Выпускной–2024: сколько стоит подготовить ребенка к школьному выпускному балу

Сколько стоит наряд, обувь, аксессуары и банкет для выпускников в 2024 году, читайте в материале РИАМО.

Отзвенели последние звонки и вовсю идет подготовка к выпускным балам в школах. Вариантов отпраздновать этот яркий день в жизни вчерашнего школьника существует множество. Как изменились расходы родителей на подготовку ребенка к школьному выпускному в 2024 году?

Сколько стоит наряд, туфли и аксессуары для выпускницы в 2024 году

Фото - © Медиасток.рф

Вечернее платье для девушки – обязательный атрибут. Сегодня покупка наряда не составляет труда, хотя ценник может быть разным.

«В зависимости от аппетитов родителей и выпускницы наряд может обойтись в среднем в сумму от 4-5 тысяч рублей на известных маркетплейсах и 25-75 тысяч рублей в салонах российских дизайнеров до нескольких тысяч долларов у брендов, покинувших Россию», – отмечает директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор, д. э. н. Галина Сорокина.

Анализ предложений и официальные данные показывают, что за год цены на женские наряды выросли от 6 до 40% в зависимости от бренда и первоначальной стоимости, причем самый высокий рост произошел в низкой и средней ценовых категориях, говорит экономист.

«Хрустальные башмачки», то есть туфли для девушек, сегодня можно опять же приобрести как с помощью интернет-торговли (вполне бюджетный вариант на известных интернет-площадках обойдется в 2-7 тысяч рублей), так и в обувных магазинах, где предложения женских туфелек уже оказываются в диапазоне 5-45 тысяч рублей. Туфли дорогих брендов в центральных магазинах Москвы представлены уже в диапазоне от 75 тысяч и выше.

«Обувь, кстати, за год подорожала ниже уровня инфляции. В зависимости от площадки, бренда и модели цены выросли не более чем на 5% за год», – констатирует Сорокина.

Аксессуары, в том числе украшения, обойдутся еще минимум в тысячу рублей. Кстати, согласно данным Росстата, они подорожали за год на 8,3%. Верхний передел стоимости аксессуаров не ограничен, так как мировые цены на золото за год выросли на 20%, а уж ювелирные изделия из золота за год выросли в цене почти в два раза, объясняет эксперт.

Костюм, туфли и аксессуары выпускника – 2024: цены

Фото - © Медиасток.рф

Если собрать на выпускной бал девушку довольно просто и даже можно сэкономить, хотя бы потому, что в гардеробе почти любой школьницы можно найти наряды, которые подойдут в качестве выпускного на крайний случай, то для юношей, предпочитающих обычно в повседневной жизни casual стиль, зачастую подготовка изначально предполагает покупку выпускного костюма.

«Классический костюм для мальчика на популярных маркетплейсах обойдется родителям в сумму от 5 до 50 тысяч рублей. Костюм в магазине уже будет стоить не дешевле 18 тысяч рублей, и средняя цена предложений стремится к 30 тысячам рублей. Более раскрученные бренды классических костюмов уже будут стоить от 30 тысяч рублей и выше. Кстати, рост стоимости мужской одежды за год оказался намного выше женских аналогов. Мужские костюмы за год подорожали от 15 до 20%. Это, скорее всего, объясняется более низким предложением и сложностью пошива мужских нарядов», – комментирует Сорокина.

Мужские сорочки на доступных интернет-площадках стоят в среднем 1,5-3 тысячи рублей. В магазинах та же мужская сорочка будет стоить уже 3-5 тысяч рублей, известные бренды предлагают мужские сорочки от 15 тысяч рублей.

«Кстати, за год стоимость этой части одежды выросла в цене на 10-20%», – констатирует экономист.

Мужские туфли на маркетплейсах получится приобрести в среднем от 2 до 5 тысяч рублей, в магазинах ценник чуть-чуть повыше, это уже от 3 до 45 тысяч рублей в среднем, а вот известные бренды обувь дешевле 25 тысяч рублей даже не предлагают. Мужские туфли также подорожали в среднем на 5-20% за год в зависимости от бренда, говорит Сорокина.

По ее мнению, мужские аксессуары тоже трудно оценить однозначно: галстук, например, можно приобрести от 200 рублей на маркетплейсах до 50 тысяч рублей в центральных магазинах Москвы.

Организация школьного выпускного праздника в 2024 году: расценки и тенденции

Фото - © Фотобанк Лори

По словам Сорокиной, в последние годы в праздновании выпускного превалируют две разные тенденции. Первая – тенденция на снижение расходов. Многие крупные города организуют бесплатные мероприятия для выпускников. В Москве много лет проходит выпускной в Парке Горького, куда по записи заранее приглашаются выпускники Москвы. Школы настоятельно рекомендуют именно этот способ проведения выпускного. В небольших городах некоторые школы ограничиваются торжественной частью. Кстати, украшение школы шариками можно сегодня сделать в среднем за 20-50 тысяч рублей, то есть при выпуске одного-двух классов на одного ребенка это выйдет 1-2 тысячи рублей, добавляет она.

Некоторые школьники и их родители организуют выезд на природу, беря на себя всю организацию, готовку и развлекательные мероприятия, в этом случае расходы родителей составят в среднем 2-3 тысячи рублей с человека.

Другая тенденция – помпезность проведения выпускных. Последнее время стало модно арендовать теплоход. Вместе с банкетом это обойдется каждому участнику поездки не дешевле 7-10 тысяч рублей, уверена экономист.

По ее оценкам, аренда зала в зависимости от местоположения, уровня приглашенных артистов и предложенных блюд будет стоить от 3 до 30 тысяч рублей в среднем, верхняя граница цены может быть намного выше, если выпускникам будут петь популярные звезды.

«Резюмируя, можно констатировать, что за год нарядить выпускника стало дороже на 5-15% для прекрасного пола и 10-15% для представителей сильного пола. Родителям девочки это будет стоить от 7 тысяч и выше. Нижняя граница мужского наряда будет выше – 8,5 тысяч рублей. Верхняя граница стоимости наряда выпускника ограничивается только аппетитами и финансовыми возможностями выпускника и его родителей. Отпраздновать выпускной можно бюджетно за 5-7 тысяч рублей, а можно скидываться по 25-40 тысяч рублей для организации выпускного бала», – резюмирует Сорокина.

Во сколько обойдется выпускной в школе в 2024 году

Фото - © Медиасток.рф

Все траты на выпускной делятся на две части, говорит финансовый советник, преподаватель экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, мама выпускницы средней школы 2024 года Юлия Кузнецова.

Первая – это организация самого выпускного: украшение зала, класса, подарки. Вторая – это покупка одежды для выпускного, макияж для девочек и костюмы для мальчиков.

Важно разделить траты для выпускников 9 и 11 классов. Траты будут разные в силу более дорогостоящей подготовки выпускников, отмечает Кузнецова.

По первой части: украшение, цветы, торт или аренда зала обойдутся примерно в 12 000 рублей для девятиклассников, в Москве – 14 000, в Питере – 13 000. Если сравнивать с одиннадцатиклассниками, то здесь стоимость будет другой: в среднем – 17000, для Москвы – 21 000 рублей и, соответственно, для Питера 20 000 рублей.

«Если сравнивать с ценами 2023 года, то можно сказать, что в текущем году они выросли примерно на 15-20%. Если в прошлом году можно было ориентироваться на 10 000 рублей, то в этом – на 12 000 рублей в качестве сборов на организацию», – говорит эксперт и мама выпускницы.

Что касается одежды для выпускников, то платье обойдется примерно в 15 000-20 000 рублей. Маникюр – 1 500-2 000 рублей, макияж – 2000-3000 рублей.