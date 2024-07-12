Вывод активов РФ из Казахстана: чем это грозит и может ли повториться с другими странами

К каким последствиям приведет вывод российских активов из казахстанского депозитария, читайте в материале РИАМО.

После введения блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) РФ казахстанский депозитарий призвал своих клиентов вывести до 1 августа российские ценные бумаги из своего контура. Юристы допускают, что в будущем невыведенные активы могут быть заморожены. Эксперты поделились с РИАМО своим мнением о том, к каким последствиям приведет вывод ценных бумаг РФ из казахстанского депозитария и могут ли другие дружественные страны последовать примеру Казахстана.

Вывод из CSD коснется небольшого количества активов

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По словам биржевого аналитика Юрия Азаргаева, просьба Казахстана о выводе российских активов из национального депозитария касается исключительно ценных бумаг с цепочкой хранения CSD ↔ НРД.

«Учитывая этот факт, ничего страшного в этом нет, так как, во-первых, в казахстанском депозитарии хранится совсем немного таких активов, а во-вторых, их вывод из CSD достаточно прост. При этом данная операция может повлечь распродажу бумаг с цепочкой хранения CSD ↔ НРД, но из-за их малого объема на индексе Мосбиржи это никак не скажется», – уверяет финансист.

Он отметил, что все схемы по покупке активов во внешнем контуре, которые российские брокеры предлагали своим клиентам в последнее время, относились к ценным бумагам, которые учитываются по цепочке CSD ↔ Euroclear ↔ НРД, так что вывод из казахстанского депозитария им не грозит.

Понесут ли владельцы российских активов в CSD убытки

Сооснователь и генеральный директор сервиса по учету инвестиционных активов для портфелей в Web2 и Web3 Fincake.io Станислав Самсонов считает, что казахстанские инвесторы, владеющие российскими ценными бумагами, скорее всего, понесут значительные убытки, поскольку стоимость этих активов упадет.

«Такое развитие событий не только повлияет на инвесторов, но и осложнит бизнес, торговые и инвестиционные отношения между Россией и Казахстаном» Станислав Самсонов

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов дал похожую оценку. Он полагает, что вывод российских активов из CSD негативно скажется на объеме торгов и капитализации Казахстанской фондовой биржи, из-за чего снизится ликвидность ее активов.

Почему Казахстан хочет вывести активы РФ из своего депозитария

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По мнению Ордова, Казахстан прибегает к выводу российских активов вынужденно, поскольку боится вторичных санкций со стороны США.

Объем торговых и инвестиционных отношений между Россией и Казахстаном значителен, но он «меркнет» по сравнению с экономическими связями Казахстана с США, подчеркнул Станислав Самсонов.

«В то время как Россия вложила в экономику Казахстана 13,5 миллиардов долларов в 2022 году, Соединенные Штаты инвестировали более 65 миллиардов долларов, что сделало страну крупнейшим инвестором в стране», – привел данные эксперт.

Он напомнил, что 14 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с торговым представителем США Кэтрин Тай, чтобы обсудить расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

«Учитывая сильное экономическое влияние США в Казахстане, очевидно, что Астана больше сотрудничает с Вашингтоном, чем с Москвой, с точки зрения торговых и инвестиционных отношений», – констатирует Самсонов.

Вывод активов РФ из Казахстана защитит российских инвесторов

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По мнению Константина Ордова, вывод российских ценных бумаг из Казахстанского депозитария положительно скажется на российском фондовом рынке: активы вернутся в РФ, а часть казахских инвесторов «перекочует» на Мосбиржу, что увеличит объем торгов на главной российской фондовой площадке и положительно повлияет на перспективы ее развития.

Российские же активы вернутся на Родину и будут востребованы как у физических, так и юридических лиц, считает экономист.

Он не сомневается в том, что Казахстан найдет другие способы инвестировать свой капитал в российский бизнес в обход действующих ограничений, а деловые связи между российским и казахстанским бизнесом останутся и будут продолжать развиваться.

Юрий Азаргаев также уверен, что вывод ценных бумаг РФ из казахстанского депозитария защитит российских инвесторов.

Могут ли другие дружественные страны последовать примеру Казахстана

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Что касается других дружественных стран, то они гипотетически могут последовать примеру Казахстана, если угроза вторичных санкций будет очень серьезной, допускает экономист Ордов.

«Все зависит от того, насколько там крупные биржи и насколько активно они используют американские и европейские ценные бумаги в своих торгах. Казахстан выводит российские активы первым, поскольку испытывает наиболее сильное давление Запада, ведь эта страна имеет самую развитую экономику на всем пространстве СНГ», – пояснил собеседник.

Юрий Азаргаев разделяет опасения Ордова, но считает, что подобные ограничения со стороны других стран окажут незначительное влияние на индексы ценных бумаг российских инвесторов.

Станислав Самсонов тоже не исключает такой сценарий развития событий, но полагает, что это приведет к усугублению экономической изоляции России и снизит ее доступ к рынкам капитала и иностранным инвестициям.

«На фондовом рынке торговля станет более сложной из-за снижения спроса на российские ценные бумаги, снижения ликвидности, а также увеличения риска и неопределенности для инвесторов», – прогнозирует эксперт.