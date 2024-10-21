Выборы президента и референдум в Молдавии: каковы итоги и почему их раскритиковали в России

Каковы итоги выборов главы государства и референдума о вступлении в Евросоюз, прошедших в Молдавии 20 октября, читайте в материале РИАМО.

В воскресенье, 20 октября, в Молдавии состоялись сразу два знаковых голосования: выборы президента страны и референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз. Оба они завершились весьма неожиданно.

Кто баллотировался на выборах президента Молдавии 20 октября

Фото - © Президент Молдавии Майя Санду/РИА Новости Фото - © Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый/РИА Новости Фото - © Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло/РИА Новости Фото - © Кандидат в президенты Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев/РИА Новости

На президентских выборах действующая глава государства Майя Санду, представляющая ориентированную на Европу партию «Действие и солидарность», пыталась избраться на второй четырехлетний срок. Молдавия – парламентская республика, поэтому должность президента является во многом номинальной. Однако, учитывая, что с 2021 года основанная Санду партия «Действие и солидарность» имеет абсолютное большинство в однопалатном парламенте страны (62 из 101 места), политическая власть нынешнего президента весьма существенна.

Соперниками Майи Санду на выборах-2024 стали сразу 10 человек. Главная оппозиционная партия Молдавии, Партия социалистов республики Молдова (ПСРМ), выдвинула кандидатом в президенты бывшего генерального прокурора страны Александра Стояногло.

Любопытно, что лидер ПСРМ Игорь Додон, занимавший пост президента в 2016-2020 годах, баллотироваться не стал. Сам он объяснял это тем, что у него «нет нездоровых амбиций снова стать главой государства любой ценой», а также необходимостью консолидации оппозиции вокруг нового единого кандидата. При этом российский политолог Сергей Марков написал в своем телеграм-канале, что Додону «запретили идти на выборы под угрозой ареста».

Другими заметными кандидатами стали бывший примар (мэр) города Бельцы Ренато Усатый и бывшая башкан (глава) Гагаузской автономии Ирина Влах.

Чем закончились выборы президента Молдавии 20 октября и что будет дальше

Фото - © РИА Новости

Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов. Сделать это никому не удалось. Действующий президент Майя Санду после обработки 100% бюллетеней получила 42,31% голосов, Александр Стояногло – 26,09%, Ренато Усатый – 13,77%, Ирина Влах – 5,40%. Остальные семь кандидатов набрали менее чем по 5%.

Таким образом, новый президент станет известен после второго тура выборов, который состоится 3 ноября. В нем примут участие Санду и Стояногло.

Любопытно, что в 2020 году действующий президент также участвовала во втором туре, где одержала победу над Игорем Додоном (57,72% против 42,28% голосов).

По мнению Сергея Маркова, во втором туре голоса оппозиции объединяются против кандидата от власти, поэтому Санду «почти наверняка» проиграет. Единственным спасением для действующего президента, как считает российский политолог, являются массовые фальсификации.

«Решится ли Санду на не просто фальсификации, а на огромные фальсификации? Это зависит от поведения молдавской бюрократии. И это зависит от итогов секретных переговоров чиновников ЕС со Стояногло. Они сейчас будут с ним договариваться: он дает обещание не улучшать отношений с Россией, а за это ЕС разрешает ему победить и не дает одобрение на масштабные фальсификации в пользу Санду. Если Стояногло не согласится обещать не улучшать отношения с Россией, то ЕС сделает все, чтобы не дать ему победить и стать президентом Молдавии», – полагает Марков.

Как закончился референдум о вступлении Молдавии в ЕС

Фото - © Unsplash.com

Результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕС, проходившего в один день с президентскими выборами, чуть не стали настоящей сенсацией. Так, еще после обработки 91% протоколов за евроинтеграцию высказывались 46,46% избирателей, а против — 53,54%. Однако после подсчета голосов, поданных в столице страны, Кишиневе, а также на участках за рубежом, ситуация резко изменилась.

Так, после подсчета 97,66% протоколов голоса разделились практически поровну, но уже с преимуществом сторонников вступления Молдавии в ЕС (721 760 против 721 672). В итоге разрыв в пользу евроинтеграции только увеличивался. На момент публикации данного материала были обработаны 99.68% протоколов, голоса распределились так: 749 783 (50,45%) высказались за вступление в ЕС, 736 499 (49.55%) – против.

Интересно, что вопрос в бюллетене формулировался следующим образом: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». По этой причине многие избиратели бойкотировали референдум, включая бывшего президента Игоря Додона.

«Не принимаю участие в референдуме. Я считаю, что нас вводят в заблуждение. Это референдум не про евроинтеграцию, а про изменение конституции. Мы считаем, что нельзя таким образом менять конституцию. И я, и мои близкие в этом не участвуют», – сказал экс-глава государства.

Как отметил молдавский политолог и журналист Корнелиу Чуря, даже при формально победных результатах референдума у власти в связи с ним возникнет много проблем.

«Референдум полностью проигран властью, хотя цифры может этого и не отражают в полной мере. Тут необходимо принимать во внимание и тех, кто бойкотировал. Это изрядное количество. Очевидно, что эти люди голосовали бы против», – сказал эксперт.

Согласно данным молдавского ЦИК, от бюллетеней отказались свыше 55 тысяч человек, то есть значительно больше, чем те 16 тысяч, которые определили положительный для действующих властей результат референдума.

Как отметил Чуря, при попытке изменить конституцию власти столкнутся с массой проблем «политического, юридического, технического характера, морального права», а если Санду проиграет во втором туре президентских выборов, то и «некому будет продавливать текст» поправок.

Какова официальная реакция на референдум и выборы в Молдавии в самой стране и за рубежом

Фото - © РИА Новости

На ночном брифинге после объявления предварительных результатов выборов действующий президент заявила, что Молдавия «сталкивалась сегодня и последние месяцы с беспрецедентной атакой на свободу и демократию».

«Криминальные группировки вместе с иностранными силами атаковали нашу страну с помощью десятков миллионов евро, вранья и пропаганды, чтобы ввести нашу страну в зону неопределенности и хаоса. У нас есть доказательства и информация, что целью криминальной группировки было купить 300 тыс. голосов. Это беспрецедентное преступление с целью скомпрометировать демократию», – сказала Санду.

При этом, как отметили журналисты, глава государства трижды переносила выход к прессе.

Следующим утром официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что голосование в Молдавии «происходило в условиях беспрецедентного вмешательства и угроз» со стороны «России и ее сторонников», которых чиновник обвинил в «покупке голосов, перевозке автобусами избирателей и колоссальной пропаганде». При этом Стано признал, что Еврокомиссия еще не имеет полной информации о ходе голосования и «ждет официальных окончательных результатов выборов», чтобы сделать свое финальное заявление.

Комментируя слова Санду о влиянии на результаты выборов неких «преступных группировок», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие обвинения нуждаются в подкреплении доказательствами. Кроме того, российский чиновник обратил внимание на «механические, труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Санду и в пользу тех участников референдума, которые высказываются за ориентацию на Евросоюз», добавив, что они «вызывают очень много вопросов».

За что власти Молдавии подверглись критике при организации выборов

Фото - © Unsplash.com

Дмитрий Песков назвал избирательную кампанию в Молдавии «несвободной».

«Оппозиционные силы были лишены возможности заниматься какой-либо агитацией, заниматься электоральным процессом, они преследовались, их бросали в тюрьмы, их подвергали допросам, их не пускали в страну, закрывали СМИ, блокировались интернет-ресурсы», – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, молдавские власти подверглись критике за двойные стандарты в отношении своих граждан, проживающих в России и на Западе. Так, для первых открыли всего два избирательных участка, в Москве и Санкт-Петербурге, а также выпустили всего 10 тысяч бюллетеней – при том, что количество граждан Молдавии, проживающих в РФ, по словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, составляет до полумиллиона человек. При этом в Евросоюзе для голосования молдаван открыли 200 избирательных участков.

Неожиданным стало критическое заявление наблюдательной комиссии ОБСЕ в промежуточном отчете, где указывалось, что Майя Санду использовала свое привилегированное положение в СМИ на выборах.

«СМИ в ходе избирательной кампании по выборам президента и референдуму ставили в привилегированное положение действующего президента. У конкурентов не было равных возможностей. Отмечено злоупотребление административным ресурсом», - зачитала отчет глава наблюдательной миссии Люция Потучкова.

Корректность избирательного процесса в Молдавии отслеживали свыше 2 тыс. наблюдателей, среди которых представители западных международных организаций, а также иностранные дипломаты.

Комиссия ОБСЕ также рекомендовала «повысить доверие к избирательным органам» со стороны общества.

В чем особенность политической борьбы в Молдавии

Фото - © Unsplash.com

Как отметил Сергей Марков, и в России, и на Западе молдавские выборы оценивают не вполне адекватно, представляя их противостоянием пророссийских и проевропейских кандидатов.

«Но в Молдавии это не так. Там главная сила, вокруг который формируется политический Cleavage (расщепление), то есть разделение партий, это не Россия, и не Европа, а Румыния. Румыния пытается совершить аншлюс Молдавии. Румыния провела в правительство Молдавии людей с румынскими паспортами. Поэтому политики и избиратели делятся прежде всего на прорумынских и антирумынских – промолдавских», – рассказал эксперт.

Марков также пояснил, что Санду – «прорумынская», а почти все остальные кандидаты – «промолдавские». При этом, по мнению политолога, прорумынских молдавских избирателей – примерно 35%, а промолдавских - более 65%.

«Молдаване хотят дружить с Румынией. Хотят вторые румынские паспорта. Но не хотят становиться частью Румынии. Главная причина – историческая память: молдаване помнят, что когда между Первой и Второй мировой войнами они были в Румынии, то они там были людьми второго сорта. И не хотят опять», – считает эксперт.

По этой причине на честных выборах в Молдавии всегда победят промолдавские политики, добавил Марков.