на начальных этапах составить достойную конкуренцию Starlink будет непросто», — отметил эксперт.

Хачатурян уточнил, что по мере развития и формирования понятной, прозрачной и финансово выверенной услуги российская система вполне может стать значимым игроком на международном рынке коммерческой спутниковой связи.