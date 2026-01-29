Выборы в России 2026: когда и в каких регионах пройдут, кого будут выбирать

В материале РИАМО рассказываем о выборах-2026 в России, о том, кого будут выбирать, как пройдет голосование и в каких регионах.

Когда и где пройдут выборы в России в 2026 году

Фото - © Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Единый день голосования должен пройти в России 20 сентября 2026 года — в этот день истекает конституционный срок полномочий Государственной думы восьмого созыва. Выборы могут пройти и в три дня, как в предыдущие годы. Указ о назначении выборов президент РФ должен подписать не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования — ранее указ подписывался в середине июня. Россиянам предстоит выбрать новый IX созыв Госдумы, в 39 субъектах обновятся составы заксобраний, в 10 административных центрах будут избраны новые горсоветы, жители семи субъектов смогут выбрать глав своих регионов. Еще в трех главы будут назначены депутатами.

Эта избирательная кампания пройдет при новом составе ЦИК РФ — полномочия восьмого состава истекают в марте этого года. Решение о новом составе ЦИК примут президент РФ, Совет Федерации и Государственная дума.

Кроме того, 28 января стало известно, что ЦИК России постановила ввести ГАС «Выборы» версии 2.0 в постоянную эксплуатацию с 6 февраля 2026 года. На предыдущих выборах система выдержала пиковую нагрузку и доказала свою эффективность. По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, «при разработке и создании ГАС «Выборы» 2.0 были соблюдены принципы технологической независимости и импортозамещения, учтены актуальные требования к безопасности информации, сделан очередной большой шаг в цифровизацию избирательных процессов».

Выборы в Госдуму в 2026 году: голосование новых регионов и списки партий

Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости

Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут по смешанной системе: 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. В выборах смогут участвовать все зарегистрированные в РФ партии, на сегодняшний день их насчитывается 20. При этом 12 партий по итогам ЕДГ-2025 сохранили право выдвигать списки кандидатов в Госдуму без сбора подписей.

На предстоящих выборах впервые своих представителей в Госдуму смогут выбрать жители новых регионов. По схеме одномандатных округов в Донецкой Народной Республике изберут трех депутатов, в Луганской Народной Республике — двух, в Херсонской и Запорожской областях — по одному.

Избиратели за рубежом смогут голосовать только за партийные списки.

Новые губернаторы: в каких регионах РФ пройдут прямые выборы в 2026 году

Фото - © Руслан Журкин/РИА Новости

В этом году истекают полномочия у глав десяти регионов. Выборы не будут внеплановыми — в семи субъектах глав выберут прямым голосованием, в трех регионах глав назначают депутаты местного парламента из трех кандидатов, предложенных президентом РФ. Так глав депутаты утвердят в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

В семи регионах — Белгородской, Тверской, Пензенской, Ульяновской областях, в Чечне, Тыве и Мордовии — глав выберут жители региона. Во всех субъектах у глав истекает первый срок полномочий, а у Рамзана Кадырова — уже четвертый. У всех есть право выдвигаться на новый срок. Кандидаты станут известны позже.

При этом до 20 июня список губернаторских кампаний может измениться. Если глава региона решит покинуть свой пост после этой даты, то выборы в регионе пройдут только в 2027 году.

Выборы депутатов законодательных органов регионов России в 2026 году

Фото - © Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В этом году истекает срок полномочий сразу 39 региональных парламентов. Это почти 1,8 тысячи депутатов. Самые масштабные избирательные кампании пройдут в Дагестане, где выберут 90 депутатов, в Алтайском и Пермском краях — по 68 и 60 народных избранников. Самый малочисленный местный парламент в этом году — Дума Чукотского автономного округа, в которой всего 15 депутатов.

В Подмосковье пройдут выборы в Мособлдуму и в органы местного самоуправления.

Выборы-2026 на муниципальном уровне

Фото - © Евгений Одиноков/РИА Новости

Жители шести столиц шести регионов выберут еще и депутатов горсоветов. Такие кампании пройдут в Петрозаводске (Карелия), Саранске (Мордовия), Грозном (Чечня), Ханты-Мансийске, Перми и Калининграде.

В ряде регионов жители будут выбирать и депутатов Госдумы, и глав субъектов, и переизбирать региональные парламенты. Жители Саранска могут стать обладателями самого большого количества бюллетеней. Здесь жители будут голосовать на выборах трех уровней (федеральном, региональном, муниципальном) и получат не менее семи бюллетеней: два на выборах в Госдуму, один на губернаторских и по два на выборах в республиканский парламент и в горсовет.

Как будут проходить выборы в регионах РФ в 2026 году

Фото - © Медиасток.рф

В ЦИК РФ обращают внимание на то, что голосование не будет полностью электронным — избиратели имеют право выбрать бумажные бюллетени вне зависимости от форм проведения выборов. Решение о применении дистанционного электронного голосования регионы примут весной и подадут заявки. Только поле оценки комиссии в регионе разрешат использование ДЭГ на голосовании. Для комиссии главными критериями будут: качество интернета в регионе, наличие технических средств для организации голосования, а также процент жителей, имеющих профили на «Госуслугах», сопоставленные с регистром избирателей.